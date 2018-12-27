Berrin Eser ile 5 Soru 5 cevap

Berrin Eser, ‘Berr-In’ markasının kurucusu ve çok başarılı bir girişimci.
Türkiye’den Fransa’ya yapılan kadın hazır giyiminin yüzde 30’unu gerçekleştirdiği için kendisine, İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği törende ‘Türkiye’nin En Başarılı Girişimcisi’ ödülü verildi. Ayrıca, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatci Birlikleri (ITKIB), üç sene arka arkaya ‘Başarı Sertifikası’ ile ödüllendirdi.
Tasarım ve yöneticilik konusunda da başarılara imza atan Berrin Eser, bugün onlarca ülkeye ihracat yapan bir tasarımcı ve Türk girişimcisi. İşte böylesine başarılı bir kadınla, modaya ve yaşama dair konuştuk.
1) Berrin Eser’i tanıyalım?
Tatbiki Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldum. 1980 yılında henüz öğrenciyken tasarımlarımla sektörde yer almaya başladım. Tekstilde tasarımın, tasarımcının ve sanatın bugünkü kadar öne çıkmadığı bir dönemdi 80’li yıllar. Bu nedenle ilklerden biri olduğum için onur duyuyorum. Zeki Triko ailesi ile başladığım tasarım yolculuğum, benim asi ve başarıya doymayan ruhum Vedat Öztarhan ile tanışmama ve Vepa ile çalışmama vesile oldu. Vepa, o döneme benim koleksiyonlarımla damgasını vurdu. Ben her zaman yollarımızın kesiştiği tüm firmalarda bir tasarımcı olarak derin izler bıraktım ve 1994-1999 yılları arasında öyle iz bıraktım ki ilklerden biri olarak Berrin Eser ismi o dönem tekstil ve hazır giyim sektöründe zirveye çıktı. 1999 yılında şu anda hepinizin çok iyi bildiği bir firmanın baş tasarımcılığını üstlendim ve bu firmanın markalaşma sürecinde etkin bir rol oynadım. Fakat artık kendi yeteneğimi ve tecrübelerimi kendi markamı oluşturmak için kullanmalıydım. Ve 2003 senesinde Berr-In markasını kurdum. Markamın başarısından ve dolayı İstanbul Ticaret Odası’ndan ‘Türkiye’nin En Başarılı Kadın Girişimcisi’ ödülünü aldım. Aynı zamanda ITKIB tarafından üç sene üst üste ‘Başarı Sertifikası’ ile onurlandırılan tek tasarımcıyım.
2) Kolleksiyonunuzu hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz?
Koleksiyonlarımın temelini kendi yaşanmışlığım oluşturuyor diyebilirim. Yaşanmışlığım, hayatın her anında ilham alabileceğim detayları ortaya çıkarıyor. Sektördeki 40 yıllık deneyimim, yaşadığım tecrübeler ve sanat yeteneğim detaylara farklı bir gözle bakmamı sağlıyor.
3) Sizce bir kadın giyinirken nelere dikkat etmeli?
Kadınlar her şeyden önce kendilerini tanımalı. Kendi fiziklerinin ve psikolojilerinin farkında olmalılar. Her tarzı sırf moda olduğu için bedenlerine yakışıp yakışmadığının bilincinde olmadan sahiplenmemeliler. Kadınlar kendi seçimleriyle, kendi tarzlarını oluşturmalılar.
4) Peki ya mottonuz?
Güçlü bir kadın kendi dünyasını kurar.
5) Alışverişe çıktığımızda nelere yatırım yapalım?
Dünyadaki finansal durum da göz önünde bulundurulduğunda, üretim kalitesi yüksek, mümkünse modası bir sezonda geçmeyen, farklı şekillerde kullanılabilen ve kombin yapılabilen parçalara yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum.
Berrin Eser ile 5 Soru 5 cevap
Berrin Eser, ‘Berr-In’ markasının kurucusu ve çok başarılı bir girişimci.
Türkiye’den Fransa’ya yapılan kadın hazır giyiminin yüzde 30’unu gerçekleştirdiği için kendisine, İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği törende ‘Türkiye’nin En Başarılı Girişimcisi’ ödülü verildi. Ayrıca, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatci Birlikleri (ITKIB), üç sene arka arkaya ‘Başarı Sertifikası’ ile ödüllendirdi.
Tasarım ve yöneticilik konusunda da başarılara imza atan Berrin Eser, bugün onlarca ülkeye ihracat yapan bir tasarımcı ve Türk girişimcisi. İşte böylesine başarılı bir kadınla, modaya ve yaşama dair konuştuk.
1) Berrin Eser’i tanıyalım?
Tatbiki Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldum. 1980 yılında henüz öğrenciyken tasarımlarımla sektörde yer almaya başladım. Tekstilde tasarımın, tasarımcının ve sanatın bugünkü kadar öne çıkmadığı bir dönemdi 80’li yıllar. Bu nedenle ilklerden biri olduğum için onur duyuyorum. Zeki Triko ailesi ile başladığım tasarım yolculuğum, benim asi ve başarıya doymayan ruhum Vedat Öztarhan ile tanışmama ve Vepa ile çalışmama vesile oldu. Vepa, o döneme benim koleksiyonlarımla damgasını vurdu. Ben her zaman yollarımızın kesiştiği tüm firmalarda bir tasarımcı olarak derin izler bıraktım ve 1994-1999 yılları arasında öyle iz bıraktım ki ilklerden biri olarak Berrin Eser ismi o dönem tekstil ve hazır giyim sektöründe zirveye çıktı. 1999 yılında şu anda hepinizin çok iyi bildiği bir firmanın baş tasarımcılığını üstlendim ve bu firmanın markalaşma sürecinde etkin bir rol oynadım. Fakat artık kendi yeteneğimi ve tecrübelerimi kendi markamı oluşturmak için kullanmalıydım. Ve 2003 senesinde Berr-In markasını kurdum. Markamın başarısından ve dolayı İstanbul Ticaret Odası’ndan ‘Türkiye’nin En Başarılı Kadın Girişimcisi’ ödülünü aldım. Aynı zamanda ITKIB tarafından üç sene üst üste ‘Başarı Sertifikası’ ile onurlandırılan tek tasarımcıyım.
2) Kolleksiyonunuzu hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz?
Koleksiyonlarımın temelini kendi yaşanmışlığım oluşturuyor diyebilirim. Yaşanmışlığım, hayatın her anında ilham alabileceğim detayları ortaya çıkarıyor. Sektördeki 40 yıllık deneyimim, yaşadığım tecrübeler ve sanat yeteneğim detaylara farklı bir gözle bakmamı sağlıyor.
3) Sizce bir kadın giyinirken nelere dikkat etmeli?
Kadınlar her şeyden önce kendilerini tanımalı. Kendi fiziklerinin ve psikolojilerinin farkında olmalılar. Her tarzı sırf moda olduğu için bedenlerine yakışıp yakışmadığının bilincinde olmadan sahiplenmemeliler. Kadınlar kendi seçimleriyle, kendi tarzlarını oluşturmalılar.
4) Peki ya mottonuz?
Güçlü bir kadın kendi dünyasını kurar.
5) Alışverişe çıktığımızda nelere yatırım yapalım?
Dünyadaki finansal durum da göz önünde bulundurulduğunda, üretim kalitesi yüksek, mümkünse modası bir sezonda geçmeyen, farklı şekillerde kullanılabilen ve kombin yapılabilen parçalara yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum.