Üniversite sınavları yaklaşırken…

Merhabalar sevgili okurlar.
Üniversite sınavları, yeni adıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu yapılacak. Binlerce gencimiz 15 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 16 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecek. Adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanarak on gün önce açıklandı.
ÖSYM yetkilileri adayların adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınava girecekleri binayı önce gidip görmesini öneriyor. Bu öneri sınava girecek her aday için çok faydalı, ama engelli adaylar için bence daha da büyük önem taşıyor. Sınava girilecek mekânı tanımak hem sınav günü yabancılık çekmemek hem de varsa karşınıza çıkabilecek engellere önceden önlem almak, böylece sınav günü ayrıca stres yaşamamak açısından yararlı.
Her sınav merkezinde “Engelli Salonu” bulunuyor. Sınav başvurusu sırasında Sağlık/Engel Bilgi Formu’ nu doldurarak ÖSYM’ye ulaştıran adaylar, araç ve gereçleri ile engelli salonlarında sınava girecekler. Başvurusu süresi geçtikten sonra, geçici bir engellilik durumu ile karşı karşıya kaldıysanız, meselâ yakın zamanda bacağınızı kırdıysanız veya göz ameliyatı olduysanız, sınava engelli salonunda girmeniz hâlâ mümkün. Durumunuzu bir üniversite veya devlet hastanesinden aldığınız sağlık kurulu raporu ile birlikte bir dilekçe ile Çarşamba günü (12 Haziran) saat 17.00’ye kadar “ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/ANKARA” adresine ulaştırabilirsiniz. Raporunuz kabul edilirse engelli salonlarında sınava girebilirsiniz. Aksi takdirde mazeretiniz ne olursa olsun “Engelli Salonu” dışında sargı, alçı, atel, koltuk değneği, oturma simidi, ilaç, ek gıda gibi şeylerle sınava alınmazsınız. Bina yetkililerini ve kendinizi zor durumda bırakmamak için bu işlemi yapmayı ihmal etmeyin.
Engelleri ve sınav günü stresini en aza indirgemek için birkaç hatırlatma daha yapmak istiyorum:
Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep etmiş olan adaylara sınavda şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmuyor. Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda, 9 ya da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı veriliyor. Fakat standart boyuttaki cevap kâğıdı 9 punto basılmış olduğundan, başvuru sırasında talepte bulunmuş adaylara işaretleyici yardımı sunuluyor. Özetle, görme engellilere sınavlarda iki yardımcı eşlik ediyor; yardımcılardan biri soruları okurken, diğeri işaretliyor. Duruma göre, görme engelli adaylara 30 dakikaya kadar ek süre de verilebiliyor. Ne yazık ki henüz Braille kitapçıklar mevcut değil. Şu sıralar bu konuya dikkat çekmek için change.org üzerinden süren bir kampanya da mevcut. “Üniversite sınavında görme engelliler için Braille kitapçık da verilsin!” diye yola çıkan bu kampanyanın amacı, mevcut sınav yöntemine ek olarak dileyen görme engellilere Braille kitapçık verilerek adayın sınavı bağımsız olarak tamamlamasına imkân sağlanması.
İşitme engelliyseniz ve sınava giriş belgenizde “işitme cihazı/biyonik kulak” ibaresi var ise sınav binasına cihazınız ile girebilirsiniz, fakat cihazınızı sınavdan önce salon görevlilerine teslim etmeniz gerekiyor. Cihazınızı sınav süresince üzerinizde bulundurmak için başvuru sırasında bunu belirtmiş olmanız gerekiyor. Bu adaylar ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş engelli sınav salonlarında cihazları ile sınava alınıyorlar.
Bedensel engelliler için de benzer şartlar geçerli. Başvuru sırasında beyan edilen bilgilere göre engelli salonlarına atamalar yapılıyor ve talep edenlere işaretleyici yardımı sunuluyor. Bedensel engellilerin de tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve her türlü protez dahil olmak üzere beraberlerinde olan her tür gereci başvuru sırasında bildirmiş olmaları gerekiyor. Engelli sağlık kurulu raporlarında zihinsel mental rötardaysan (MR) ve sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluk, özgül/özel öğrenme güçlüğü olduğu belirtilen adaylar da ek süre ve talepleri doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı ile engelli salonlarında sınava alınıyorlar.
Daha detaylı bilgileri sınav kılavuzunda bulmak mümkün. Kılavuzda bulunmayan ya da emin olmak istediğiniz hususlar için önceden ÖSYM Çağrı Merkezi’ni (444 67 96 – 444 ÖSYM) arayarak bilgi edinmenizi öneririm.
