Dolapta bekleyenlerle mart ayında vedalaşın

Fazlalıklar bizi her zaman yormuştur. Gardıropla ve giyim odalarındaki fazla kıyafetler bize hep, “Bugün ne giysem” karmaşıklığı yaşatmaktadır. Aslında ben bu konuyu girift, kalabalık arkadaşlıklara benzetirim. Hani bazen bizi yoran, bazı ilişkilere mesafe veya nokta koymak isteriz ya, hani koyamadığımız zaman sıkılır ve nasıl nefes alacağımızı bilemiz ya, işte kıyafetlerimizin de nefes almaya, azalmaya, rafineleşmeye ihtiyacı vardır.

Gelin, yaşamımızda nefes alacak, soluklanacak yerler bırakalım.

Gelin, bizi yoran kişilere ve giymediğimiz kıyafetlere veda etme ayı olsun mart ayı...

Yenilenme ve nefes alma ayı olsun...

Giymediklerinizle vedalaşın

Yaş almak diyoruz ya, zamanla hayata bakışımız değişiyor, olgunlaşıyoruz. Bu değişim, tarzımıza da yansıyor, gardırobumuz giymediğimiz ama yine de bir türlü vedalaşamadığımız kıyafetlerle doluyor. İşte size gardırobunuzu değerlendirmek için bir fırsat. Elbise dolabınızın karşısına geçin ve bu sorularla yüzleşin:

- Hala bunu beğeniyor muyum?

- Zaman zaman bütçenizi sarstığından dolayı kıyafetlerinizi elemediğiniz olmuştur ama gerçekten “Seviyor muyum, sevmiyor muyum?” diye mukayese yaptığınızda, sevmediğiniz kıyafetlere acımayı bırakı. Çünkü onların artık fazlalık olduğunu kabullenmeniz gerekiyor.

- Bunu ne zaman, nerede giyeceğim?

Giymediğiniz çok fazla kıyafetiniz vardır. İki yılı aşkın süredir giymediyseniz onları bir daha kesinlikle kullanmayacaksınızdır. (Kaşmir kazaklar, kaşmir mantolar, kaşmir şallar değil tabii) Fakat yine de gitmelerine izin veremedikleriniz olmuştur. Bir kıyafet etiketi ile 2 seneyi geçmiş şekilde duruyorsa, burada bir problem olduğunu düşünün.

VÜCUDUNUZLA BARIŞIN

- Hala bana uygun mu ve beni iyi gösteriyor mu?

İnsanlar kilo alır, kilo verirler. Bebek sahibi olurlar, vücutları değişir. Mevcut vücut şeklinizi reddetmemeniz önemlidir. Kendi vücudunuza göre giyinin, eski vücudunuza ya da sahip olmak istediğiniz vücuda göre değil. Kendinizi bilerek seçtiğiniz kıyafetlerle daha şık hissedeceksiniz.

- Kim olduğunuzu kıyafetinize yansıtabiliyor musunuz?

Bu çok etkili bir soru. Kendime sorduğumda çoğunlukla genç kızlık yıllarımda cevabım “Hayır” oldu. Yirmili yaşlarımda satın aldığım bluzlarımı ve elbiselerimi tutuyordum. Zamanın karşı konulamaz etkisiyle o günlerden bu yana çok şey değişti. Artık ben bir eş ve anneyim. Zevklerim daha hassas ve daha sofistike. Zamanla kıyafetlerin mesaj verdiğini gördüm. Kıyafetler de konuşur, nasıl göründüğümüzü, yaşam kalitemizi belirler.

Sahip olduğunuz her şeyi ilk seferde temizlemeye hazır olmayabilirsiniz. Tamam. Böyle durumlarda artık istemediğinizi bildiğiniz parçaları ayıkladıktan sonra, başka bir odada, garajda, yer tasarrufu çantalarında ya da kutu içinde yirmi giysi saklamanızı öneririm. Sadece onları görüş alanınızın dışına çıkarmak bile nefes almanızı sağlayacaktır.

BURCU ESMERSOY’LA 5 SORU 5 CEVAP

Çok başarılı bir isim, on parmağında on marifet. Güzellik, zarafet ve mütevazılık tam da Burcu Esmersoy için söylenilmiş derim. O zaman siz değerli okurlar için neler söylemiş, haydi okumaya...

1-Hayat motton nedir?

Mutluluk kesinlikle ama başkalarına mutsuzluk vermek pahasına elde edilen değil. Paylaşarak ve vererek, çoğalan mutluluk...

2-Güne nasıl başlarsın?

Zinde. Duş almadan, diş fırçalamadan bir gün başlangıcı olamaz benim için. Spor ve güzel bir kahvaltıyla programıma başlarım.

3-Sneakars mı? Stiletto mu?

Kesinlikle Sneakars. Daha cool daha rahat, şık kıyafetler le de spor ayakkabıları çok seviyorum.

4-Doğru giyinmenin şifreleri nelerdir?

Tek bir alana odaklanarak ön plana çıkarmak istediğim her ne ise onu boğacak başka bir parça kullanmadan ve en önemlisi kendimin ve başkalarının gözünü rahatsız etmeden, renklerle oynayarak farkı yaratmak.

5-Stil denince ne söylersin?

Değişen moda rüzgârlarına kapılmadan ama onları hiçe saymadan, kendine en uygun olanı yapmak, giymek, kullanmak...

YÜKSEK MODA

Bu trendleri “Kaçırmayın” derim.

- Demode hırkalar (anneanne dolabından)

- Kaba saba spor ayakkabılar. (Ugly Sneakers, çirkin olanlar en güzeli)

- Kısa ve güçlü topuklar

- Kedi gözlükler

- Günümüzde renklerin mevsimi yok. Beyaz giy, trendi yakala.

- Bağcıklı botlar

- Çiçek desenli elbiseler. Uzunlu, kısalı...

- Payetler, parıltılar

- Çizgili kıyafetler. Rengarenk versiyonlarıyla çizgili tişörtler.