Ayşegül Kunter Yanık ile 5 soru 5 cevap

Ayşegül Kunter Yanık, tam bir çanta tutkunu ve tasarımcı...
Milano’da moda tasarımı eğitimi aldıktan sonra bir süre İtalya’da çalışma deneyimi edindi. Yurtdışı tecrübesinin ardından Türkiye’ye dönen Yanık’ın tasarladığı çantalar kısa sürede çok ilgi gördü. Bugün bir çok ünlünün elinde Sevgili Ayşegül’ün tasarımı Mynameiso çantaları görebilirsiniz. Müşteri kitlesi 25-45 yaş aralığındaki güçlü ve aktif kadınlar. “Stil, bütüncül bir davranış şeklidir, tutumdur” diyen Sevgili Ayşegül’le keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Markanızın oluşumunu öğrenmek isteriz?
Mynameiso’nun doğuşu, benim tasarımcı olarak hayat hikâyemle paralel. İtalyan Lisesi’nin ardından Milano’da Marangoni’de moda tasarımı eğitimi, ardından Domus’ta aksesuar tasarımı masterı, İtalya’da çalışma deneyimi, Türkiye’ye dönüş ve 2013’te ilk günden beri aklımda olan kendi markamın doğuşu. Mynameiso istekli ve planlı bir düş diyebilirim. Moda dünyasına öğrenci olarak dahil olduğum ilk günden beri aklımda olan bir iş. Stilimi ve modayı yorumlama şeklimi aynı zevki paylaşan kadınlara aktarabilme hayalimi gerçeğe dönüştürdüğüm için mutluyum. Zaten yaptığım şeyi iş olarak da görmüyorum. Bu benim yaşam şeklim.
Çantalarınızı her yaştan kadın kullanabilir mu? Konfor sizin için ne kadar önem taşıyor?
Mynameiso’nun sadık müşteri kitlesi 25-45 yaş aralığındaki güçlü ve aktif kadınlar. Ancak marka stil odaklı, özgün ve sıra dışı kadını temsil ettiği için, her yaşı yakalıyor. Gelip geçici unsurlar Mynameiso’da yok. Kalıcı stil yorumlaması var.
Tasarım ve konfor bana göre ikiz kardeşler. Tasarımsal bir moda parçası konforlu olamaz ya da konforlu bir öge, iyi görünemez gibi bir klişe var. Aslında ikisi bir arada var olabilir. Mynameiso’yu tanımlayan temel şey yaşamın geometrisinden ilham alan tasarım vizyonu. Ancak hem malzeme seçimi hem de üretim becerileri ile son derece fonksiyonel ve konforlu çantalar tasarlıyoruz.
Siz stilinizi nasıl yorumlarsınız?
Stilin yorumlamasından ziyade, stilin var olmasına inanıyorum. Marka ya da pahalı giyinmek sizi stil sahibi yapmaz. Stil kıyafetle de olmaz. Bütüncül bir davranış şeklidir, tutumdur. Dıştan içe gerçekleşmez, içten dışa şekillenir.
Benim stil anlayışımda kendine özgülük, sıradan olmama, dayatılanlardan uzak durma var. Belli bir kültürden söz edersek, Fransız stilini kendime yakın bulurum. Fakat İskandinav tasarımının yalınlığını ve keskinliğini de hayatıma taşırım.
Mottonuz?
“Not an ordinary woman” Mynameiso’nun mottosudur. Dünyada 3.5 milyardan fazla kadın var. Bize göre her biri tek, kendine özgü ve farklı. Elbette bunu keşfeden ve stili ile çevresinde iz bırakabilen kadın sayısı fazla değil. Hayalimiz bu sayının artmasını sağlamak.
Nasıl çantalara yatırım yapalım?
Geçici trendleri baskın olarak kullanan ve malzeme kalitesi düşük çantaları tercih etmeyin. Zamansız tasarımlara, stil odaklı markalara, gün içinde her daim kullanabileceğiniz parçalara yönelin. El işçiliği ile üretilmiş, zanaat ve tasarımı birleştiren modelleri kullanın. Çok kullansanız da eskimeyecek ve yıpranmayacak çantalara yatırım yapın.
