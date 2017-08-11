Sürdürülebilir Sosyal Hizmet Örnekleri

Kadıköy’de yaşayan engelli bireylere ve 65 yaş üstü kişilere Belediye tarafından “Evde Destek Hizmetleri” veriliyor. Hizmetler, dezavantajlı bireylerin ikamet ettikleri haneye ilişkin her türlü onarım ve temizlik hizmetleri ile kuaförlük hizmetlerini kapsıyor.

Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz Kasım ayından beri engelli, yaşlı veya kronik sağlık sorunu olan Kadıköylüler için Evde Temizlik Hizmeti veriyor. Kadıköylülerin ücretsiz olarak yararlandığı bu hizmet, görevlilere hijyen koşulları, hizmet verecekleri kesimin özellikleri ve iletişim konusunda eğitim verildikten sonra başlatılmış bulunuyor.

Evde Temizlik Hizmeti için Sosyal Destek Müdürlüğü Sosyal Servis Birimi’nden randevu alınması gerekiyor. Sosyal Destek Müdürlüğü’ne bağlı dört kişilik bir ekip önceden randevu almış olan evlere gidip temizliğini yapıyor. Dezavantajlı bireyin evinin camları siliniyor, mutfak ve banyosu yıkanıyor, koltukları temizleniyor, çöpleri atılıyor. Tüm temizlik malzemeleri belediye görevlileri tarafından getiriliyor ve temizlik birkaç saat içinde tamamlanıyor.

Evde Temizlik Hizmeti; yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle hanenin hijyen koşullarını sağlamakta desteğe ihtiyacı olan 65 yaş üstü yalnız yaşayan bireyler ve çiftlere, engeli ya da kronik sağlık sorunu olan yalnız yaşayan bireyler ve çiftlere veriliyor.

Evde Temizlik Hizmeti’nden yararlanacak evler sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve psikologlardan oluşan sosyal servis meslek elemanlarınca ikamet adreslerinde yapılan sosyal inceleme sonuçlarına göre belirleniyor. İncelemede bireyin fiziksel, psiko-sosyal sağlık durumu, hanenin hijyen ve temizlik koşulları değerlendirilip her bir birey hakkında içinde bulunduğu koşula göre karar veriliyor. Halen bu hizmetten Kadıköy’de bulunan seksen hane yararlanıyor. Evde Temizlik Hizmeti için başvurulacak telefon numarası ise: 0216 542 50 00/ 1232 -1221 – 1282 - 1517.

Kadıköy’de yaşayan engelli bireyler ile 65 yaş üstü kişiler, eğer isterlerse, kuaförlük hizmetini de evlerinde alabiliyorlar. Söz konusu hizmet Kadıköy Belediyesi Fikirtepe Eğitim ve Sosyal Destek Merkezi tarafından sağlanıyor. 2012–2013 yıllarında amatör şartlarda başlatılan bu hizmet için önceleri Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Kuaför Öğretmeni’nden destek alınmış;

2014 yılında bir bayan kuaförü, 2016 yılında ise bir erkek berberi istihdam edilmeye başlanmış bulunuyor. Söz konusu hizmet kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik sağlık sorunu bulunan ya da engelli bireylere yönelik el-ayak-tırnak bakımı, saç boyama, saç kesimi ve sakal tıraşı işlemleri gerçekleştiriliyor.

Kuaförlük hizmetinden yararlanmak isteyen engelli bireyler ve 65 yaş üstü kişilerin Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Destek Birimi’nin

0216 545 96 91 numaralı telefonunu arayarak randevu almaları gerekiyor.

Günde ortalama ondört hasta, yaşlı veya engelli Kadıköylünün yararlandığı bu çalışma hafta içi beş gün sürdürülüyor. Evde kuaförlük hizmeti mobil ekibi, günlük program kapsamında, Belediye’nin tahsis ettiği araç ve kuaförlük malzemeleri ile talepte bulunan kişilere ulaşıyor. Halen bu hizmetten yaklaşık 460 birey yararlanıyor.

Sürdürülebilir Sosyal Hizmet örnekleri olan bu gibi çalışmaların yaygınlaşmasını diliyorum. Benzer hizmetler veren diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü bilgiyi okurlarımla paylaşmaya hazırım.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…