Sınava girecek bütün adaylara başarılar diliyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Üniversite sınavları yaklaşırken…
Merhabalar sevgili okurlar.
Üniversite sınavları, yeni adıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu yapılacak. Binlerce gencimiz 15 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 16 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecek. Adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanarak on gün önce açıklandı.
ÖSYM yetkilileri adayların adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınava girecekleri binayı önce gidip görmesini öneriyor. Bu öneri sınava girecek her aday için çok faydalı, ama engelli adaylar için bence daha da büyük önem taşıyor. Sınava girilecek mekânı tanımak hem sınav günü yabancılık çekmemek hem de varsa karşınıza çıkabilecek engellere önceden önlem almak, böylece sınav günü ayrıca stres yaşamamak açısından yararlı.
Her sınav merkezinde “Engelli Salonu” bulunuyor. Sınav başvurusu sırasında Sağlık/Engel Bilgi Formu’ nu doldurarak ÖSYM’ye ulaştıran adaylar, araç ve gereçleri ile engelli salonlarında sınava girecekler. Başvurusu süresi geçtikten sonra, geçici bir engellilik durumu ile karşı karşıya kaldıysanız, meselâ yakın zamanda bacağınızı kırdıysanız veya göz ameliyatı olduysanız, sınava engelli salonunda girmeniz hâlâ mümkün. Durumunuzu bir üniversite veya devlet hastanesinden aldığınız sağlık kurulu raporu ile birlikte bir dilekçe ile Çarşamba günü (12 Haziran) saat 17.00’ye kadar “ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/ANKARA” adresine ulaştırabilirsiniz. Raporunuz kabul edilirse engelli salonlarında sınava girebilirsiniz. Aksi takdirde mazeretiniz ne olursa olsun “Engelli Salonu” dışında sargı, alçı, atel, koltuk değneği, oturma simidi, ilaç, ek gıda gibi şeylerle sınava alınmazsınız. Bina yetkililerini ve kendinizi zor durumda bırakmamak için bu işlemi yapmayı ihmal etmeyin.
Engelleri ve sınav günü stresini en aza indirgemek için birkaç hatırlatma daha yapmak istiyorum:
Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep etmiş olan adaylara sınavda şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmuyor. Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda, 9 ya da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı veriliyor. Fakat standart boyuttaki cevap kâğıdı 9 punto basılmış olduğundan, başvuru sırasında talepte bulunmuş adaylara işaretleyici yardımı sunuluyor. Özetle, görme engellilere sınavlarda iki yardımcı eşlik ediyor; yardımcılardan biri soruları okurken, diğeri işaretliyor. Duruma göre, görme engelli adaylara 30 dakikaya kadar ek süre de verilebiliyor. Ne yazık ki henüz Braille kitapçıklar mevcut değil. Şu sıralar bu konuya dikkat çekmek için change.org üzerinden süren bir kampanya da mevcut. “Üniversite sınavında görme engelliler için Braille kitapçık da verilsin!” diye yola çıkan bu kampanyanın amacı, mevcut sınav yöntemine ek olarak dileyen görme engellilere Braille kitapçık verilerek adayın sınavı bağımsız olarak tamamlamasına imkân sağlanması.
İşitme engelliyseniz ve sınava giriş belgenizde “işitme cihazı/biyonik kulak” ibaresi var ise sınav binasına cihazınız ile girebilirsiniz, fakat cihazınızı sınavdan önce salon görevlilerine teslim etmeniz gerekiyor. Cihazınızı sınav süresince üzerinizde bulundurmak için başvuru sırasında bunu belirtmiş olmanız gerekiyor. Bu adaylar ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş engelli sınav salonlarında cihazları ile sınava alınıyorlar.
Bedensel engelliler için de benzer şartlar geçerli. Başvuru sırasında beyan edilen bilgilere göre engelli salonlarına atamalar yapılıyor ve talep edenlere işaretleyici yardımı sunuluyor. Bedensel engellilerin de tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve her türlü protez dahil olmak üzere beraberlerinde olan her tür gereci başvuru sırasında bildirmiş olmaları gerekiyor. Engelli sağlık kurulu raporlarında zihinsel mental rötardaysan (MR) ve sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluk, özgül/özel öğrenme güçlüğü olduğu belirtilen adaylar da ek süre ve talepleri doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı ile engelli salonlarında sınava alınıyorlar.
Daha detaylı bilgileri sınav kılavuzunda bulmak mümkün. Kılavuzda bulunmayan ya da emin olmak istediğiniz hususlar için önceden ÖSYM Çağrı Merkezi’ni (444 67 96 – 444 ÖSYM) arayarak bilgi edinmenizi öneririm.
Sınava girecek bütün adaylara başarılar diliyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…