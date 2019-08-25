Ünlü tasarımcı Massimo Vignelli’nin sözüyle başlamak istedim: “Bir tasarımcının hayatı savaşmakla geçer, çirkinliğe karşı verilen bir savaş. Tıpkı bir doktorun hastalıkla savaşması gibi, bizim için etrafımızdaki şeyler görsel hastalık. Yaptığımız şey ise onları tasarım yoluyla iyileştirmektir.”
ŞAPKA, KOMBİN İÇERİSİNDE MAJÖR BİR ETKİYE SAHİP
Can Altındal... Şapkanın uzmanı. “Michrame” adlı markası ile dikkatleri çekti ve büyük ilgi görüyor. Şapkaları ve tasarım eşarpları özel bir işcilikle yapılıyor.
Sevgili Can Altındal, “Müşterilerimiz ile monolog yapmak yerine diyalog halinde olmak için satış sonrası ilişkimizi devam ettiriyoruz. Bu tavır markayı daha ulaşılabilir kılıyor” diyor.
Lafı fazla uzatmadan, “Can Altındal ile 5 soru 5 cevap”a geçelim.
1- Öncelikle “Michrame” markası ile başlayalım. Nedir hikâyesi?
Her tasarımcı eğitiminden sonra uzun bir yolculuğa çıkar. Benim yolculuğum, sanatçı bir aileye doğmam ile başladı. Farklı yaratım süreçlerine ve ifade biçimlerine olan merakım, multi disipliner bir yapı içinde olmamı sağladı. Bu sebeple fikirlerimi ifade edebileceğim ve tasarımlarımı sunabileceğim çok yönlü bir platform arayışına girdim. Bir yandan farklı alanlarda tasarımlar yapmaya devam ediyordum. Yapmak istemediklerimi yazmaya başladım. Yapmak istediklerimi ise profesyonel hayata uygun hale getirdikten sonra ‘Michrame’ oluşmaya başladı. Güzel sanatların her disiplinini bünyesinde bulunduran ve içi dolu tasarımlar üreten markamız yolculuğuna çıktı. Müşterilerimize sürdürülebilir kaliteyi sunmak için uzun bir ham madde arayış süreci geçirdik. Alanında en iyi üreticiler ile çalışmamız bize müşteri memnuniyeti olarak geri döndü. Yaratıcılığı ve hayal gücünü destekleyen bir marka haline gelmek istiyoruz. Bu sebeple toplum ile ilişkimizi güçlendirecek projeler tasarlıyoruz. Müşterilerimiz ile monolog yapmak yerine diyalog halinde olmak için satış sonrası ilişkimizi devam ettiriyoruz. Bu tavır markayı daha ulaşılabilir kılıyor.
2- “Şapka” denildi mi, “Biz kadınların vazgeçilmezi” diyorum. Şapka alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Kuşkusuz şapka kombin içerisinde majör bir etkiye sahip. Şapka alırken stilinizi göz önünde bulundurmanız en önemli tüyo olacaktır. Ancak Michrame şapkalarında kişiliğinizi de yansıtmanızı tavsiye ediyorum. Aldığınız şapka sizi anlatmalı. Rengi, kuşağı ve aksesuarları bütünüyle sizi temsil etmeli. Cesur olun, standart tasarımlardan uzaklaşın hatta Michrame şapkalarını kendinize göre yeniden şekillendirin.
3- Beylerin şapkaya ilgisi nasıl? Onlara neler önerirsiniz?
Beni en çok şaşırtan konulardan biri Türk erkeklerinin şapkaya olan ilgisi oldu. Çok renkli tasarımları tercih ediyorlar. Bu konuda oldukça cesurlar. Ancak kalıpların dışına çıkmaya cesaret edemeyen erkeklere önerim, rahatlamaları yönünde olacak. Akıllarındaki takım elbise ve şapka kombininden kurtulsunlar. Bu çok eski moda bir yaklaşım. Örneğin standart bir jean üzerine giydiğiniz beyaz t-shirt ile istediğiniz şapkayı kombinleyebilirsiniz. Kim ne derse desin aldırmayın. İstediğiniz gibi giyinin.
4- Siz stili nasıl yorumlarsınız ?
Benim için stil, kişinin kendini ifade etme biçimlerinden biridir.
5- Mottonuz?
Küçük dokunuşlar ile büyük etki yaratmak.
STİL RADARI
5 YAŞ BÜYÜK GÖSTERMİŞ
Sevgili okurlar...
Bundan sonra “Stil Radarı”ma yakalananları yazacağım.
Darılmaca, gücenmece yok.
Şimdiden söylemesi.
“Artılar, eksiler çıksın” diyorum.
Ve radara giren ilk isim...
İstanbul cemiyetinden Tuğçe Eyilik.
* * *
Biraz 80’lerde kalmış gibi. Maşası belli olan bir saç. Üstüne sarı renk, onun üstüne bele kadar uzun ve bir de ek kullanılmış. Tüm bunlar, sevgili Tuğçe Eyilik’i 5 yaş daha büyük göstermiş.
Neden böyle güzel bir yüz, “yanlış bir saç modeli” ve “fazla makyajla” daha yorgun ve daha yaş almış göstermek istenilir?
Hadi saç böyle.
Peki o kıyafet, o gözü yoran ceket ve kolye nedir ya?
Anlamak çok zor.
* * *
Ne anlıyoruz buradan...
İstediğiniz kadar eğitim alın, eğer doğru giyinemiyorsanız, “Acil bir stil danışmanına” diyoruz...
