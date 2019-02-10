'Bağla çık’ şıklığı geliyor

Kesilip bele bağlanarak etek gibi duran jean ceketler, göğüs hattından bağlanan babaanne hırkaları, bol belden bağlanan gömlekler sıkça göreceğimiz stiller arasında yerini alıyor.
Siz de evinizde, kıyafetlerinizde ufak değişiklikler yaparak yeni trendlere yer verebilirsiniz.
-Bol uzun gömleklerinizin boyunu kestirip, yanlarına uzun yırtmaç yaptırarak, yüksek bel pantolonlarınızın üzerine göğüs altından bağlayarak giyebilirsiniz.
-Yüksek bel pantolonlarınızın bel kısmına kalın kuşaklar yaptırıp fiyonk şeklinde bağlama yaptırabilirsiniz.
-Gömleklerinizin yakalarına, uzun kuşaklar diktirip fiyonk şeklinde bağlayabilirsiniz. Beyaz bir gömleğe, siyah kuşaktan kurdele ve siyah yüksek bel pantolon hiç de fena durmaz. Biraz maskülen şıklığa ne dersiniz?
BİLGE EREN İLE 5 SORU 5 CEVAP
Bilge Eren başarılı bir iş kadını ve aynı zamanda cemiyetin çok sevdiği isimlerden biri. Başarılı İş kadınlar Platformu’nun (BİKAP) başkanı. Sosyal sorumluluk projelerinin kadını diyebiliriz. Yarın da, BİKAP olarak Ankara’lılarla buluşmaya geliyorlar. Düzenleyecekleri alışveriş şenliğinde, takıdan kıyafete, ev dekorasyon ürünlerinden kozmetiğe birçok ürün ziyaretçilere sunulacak. Kapı girişinden elde edilecek gelir de, “Sarp’ın Umudu Genetik Hastalıklı ve Engelli Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”ne bağışlanacak. Şıklığı ve yardımı seven kadınlarımızın kaçırmayacağı bir gün olacak. Bilge Eren, “Modanın yarattığı değil, modaya yön veren kadın olmak en önemlisi” diyor. Ve sohbetimiz başlıyor...
BİKAP nasıl oluştu?
Uzun süre iş hayatıma ara verdikten sonra bir çok sosyal sorumluluk projelerinde ve bir çok dernek yönetiminde yer aldım. Çocuklarım da okul çağına gelince artık yarım bıraktığım işime dönmek isteyince aile şirketine dahil olmaktansa kendi adıma bambaşka bir sektörde yola başlamak istedim ama o dönemde her kadının yaşadığı zorluklarla karşılaşınca aslında BİKAP’ın temelleri atılmıştı bile. Yaşadığım korkular, motivasyon eksikliği, ara vermenin kaybettirdiği performans ve başaramama kaygıları bu projeyi hayata geçirmeme en büyük sebeptir. Benim gibi bu korkuları yaşayan kadınlarla güç birliği yapmaktı amaç ve bugün bakıyorum ki bu proje hedeflerimizin de ötesine geçerek binlerce kadını, çatısının altında toplayıp harika markaların yaratılmasına ve yüzlerce girişimcinin ekonomiye kazandırılmasında çok etkili bir platform haline geldi. Tabi ki mutlu ve gururluyuz...
Şık birisi olarak iş kadınlarına şıklığın kodlarından bahseder misiniz?
Aslında şıklığın benim için bir kodu yok. Ama her kadının bir kusuru olduğunu düşünüyorum, vücudunu tanıyıp ona göre giyinebilmek çok önemli. Birde marka sahibi değil, tarz sahibi olmaya önem versinler. Her kadının kendine has bir imzası olması lazım bence. Modanın yarattığı değil, modaya yön veren kadın olmak en önemlisi. Kendi stilimden bahsedersem iş hayatımda ve özel hayatımda tarzım, kendi içinde bile farklı. Genelde iş hayatımda tercihim pantolon ceket takımlar ama muhakkak seçimlerime aksesuarlarımla yada farklı dokunuşlarımla imzamı atarım. Günlük hayatımda, rahat ve spor giyinmeyi tercih ediyorum.
Hayat mottonuz?
Sevdiklerimle ve gerçekten yanında mutlu olduğum huzurlu olduğum insanlarla her anımı paylaşmak ve yaşamak.
Güzel yaş almanın en önemli ipuçları dersek?
Mutlu ve huzurlu olmak... Gülen ve mutlu olan kadın geç yaşlanıyor. Organik bakım mutlu olmak.
Stilini en beğendiğiniz kişileri öğrenmek isteriz?
Jessica Parker (Amerikalı ünlü oyuncu) benim için stil sahibi kadınlardandır.
