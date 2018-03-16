“Yukarıya yıldızlara bakın, aşağıya ayaklarınızın ucuna değil”

Ünlü fizikçi Stephen Hawking geçtiğimiz Çarşamba günü yaşamını yitirdi. Hayatı ve çığır açan çalışmaları hakkında iki gündür pek çok yazı okuma fırsatı bulmuşsunuzdur. 76 yaşında hayata gözlerini yuman bu değerli bilim insanının 22 yaşında teşhis edilen ALS hastalığı ile azimle mücadele ederek yaşadığını da biliyorsunuzdur. Hawking hiçbir engelin insanın hedeflerinin peşinden gitmesine engel olamayacağını tüm dünyaya örnek olarak hatırlatmasının yanı sıra pek çok organizasyona da destek olmuştu. Bu organizasyonlardan biri de Paralimpik Oyunları idi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons, Paralimpik Hareket adına yayınladığı taziye mesajında Hawking’i şu sözlerle andı:

“Stephen Hawking olağanüstü bir insandı; dünyanın dört bir yanında herhangi bir yeti kaybıyla yaşayan bireyler için bir öncüydü. Kendisi ‘yeti’ sözcüğünü herkesten daha fazla temsil ediyordu. Paralimpik Hareket bünyesinde biz her zaman engelli sporcuların engellerini bir şeyleri farklı yapmak için birer fırsat olarak gördüklerini söyleriz. Hawking, engelli bir sporcu olmasa da tam da bunu yapmıştı; engelini aşmak ve dünya çapında bir fizikçi olarak çığır açıcı çalışmalarını sürdürmek için yenilikçi çözümler bulmuştu. 2012 Paralimpik Oyunları’na katıldığı için kendisine sonsuza kadar şükran duyacağız.”

Stephen Hawking, Londra’da gerçekleşen 2012 Paralimpik Oyunları’nın bilim ve yaratıcılık temalarını işleyen açılış töreninde izleyicilere bu temaları sunma görevini üstlenmişti. Hawking, tören konuşmalarını sahnede tekerlekli sandalyesinin koluna monte edilen, şarjını tekerlekli sandalyenin akülerinden alan bilgisayarı aracılığıyla özel bir konuşma sentezleyici program ile gerçekleştirmişti. 3.000 gönüllünün eşlik ettiği gösteride ilk tema “Aydınlanma” başlığını taşıyordu. Hawking, insanların uygarlığın başlamasından bu yana dünyanın düzenini, neden bu şekilde olduğunu, hatta neden var olduğunu anlamaya çalışıp durduklarını hatırlatmıştı. Esas aradığı evreni oluşturan yapı taşlarıydı. Hawking hepimizden bunu istiyordu:

“Keşfedebileceğimiz ve anlayabileceğimiz akılcı yasaların hüküm sürdüğü bir evrende yaşıyoruz. Yukarıya yıldızlara bakın, aşağıya ayaklarınızın ucuna değil. Gördüğünüz şeyleri anlamlandırmaya çalışın ve evrenin varolmasını sağlayan şeyi sorgulayın. Meraklı olun.”

Gösterinin diğer bir teması “Yepyeni Bir Dünya” başlığını taşıyordu. Yepyeni bir dünya bir yandan da cesur adımlar gerektiriyor kuşkusuz. Hawking, bu temayı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) üzerinde çalıştığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’na atıfla tanıtmıştı. Büyük Patlama’nın koşullarını yeniden yaratan bu yeni buluşu “insan çabasının ve uluslararası işbirliğinin zaferi” olarak tanımlayan ve bu buluşun dünyayı algılama biçimimizi değiştireceğine inanan Hawking; Paralimpik Oyunları’nın da, tıpkı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi, dünyaya bakış biçimimizi değiştiren bir şey olduğunu anlatmış ve konuşmasını herkese ilham verecek şu sözlerle bitirmişti:

“Hepimiz birbirimizden farklıyız. Standart ya da olağan insan diye bir şey yok, ama hepimiz aynı insan ruhunu paylaşıyoruz. Önemli olan şu ki hepimiz yaratma yetisine sahibiz. Yaratıcılık fiziksel başarıdan kurumsal fiziğe kadar uzanan bir yelpazede çok çeşitli biçimlerde kendini gösterebilir. Hayat gözümüze ne kadar zor görünürse görünsün, her zaman yapabileceğimiz bir şey ve başarılı olabileceğimiz bir konu vardır. Paralimpik Oyunları sporcuların yükselmelerine, kendilerini aşmalarına ve alanlarında öne çıkmalarına olanak sağlıyor. Şimdi hep birlikte mükemmeliyeti, dostluğu, ve saygıyı kutlayalım. Hepinize iyi şanslar.”

Bu müthiş insanın anısı önünde saygıyla eğiliyor; hepimizin onun yaklaşımından ilham alarak kendimizi, birbirimizi ve dünyamızı daha iyi anlayacağımız günlerin yakın olmasını diliyorum.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Not: Bu yazıda Uluslararası Paralimpik Hareket resmi internet sitesinden yararlanılmıştır. (https://www.paralympic.org/home)