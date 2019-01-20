Bennu Gerede ile 5 soru 5 cevap

Bennu Gerede ünlü bir fotoğrafçı. Dört çocuk annesi olmasına rağmen fotoğraflar çekiyor, yazılar yazıyor, sürekli yeni projeleri hayata geçirmek isteyen özgür ruhlu, güzel ve stil bir kadın.
Böyle bir kişiyle sohbet tabi ki hayata, stile dair oluyor. Çok yakında kitabı çıkıyor. Sevgili Bennu Gerede’yle daha fazlası röportajımızda...
Bennu Gerede neler yapıyor? Projelerinizden bahseder misiniz?
Şimdiki en önemli projem, BEN BEN NU. Yani Bennu çıplak. Sansürsüz. Otobiyografik bir roman bu. Fazla zaman oldu artık, sustum, sustum ve sustum ama artık karar verdim susmayacağım. Yıllarca kendimi güçlü sandım, öyle gösterdim, ben yaparım dedim, dibe vurdum hemde kaç defa ama en önemlisi yıkılmadım. Dik durdum, savaştım, savaşırım da, ama hakkımı da yedirmem asla. Yıllar sürdü bu kıvama gelmem ama sonunda uyandım. Geç bile olsa, “better late than never” diye bir tabir var ya… Yani gücümü geri aldım, kadının gücü gerçekten bambaşka. Çok yakında kitabım çıkıyor, ayrıca WomanTv de programım olacak, kolaylaştırıcı olarak Psych-k seanslara devam ediyorum, pilatese de… Ve en güzel meslek anneliğimi yapıyorum dört oğluma.
Stilinizi hep beğenmişimdir. Stil sahibi birisinden biraz stil kodlarını alsak diyorum?
Aslında gönlünden ne geçiyorsa, hiç bir uyum bile olması gerekmiyor. Yeter ki severek giy ve taşı. Açıkçası ben pek takip etmiyorum modayı çünkü zaten bir kısır döngü, gençliğimde bir sürü şeyi öylesine düşünmeden verdiğim için pişmanım. Çünkü şimdi tekrar moda oldu ve müthiş olurdu oğullarıma verebilmek. Ama hiç olmazsa Dr. Martens mavi botlarım halen duruyor.
Mottonuz?
Tutkunun peşinden git ve yaşayabildiğin kadar zevki yaşa ama asla merhamet duygunu unutma. Asla...
Fotoğraf sizin için ne ifade ediyor?
Anlatacak bir hikâyen varsa o zaman anlat.
Aşk ve aile dersek?
Aşk, aile koşulsuz sevgi demek. Her anlamda.
AYSUN KABA’YA SOR
SORU: Çocuklarla tatil başlıyor ve seyahate gideceğiz ama valiz hazırlamak benim için çok zor. Çok kıyafet götürüyorum, çocuklara da aynı ve çoğunu giymeden getiriyorum. Kendim için 7 günlük bir valizde nelere öncelik vermem gerekiyor?
Melehat KARABURUN
CEVAP: Melehat hanım ilk önce huzurlu, mutlu bir tatil dilerim. 7 günlük tatil için, kayak tatili değilse, üç tayt tarzında pantolon, bir jean pantolon, spor ayakkabı, bir topuklu bir bot, iki sweatshirt, iki kaşmir kazak ve bir tek parça elbise ve küpe, fular yeterli olacaktır. Eğer kayak için gidiliyorsa, kayak takımları veya yer kaplamasın diyorsanız gideceğiniz yerden kiralayabilirsiniz. Akşam tayt, kar botunuz ve üzerine şık bir kazak her zaman konforlu bir seçimdir. Dört kazak, bol aksesuar, şal, termal tayt, kocaman güneş gözlüğü, güneş kremi, pofidik mont.
Bennu Gerede ile 5 soru 5 cevap
Bennu Gerede ünlü bir fotoğrafçı. Dört çocuk annesi olmasına rağmen fotoğraflar çekiyor, yazılar yazıyor, sürekli yeni projeleri hayata geçirmek isteyen özgür ruhlu, güzel ve stil bir kadın.
Böyle bir kişiyle sohbet tabi ki hayata, stile dair oluyor. Çok yakında kitabı çıkıyor. Sevgili Bennu Gerede’yle daha fazlası röportajımızda...
Bennu Gerede neler yapıyor? Projelerinizden bahseder misiniz?
Şimdiki en önemli projem, BEN BEN NU. Yani Bennu çıplak. Sansürsüz. Otobiyografik bir roman bu. Fazla zaman oldu artık, sustum, sustum ve sustum ama artık karar verdim susmayacağım. Yıllarca kendimi güçlü sandım, öyle gösterdim, ben yaparım dedim, dibe vurdum hemde kaç defa ama en önemlisi yıkılmadım. Dik durdum, savaştım, savaşırım da, ama hakkımı da yedirmem asla. Yıllar sürdü bu kıvama gelmem ama sonunda uyandım. Geç bile olsa, “better late than never” diye bir tabir var ya… Yani gücümü geri aldım, kadının gücü gerçekten bambaşka. Çok yakında kitabım çıkıyor, ayrıca WomanTv de programım olacak, kolaylaştırıcı olarak Psych-k seanslara devam ediyorum, pilatese de… Ve en güzel meslek anneliğimi yapıyorum dört oğluma.
Stilinizi hep beğenmişimdir. Stil sahibi birisinden biraz stil kodlarını alsak diyorum?
Aslında gönlünden ne geçiyorsa, hiç bir uyum bile olması gerekmiyor. Yeter ki severek giy ve taşı. Açıkçası ben pek takip etmiyorum modayı çünkü zaten bir kısır döngü, gençliğimde bir sürü şeyi öylesine düşünmeden verdiğim için pişmanım. Çünkü şimdi tekrar moda oldu ve müthiş olurdu oğullarıma verebilmek. Ama hiç olmazsa Dr. Martens mavi botlarım halen duruyor.
Mottonuz?
Tutkunun peşinden git ve yaşayabildiğin kadar zevki yaşa ama asla merhamet duygunu unutma. Asla...
Fotoğraf sizin için ne ifade ediyor?
Anlatacak bir hikâyen varsa o zaman anlat.
Aşk ve aile dersek?
Aşk, aile koşulsuz sevgi demek. Her anlamda.
AYSUN KABA’YA SOR
SORU: Çocuklarla tatil başlıyor ve seyahate gideceğiz ama valiz hazırlamak benim için çok zor. Çok kıyafet götürüyorum, çocuklara da aynı ve çoğunu giymeden getiriyorum. Kendim için 7 günlük bir valizde nelere öncelik vermem gerekiyor?
Melehat KARABURUN
CEVAP: Melehat hanım ilk önce huzurlu, mutlu bir tatil dilerim. 7 günlük tatil için, kayak tatili değilse, üç tayt tarzında pantolon, bir jean pantolon, spor ayakkabı, bir topuklu bir bot, iki sweatshirt, iki kaşmir kazak ve bir tek parça elbise ve küpe, fular yeterli olacaktır. Eğer kayak için gidiliyorsa, kayak takımları veya yer kaplamasın diyorsanız gideceğiniz yerden kiralayabilirsiniz. Akşam tayt, kar botunuz ve üzerine şık bir kazak her zaman konforlu bir seçimdir. Dört kazak, bol aksesuar, şal, termal tayt, kocaman güneş gözlüğü, güneş kremi, pofidik mont.