'Bağla çık’ şıklığı geliyor
Kesilip bele bağlanarak etek gibi duran jean ceketler, göğüs hattından bağlanan babaanne hırkaları, bol belden bağlanan gömlekler sıkça göreceğimiz stiller arasında yerini alıyor.
Siz de evinizde, kıyafetlerinizde ufak değişiklikler yaparak yeni trendlere yer verebilirsiniz.
-Bol uzun gömleklerinizin boyunu kestirip, yanlarına uzun yırtmaç yaptırarak, yüksek bel pantolonlarınızın üzerine göğüs altından bağlayarak giyebilirsiniz.
-Yüksek bel pantolonlarınızın bel kısmına kalın kuşaklar yaptırıp fiyonk şeklinde bağlama yaptırabilirsiniz.
-Gömleklerinizin yakalarına, uzun kuşaklar diktirip fiyonk şeklinde bağlayabilirsiniz. Beyaz bir gömleğe, siyah kuşaktan kurdele ve siyah yüksek bel pantolon hiç de fena durmaz. Biraz maskülen şıklığa ne dersiniz?
BİLGE EREN İLE 5 SORU 5 CEVAP
Bilge Eren başarılı bir iş kadını ve aynı zamanda cemiyetin çok sevdiği isimlerden biri. Başarılı İş kadınlar Platformu’nun (BİKAP) başkanı. Sosyal sorumluluk projelerinin kadını diyebiliriz. Yarın da, BİKAP olarak Ankara’lılarla buluşmaya geliyorlar. Düzenleyecekleri alışveriş şenliğinde, takıdan kıyafete, ev dekorasyon ürünlerinden kozmetiğe birçok ürün ziyaretçilere sunulacak. Kapı girişinden elde edilecek gelir de, “Sarp’ın Umudu Genetik Hastalıklı ve Engelli Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”ne bağışlanacak. Şıklığı ve yardımı seven kadınlarımızın kaçırmayacağı bir gün olacak. Bilge Eren, “Modanın yarattığı değil, modaya yön veren kadın olmak en önemlisi” diyor. Ve sohbetimiz başlıyor...
BİKAP nasıl oluştu?
Uzun süre iş hayatıma ara verdikten sonra bir çok sosyal sorumluluk projelerinde ve bir çok dernek yönetiminde yer aldım. Çocuklarım da okul çağına gelince artık yarım bıraktığım işime dönmek isteyince aile şirketine dahil olmaktansa kendi adıma bambaşka bir sektörde yola başlamak istedim ama o dönemde her kadının yaşadığı zorluklarla karşılaşınca aslında BİKAP’ın temelleri atılmıştı bile. Yaşadığım korkular, motivasyon eksikliği, ara vermenin kaybettirdiği performans ve başaramama kaygıları bu projeyi hayata geçirmeme en büyük sebeptir. Benim gibi bu korkuları yaşayan kadınlarla güç birliği yapmaktı amaç ve bugün bakıyorum ki bu proje hedeflerimizin de ötesine geçerek binlerce kadını, çatısının altında toplayıp harika markaların yaratılmasına ve yüzlerce girişimcinin ekonomiye kazandırılmasında çok etkili bir platform haline geldi. Tabi ki mutlu ve gururluyuz...
Şık birisi olarak iş kadınlarına şıklığın kodlarından bahseder misiniz?
Aslında şıklığın benim için bir kodu yok. Ama her kadının bir kusuru olduğunu düşünüyorum, vücudunu tanıyıp ona göre giyinebilmek çok önemli. Birde marka sahibi değil, tarz sahibi olmaya önem versinler. Her kadının kendine has bir imzası olması lazım bence. Modanın yarattığı değil, modaya yön veren kadın olmak en önemlisi. Kendi stilimden bahsedersem iş hayatımda ve özel hayatımda tarzım, kendi içinde bile farklı. Genelde iş hayatımda tercihim pantolon ceket takımlar ama muhakkak seçimlerime aksesuarlarımla yada farklı dokunuşlarımla imzamı atarım. Günlük hayatımda, rahat ve spor giyinmeyi tercih ediyorum.
Hayat mottonuz?
Sevdiklerimle ve gerçekten yanında mutlu olduğum huzurlu olduğum insanlarla her anımı paylaşmak ve yaşamak.
Güzel yaş almanın en önemli ipuçları dersek?
Mutlu ve huzurlu olmak... Gülen ve mutlu olan kadın geç yaşlanıyor. Organik bakım mutlu olmak.
Stilini en beğendiğiniz kişileri öğrenmek isteriz?
Jessica Parker (Amerikalı ünlü oyuncu) benim için stil sahibi kadınlardandır.