Solunum Cihazı ve Sesli Kitaplar

Bu yazımı hastaneden yazıyorum. Solunumum ile ilgili sıkıntılar devam edince doktorum gerekli kontrollerin ve takiplerin yapılması için hastaneye gelmemi istedi; birkaç gün Koç Üniversitesi Hastanesi’nde misafirim yine.

Bundan sonra, gecelerin yanı sıra, gündüzleri de dört saat bpap cihazını kullanmam gerektiği ortaya çıktı. Ben de bu dört saati bir türlü fırsat bulup okuyamadığım kitapları okumak için bir fırsat olarak görmeye karar verdim. Bpap cihazı bir maskeye benziyor; takan kişini yüzünün büyük bir bölümünü kapatıyor. Yani bpap cihazını takınca gözlük takamıyorum. Gözlerim ileri derecede bozuk olduğu için gözlüksüz okumam imkânsız.

Daha önce görme engelli dostlarımız için biraz araştırma yapmış ve birçok kurumun sesli kitap kütüphaneleri olduğunu öğrenmiştim. Bu durumda bu kütüphanelerden faydalanır, kitapları okumak yerine dinlerim diye düşündüm. Yeri gelmişken en geniş sesli kitap koleksiyonlarından birkaçını buraya da not düşeyim:

Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık (http://konusankitaplik.mkutup.gov.tr)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sesli Kütüphane (https://seslikutuphane.ibb.gov.tr)

Kadıköy Belediyesi Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi (http://www.gormeengelliler.kadikoy.bel.tr/default.aspx)

Turkcell Hayal Ortağım (http://www.hayalortagim.com)

İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi (http://engelsizbilgimerkezi.istanbul.edu.tr/)

Bu kütüphanelerin sunduğu hizmetler üyelik gerektiriyor. Üyelik başvurusunda İstanbul Üniversitesi dışındaki kurumlar görme engelli raporu istiyorlar. Oysa kitabı tutamadığı veya sayfalarını çeviremediği, benim gibi cihaza bağlı olup kitabı göremediği için görme engelli olmadığı halde kitap okuyamayan engelliler de var.

Söz konusu kurumların bu durumu dikkate alarak sundukları bu faydalı hizmeti diğer engel grupları için de erişime açmalarını diliyorum.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…