Can Altındal ile 5 soru 5 cevap
Ünlü tasarımcı Massimo Vignelli’nin sözüyle başlamak istedim: “Bir tasarımcının hayatı savaşmakla geçer, çirkinliğe karşı verilen bir savaş. Tıpkı bir doktorun hastalıkla savaşması gibi, bizim için etrafımızdaki şeyler görsel hastalık. Yaptığımız şey ise onları tasarım yoluyla iyileştirmektir.”
ŞAPKA, KOMBİN İÇERİSİNDE MAJÖR BİR ETKİYE SAHİP
Can Altındal... Şapkanın uzmanı. “Michrame” adlı markası ile dikkatleri çekti ve büyük ilgi görüyor. Şapkaları ve tasarım eşarpları özel bir işcilikle yapılıyor.
Sevgili Can Altındal, “Müşterilerimiz ile monolog yapmak yerine diyalog halinde olmak için satış sonrası ilişkimizi devam ettiriyoruz. Bu tavır markayı daha ulaşılabilir kılıyor” diyor.
Lafı fazla uzatmadan, “Can Altındal ile 5 soru 5 cevap”a geçelim.
1- Öncelikle “Michrame” markası ile başlayalım. Nedir hikâyesi?
Her tasarımcı eğitiminden sonra uzun bir yolculuğa çıkar. Benim yolculuğum, sanatçı bir aileye doğmam ile başladı. Farklı yaratım süreçlerine ve ifade biçimlerine olan merakım, multi disipliner bir yapı içinde olmamı sağladı. Bu sebeple fikirlerimi ifade edebileceğim ve tasarımlarımı sunabileceğim çok yönlü bir platform arayışına girdim. Bir yandan farklı alanlarda tasarımlar yapmaya devam ediyordum. Yapmak istemediklerimi yazmaya başladım. Yapmak istediklerimi ise profesyonel hayata uygun hale getirdikten sonra ‘Michrame’ oluşmaya başladı. Güzel sanatların her disiplinini bünyesinde bulunduran ve içi dolu tasarımlar üreten markamız yolculuğuna çıktı. Müşterilerimize sürdürülebilir kaliteyi sunmak için uzun bir ham madde arayış süreci geçirdik. Alanında en iyi üreticiler ile çalışmamız bize müşteri memnuniyeti olarak geri döndü. Yaratıcılığı ve hayal gücünü destekleyen bir marka haline gelmek istiyoruz. Bu sebeple toplum ile ilişkimizi güçlendirecek projeler tasarlıyoruz. Müşterilerimiz ile monolog yapmak yerine diyalog halinde olmak için satış sonrası ilişkimizi devam ettiriyoruz. Bu tavır markayı daha ulaşılabilir kılıyor.
2- “Şapka” denildi mi, “Biz kadınların vazgeçilmezi” diyorum. Şapka alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Kuşkusuz şapka kombin içerisinde majör bir etkiye sahip. Şapka alırken stilinizi göz önünde bulundurmanız en önemli tüyo olacaktır. Ancak Michrame şapkalarında kişiliğinizi de yansıtmanızı tavsiye ediyorum. Aldığınız şapka sizi anlatmalı. Rengi, kuşağı ve aksesuarları bütünüyle sizi temsil etmeli. Cesur olun, standart tasarımlardan uzaklaşın hatta Michrame şapkalarını kendinize göre yeniden şekillendirin.
3- Beylerin şapkaya ilgisi nasıl? Onlara neler önerirsiniz?
Beni en çok şaşırtan konulardan biri Türk erkeklerinin şapkaya olan ilgisi oldu. Çok renkli tasarımları tercih ediyorlar. Bu konuda oldukça cesurlar. Ancak kalıpların dışına çıkmaya cesaret edemeyen erkeklere önerim, rahatlamaları yönünde olacak. Akıllarındaki takım elbise ve şapka kombininden kurtulsunlar. Bu çok eski moda bir yaklaşım. Örneğin standart bir jean üzerine giydiğiniz beyaz t-shirt ile istediğiniz şapkayı kombinleyebilirsiniz. Kim ne derse desin aldırmayın. İstediğiniz gibi giyinin.
4- Siz stili nasıl yorumlarsınız ?
Benim için stil, kişinin kendini ifade etme biçimlerinden biridir.
5- Mottonuz?
Küçük dokunuşlar ile büyük etki yaratmak.
STİL RADARI
5 YAŞ BÜYÜK GÖSTERMİŞ
Sevgili okurlar...
Bundan sonra “Stil Radarı”ma yakalananları yazacağım.
Darılmaca, gücenmece yok.
Şimdiden söylemesi.
“Artılar, eksiler çıksın” diyorum.
Ve radara giren ilk isim...
İstanbul cemiyetinden Tuğçe Eyilik.
* * *
Biraz 80’lerde kalmış gibi. Maşası belli olan bir saç. Üstüne sarı renk, onun üstüne bele kadar uzun ve bir de ek kullanılmış. Tüm bunlar, sevgili Tuğçe Eyilik’i 5 yaş daha büyük göstermiş.
Neden böyle güzel bir yüz, “yanlış bir saç modeli” ve “fazla makyajla” daha yorgun ve daha yaş almış göstermek istenilir?
Hadi saç böyle.
Peki o kıyafet, o gözü yoran ceket ve kolye nedir ya?
Anlamak çok zor.
* * *
Ne anlıyoruz buradan...
İstediğiniz kadar eğitim alın, eğer doğru giyinemiyorsanız, “Acil bir stil danışmanına” diyoruz...