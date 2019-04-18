Düğün sezonu yaklaşıyor

Düğünlerde başrolleri gelin ve damat paylaşır.
Modayı daha yakından takip eden kadınlar (gelinler) alternatif çokluğu arasında kararsızlık yaşarken, erkekler (damatlar) ise “Ne giysem?” sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor.
Damat adayları için önerim şu:
“Smokinlere yatırım yapın.”
Ama şu tüyolara mutlaka uyun:
- Smokin her zaman fit görünmeli. Üzerinize oturmalı.
- Uzun boyluysanız şal veya sivri yaka smokinler tercih edin.
- Smokin cebine mendil konulmaz. Canlı çiçek en uygunudur.
- Bacak boyu kısa olanlar daha kısa ceket boylarını tercih etmeliler.
- Kiloluysanız ve kısa boyluysanız iki düğmeli ceket tercihiniz olmalı.
- Pantolonlar kesinlikle pilesiz olmalı.
- Pantolon paçaları dar kesim olmalı, boyu ise ayakkabının üstüne dökülmemeli.
- Papyon ipek olmalı ve bağlamalı olmalı.
ÖZGE PEKER İLE 5 SORU 5 CEVAP
Sevgili Özge Peker, cemiyet hayatında sevilen bir isim. Sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olmayı çok seviyor. Tasarımcılığının yanında bir de ‘Diamond Hair’ adlı saç bakım ürünleri, duş jeli, özel sabunlar, kaş ve kirpik serumu çıkardı. Kendisiyle modaya, güzelliğe dair sohbet ettik.
1- Modayı nasıl yorumlarsınız?
Çok klişe bir tabir olacak ama moda, insanın kendine yakışanı keşfetmesidir. Bu keşfetme yolculuğu yıllara yayılan bir süreçtir. Benim içinde bu yolculuk hiç bitmiyor. Kendimi iyi hissettiğim her bir parça benim için modayı temsil eder.
2- Saç ürünlerinden bahseder misiniz? Kimler kullanabilir ve ne tür faydaları var?
Tüm ürünler hem erkekler, hem de kadınlar tarafından gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Diamond Hair ürünlerimiz içerisinde bakım özelliğinin yanı sıra aylık 4-7 santimetre arasında uzama sağlayan ürünler ve herkesin çok sık karşılaştığı dökülme ve seyrek saç sorunu ile ilgili vitamin ve keratin içerikli plus ürünlerimiz mevcut. Yine, düz saçlara sahip olmanız için tasarlanan bir ürünümüz ve erkeklerde yeni sakal oluşumunu sağlayan ürünümüz de çok tercih edilenler arasında.
3- Mottonuz?
Hayatta belli mottosu olan bir kişi olmadım. Sadece her zaman hayata dair çizgileri ve duruşu olan bir yaşantıyı benimsedim. Ama bütün bunların özetinde şunu söyleyebilirim: ‘İsteklerinizi ve davranışlarınızı başkalarının yönetmesine ve belirlemesine izin vermeyin. Doğru ya da yanlış karar, sizin kararınız olsun.’
4- Alışverişe çıktığınızda eliniz en çok nelere gider?
Benim için hiç zor olmayan bir durumdur bu. Çünkü ayakkabı ve çanta konusunda önüne geçemediğim bir alışveriş tutkum var. Ben kıyafete göre ayakkabı ve çanta seçiminden ziyade, çanta ve ayakkabıyı önceliğime alıp kıyafetlerimi belirlerim.
5- Stil sahibi olmanın kodları neler desek?
Kendinizi ve vücudunuzu iyi tanımak çok önemlidir. Buna ilave olarak da, hayata karşı bir stilinizin olduğu noktada zaten dış görünüşünüzle de ilgili bir stil sahibi oluyorsunuz.
Düğün sezonu yaklaşıyor
Düğünlerde başrolleri gelin ve damat paylaşır.
Modayı daha yakından takip eden kadınlar (gelinler) alternatif çokluğu arasında kararsızlık yaşarken, erkekler (damatlar) ise “Ne giysem?” sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor.
Damat adayları için önerim şu:
“Smokinlere yatırım yapın.”
Ama şu tüyolara mutlaka uyun:
- Smokin her zaman fit görünmeli. Üzerinize oturmalı.
- Uzun boyluysanız şal veya sivri yaka smokinler tercih edin.
- Smokin cebine mendil konulmaz. Canlı çiçek en uygunudur.
- Bacak boyu kısa olanlar daha kısa ceket boylarını tercih etmeliler.
- Kiloluysanız ve kısa boyluysanız iki düğmeli ceket tercihiniz olmalı.
- Pantolonlar kesinlikle pilesiz olmalı.
- Pantolon paçaları dar kesim olmalı, boyu ise ayakkabının üstüne dökülmemeli.
- Papyon ipek olmalı ve bağlamalı olmalı.
ÖZGE PEKER İLE 5 SORU 5 CEVAP
Sevgili Özge Peker, cemiyet hayatında sevilen bir isim. Sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olmayı çok seviyor. Tasarımcılığının yanında bir de ‘Diamond Hair’ adlı saç bakım ürünleri, duş jeli, özel sabunlar, kaş ve kirpik serumu çıkardı. Kendisiyle modaya, güzelliğe dair sohbet ettik.
1- Modayı nasıl yorumlarsınız?
Çok klişe bir tabir olacak ama moda, insanın kendine yakışanı keşfetmesidir. Bu keşfetme yolculuğu yıllara yayılan bir süreçtir. Benim içinde bu yolculuk hiç bitmiyor. Kendimi iyi hissettiğim her bir parça benim için modayı temsil eder.
2- Saç ürünlerinden bahseder misiniz? Kimler kullanabilir ve ne tür faydaları var?
Tüm ürünler hem erkekler, hem de kadınlar tarafından gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Diamond Hair ürünlerimiz içerisinde bakım özelliğinin yanı sıra aylık 4-7 santimetre arasında uzama sağlayan ürünler ve herkesin çok sık karşılaştığı dökülme ve seyrek saç sorunu ile ilgili vitamin ve keratin içerikli plus ürünlerimiz mevcut. Yine, düz saçlara sahip olmanız için tasarlanan bir ürünümüz ve erkeklerde yeni sakal oluşumunu sağlayan ürünümüz de çok tercih edilenler arasında.
3- Mottonuz?
Hayatta belli mottosu olan bir kişi olmadım. Sadece her zaman hayata dair çizgileri ve duruşu olan bir yaşantıyı benimsedim. Ama bütün bunların özetinde şunu söyleyebilirim: ‘İsteklerinizi ve davranışlarınızı başkalarının yönetmesine ve belirlemesine izin vermeyin. Doğru ya da yanlış karar, sizin kararınız olsun.’
4- Alışverişe çıktığınızda eliniz en çok nelere gider?
Benim için hiç zor olmayan bir durumdur bu. Çünkü ayakkabı ve çanta konusunda önüne geçemediğim bir alışveriş tutkum var. Ben kıyafete göre ayakkabı ve çanta seçiminden ziyade, çanta ve ayakkabıyı önceliğime alıp kıyafetlerimi belirlerim.
5- Stil sahibi olmanın kodları neler desek?
Kendinizi ve vücudunuzu iyi tanımak çok önemlidir. Buna ilave olarak da, hayata karşı bir stilinizin olduğu noktada zaten dış görünüşünüzle de ilgili bir stil sahibi oluyorsunuz.