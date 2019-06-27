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Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

Ayperi Kütük ile 5 soru 5 cevap

27 Haziran 2019

Ayperi Kütük... Üretken ve yenilikçi bir deri aşığı.

DERİ MODASI ARTIK MEVSİM TANIMIYOR

Modern tasarımların ön plana çıktığı, günün her saati giyilebilecek deri ürünler yaratmak hayaliyle ‘THE RUF’ adlı markasını yaratmış biri.
Modada deri, yerini asla eskitmeyen bir trend aslında. Ve günümüzde deri, her mevsim giyilebiliyor.
Dahası mı?
Ben sordum, deri modası hakkında tüm merak edilenleri Ayperi Kütük anlattı.

Ayperi Kütük ile 5 soru 5 cevap

1) Sevgili Ayperi... Önce senden başlayalım. Moda ile yolun nasıl kesişti, bu serüven nasıl başladı?

Deri ürünlere karşı müthiş bir merakım ve sevgim vardı. Yeni, modern tasarımların deri ürünlere uygulanması oldukça zor ve ciddi ustalık isteyen bir süreç gerektiriyor. Dolayısıyla, deri üzerine yoğunlaşan koleksiyonlar genellikle az sayıda renk ve modelle sınırlı kalıyordu. Seneler evvel yaşadığım bu durum beni yeni bir arayışa, akabinde bu arayış sırasında edindiğim deneyimi başkalarıyla da paylaşmaya sevk etti. Yenilikçi ve modern tasarımların ön plana çıktığı, gündüzden geceye günün her saati giyilebilecek ürünler yaratmak hayaliyle de THE RUF markası doğdu. Renk ve model çeşitliliğinin yanı sıra ‘rahatlık sağlayan mükemmel fit’ deri ürünleri günlük hayatında daha sık kullanmak isteyenler için çalışıyoruz. Bunu sağlayabilmek için yüksek kalite derilerimizin dikimleri büyük bir emek ve titizlikle gerçekleşiyor.

2) Peki deri ürünler artık yazın da rahat giyiliyor mu?

Deri, daha çok sonbahar-kış sezonunda tercih edilse de, biz yaz mevsimi için de incecik derilerden oluşan bir kapsül koleksiyon hazırladık. Var, yok arası hissedilen bu incecik deriler, dört mevsim deri giymek isteyenler için ideal oldu. Çok sıcak havalarda dahi rahatlıkla kullanabiliyorlar. Ülkemizden daha sıcak iklimlerde bulunan pazarlarda dahi yaza uygun modellerden oluşan koleksiyonlar halihazırda tercih ediliyor. Önemli olan iklime uygun olan derinin kullanılması.

3) O halde bu yaz deride hangi modelleri ve renkleri göreceğiz?

2019 yaz koleksiyonlarında pastel tonlarda deri tasarımları çok sık göreceğiz. Pudra, bej ve bulut beyazı renklerini sayabilirim.

4) Mottonuz?

Deri zamansızdır.

5) Son sorum da stil meraklıları için gelsin. Sitil sahibi olmanın kodları sizce nelerdir?

Stil sahibi olmanın bir içgüdü olduğunu düşünüyorum. Karakterlerine uygun olarak renk ve desen seçimleri, model kullanmadaki cesaret ve aksesuarlarla yarattıkları kombinlerle hepimize ilham vermeye devam ediyorlar. Kendi rutinlerindeki parçaları veya moda klasiklerini, bambaşka şekilde hayal ederek, bambaşka yorumlarla taşıyabiliyorlar. Bu da bence bir yetenek.

Ayperi Kütük, Türkiye’de ve dünyada stilini en çok beğendiği 5 ismi şöyle sıraladı:
* Derin Mermerci
* Ece Sükan
* Olivia Palermo
* Victoria Beckham
+ Carine Roitfeld

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