Ayşegül Kunter Yanık ile 5 soru 5 cevap
Ayşegül Kunter Yanık, tam bir çanta tutkunu ve tasarımcı...
Milano’da moda tasarımı eğitimi aldıktan sonra bir süre İtalya’da çalışma deneyimi edindi. Yurtdışı tecrübesinin ardından Türkiye’ye dönen Yanık’ın tasarladığı çantalar kısa sürede çok ilgi gördü. Bugün bir çok ünlünün elinde Sevgili Ayşegül’ün tasarımı Mynameiso çantaları görebilirsiniz. Müşteri kitlesi 25-45 yaş aralığındaki güçlü ve aktif kadınlar. “Stil, bütüncül bir davranış şeklidir, tutumdur” diyen Sevgili Ayşegül’le keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Markanızın oluşumunu öğrenmek isteriz?
Mynameiso’nun doğuşu, benim tasarımcı olarak hayat hikâyemle paralel. İtalyan Lisesi’nin ardından Milano’da Marangoni’de moda tasarımı eğitimi, ardından Domus’ta aksesuar tasarımı masterı, İtalya’da çalışma deneyimi, Türkiye’ye dönüş ve 2013’te ilk günden beri aklımda olan kendi markamın doğuşu. Mynameiso istekli ve planlı bir düş diyebilirim. Moda dünyasına öğrenci olarak dahil olduğum ilk günden beri aklımda olan bir iş. Stilimi ve modayı yorumlama şeklimi aynı zevki paylaşan kadınlara aktarabilme hayalimi gerçeğe dönüştürdüğüm için mutluyum. Zaten yaptığım şeyi iş olarak da görmüyorum. Bu benim yaşam şeklim.
Çantalarınızı her yaştan kadın kullanabilir mu? Konfor sizin için ne kadar önem taşıyor?
Mynameiso’nun sadık müşteri kitlesi 25-45 yaş aralığındaki güçlü ve aktif kadınlar. Ancak marka stil odaklı, özgün ve sıra dışı kadını temsil ettiği için, her yaşı yakalıyor. Gelip geçici unsurlar Mynameiso’da yok. Kalıcı stil yorumlaması var.
Tasarım ve konfor bana göre ikiz kardeşler. Tasarımsal bir moda parçası konforlu olamaz ya da konforlu bir öge, iyi görünemez gibi bir klişe var. Aslında ikisi bir arada var olabilir. Mynameiso’yu tanımlayan temel şey yaşamın geometrisinden ilham alan tasarım vizyonu. Ancak hem malzeme seçimi hem de üretim becerileri ile son derece fonksiyonel ve konforlu çantalar tasarlıyoruz.
Siz stilinizi nasıl yorumlarsınız?
Stilin yorumlamasından ziyade, stilin var olmasına inanıyorum. Marka ya da pahalı giyinmek sizi stil sahibi yapmaz. Stil kıyafetle de olmaz. Bütüncül bir davranış şeklidir, tutumdur. Dıştan içe gerçekleşmez, içten dışa şekillenir.
Benim stil anlayışımda kendine özgülük, sıradan olmama, dayatılanlardan uzak durma var. Belli bir kültürden söz edersek, Fransız stilini kendime yakın bulurum. Fakat İskandinav tasarımının yalınlığını ve keskinliğini de hayatıma taşırım.
Mottonuz?
“Not an ordinary woman” Mynameiso’nun mottosudur. Dünyada 3.5 milyardan fazla kadın var. Bize göre her biri tek, kendine özgü ve farklı. Elbette bunu keşfeden ve stili ile çevresinde iz bırakabilen kadın sayısı fazla değil. Hayalimiz bu sayının artmasını sağlamak.
Nasıl çantalara yatırım yapalım?
Geçici trendleri baskın olarak kullanan ve malzeme kalitesi düşük çantaları tercih etmeyin. Zamansız tasarımlara, stil odaklı markalara, gün içinde her daim kullanabileceğiniz parçalara yönelin. El işçiliği ile üretilmiş, zanaat ve tasarımı birleştiren modelleri kullanın. Çok kullansanız da eskimeyecek ve yıpranmayacak çantalara yatırım yapın.