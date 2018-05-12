Ayakkabı aşktır

Duruşunuzu gösterir. Ünlü bir tasarımcının elbisesini giyin, eğer ayakkabınız size rahatsızlık veriyorsa yürüyemezsiniz. Bu nedenle de kıyafeti güzel gösteremezsiniz. Ayakkabı alırken günün ilerleyen saati olmasına özen gösterin. Çünkü bu saatlerde ayak şişmiş oluyor. Bu durumda bile ayağınız rahatsa o ayakkabı elemeyi geçmiş demektir. Ayakkabı denerken çiftini ayağınıza geçirip beş dakika kadar mağazanın içinde turlamalısınız inanın bu sizin rahatlığınız için gerekli. Güzel bir ayakkabı şıklığı ve rahatlığı bir arada sunandır. İşte ayakkabı alırken dikkat etmemiz gereken 9 ipucu

1- Baseniniz genişse omzunuz darsa, tabanı geniş ayakkabılar tercih etmelisiniz.

2- Topuklu ayakkabının rahatlığı ayak oyuğunun oturmasıyla doğru orantılıdır.

3- Kalçalı ve basenliyseniz proporsüyonu bozmamak için ,aşırı ince topuktan uzak durun.

4- Ayakkabınızı iki gün üst üste giymeyin.

5- Deri ayakkabıları sıcak yerde bırakmamalısınız.

6- Kısa boyluysanız fazla platformlu ve abartılı dolguları tercih etmeyin. Daha zarif ince yüksek ökçeli ayakkabılar veya dekolteli babetler tam size göredir.

7- Spor ayakkabınızı her zaman yarım numara büyük alın. Alt tabanı biraz kalın olursa bacak boyunuzu yükseltir.

8- Stilletto ayakkabı dolabınızda olmalıdır. Kalem etek ya da sigaret pantolonla giyilen en güzel ayakkabıdır.

9- Bacak boyu kısa olanlar nude tonlarından vazgeçmesinler ve sivri burun tercihleri olsun.

Ceren Can’la 5 soru 5 cevap

Ankara’nın stil yüzü Ceren Can, bir tasarım gurusu...

Kendisiyle moda yolculuğunu, stili, trendleri konuştuk.

1-Ceren Can’ı tanıyalım derim. Nasıl başladınız bu moda yolculuğuna?

Bilkent Üniversitesi Turizm İşletme bölümünü bitirdikten sonra, modaya kayıtsız kalamadım. Üniversite yıllarımda içimdeki boşluğun izini sürerek nasıl mutlu olacağımı keşfetmekti aslında benim durumum. Her zaman hayatımın içinde olan modayı profesyonel olarak yaşamaya başladım. Ünlü bir giyim markasında yönetici olarak çalıştım. Ardından bir tasarım markasına danışmanlık yaptıktan sonra, kendi markamı kurmaya karar verdim. Bir insanın sevdiği mesleği yapmasının ne denli önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben de bu şansı kullanarak zamanımın çoğunu markam için çalışarak geçiriyorum. Başarının da ancak bu sevgi ve ilgiden gelebileceğine inanıyorum.

2- Ürünlerinizi tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz?

Koleksiyon hazırlarken trendlerden uzak kalmamakla birlikte, sokak ve insanlardan ilham alıyorum Tasarımlarımda son derece esnek davranırım, kendimi asla sınırlamam. Yalın olma taraftarıyım, bir şeyde ne kadar az detay olursa, o detay ne kadar az gözükürse, bağırmazsa benim için o kadar rafine ve entelektüel. Ürünlerin minimal gözükmesini çok beğenirim.

3- Kadınlarımıza doğru giyinmeleri için neler önerirsiniz?

Doğru form, doğru renk ve doğru kumaş... Sadece bunları bildiğinizde sorun çözülmüş demektir. Diğer önemli nokta ise vücudunuzu tanımak. İçinde rahat hissettiğiniz, kendi kimliğinizle uyum içinde olan kıyafeti çok daha farklı, güçlü taşırsınız.





4- 2018 yılı için yurt içi ve yurt dışı hedefleriniz nelerdir?

2018 yılı için yepyeni bir açılım planı içerisine girmiş bulunmaktayız. Hedeflerimiz içerisinde yurt içinde ve yurt dışında e-ticaret yoluyla daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

5- Sizce şıklık nedir?

Şıklık öncelikle kendi vücudunu tanıyarak giyinmekten başlar. Tabii ki vücudunuzu iyi tanıyor olmanız bu işin birincil şartı. Çabasız görülen şıklık en güzeli ve göze en hitap edeni bence. Başta kendine güvenen bir duruş çok önemli. Ne giyerseniz giyin, taşıyamadığınız sürece asla şık olamazsınız. Vücudunuzdaki kusurları bilmek ve ona uygun giyinmek sizi gündüz ve gecenin en şık kadını yapabilir.

Aysun Kaba’ya Sor

- 54 yaşındayım. Saçlarım belime kadar ve sarı renkte, bir değişiklik yapmak istiyorum. Siz ne önerirsiniz?

Filiz Erkan

- Filiz hanım saçlar kesinlikle en fazla omuz hizasında olmalı. Sarı renk fazla uzun saç sizi daha yaş almış ve yorgun gösterir. Dinamik ve modern bir görüntü için kısalık şart.