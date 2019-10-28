Merhabalar sevgili okurlar.
Diyarbakır/ Sur merkezli bir sivil toplum örgütü olan Rengarenk Umutlar Derneği, çocuklar için, çocuk hakları temelinde, çocukluklarını ‘çocuk’ gibi yaşayabildikleri, tüm hak ve hizmetlere eşit bir şekilde ulaşabildikleri bir çocuk dünyası kurmayı düşleyen bir grup aktivist tarafından kurulmuş bulunuyor.
Dernek kurucuları, çocuklara yalnız olmadıklarını anımsatmak ve tüm zorluklara rağmen yaşamın içinde güçlü durmanın mümkün olduğunu göstermek amacı ile yola çıkmışlardı. Onların ilham veren hikayesini Sabancı Vakfının Ekim Zamanı Toplantısı’nda hayranlıkla dinledim.
Dernek, Sur’un dört mahallesinden 4-18 yaş aralığındaki 150 çocuğu sanat, kültür, spor ve eğitimle buluşturuyor. Onlara çocukluklarını özgürce yaşayabilmeleri için bir fırsat sunuyor. Bütün çocuklara ulaşabilmenin yolunu gösteren sihirli bir formül bulunmadığının farkında olan dernek yöneticileri; onların ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmek için önce çocukları yaş dönemlerine göre grupluyorlar, ardından her bir yaş aralığına hitap edecek farklı eğitim içerikleri hazırlıyorlar. “Yaşam Becerileri Eğitimi” denilen bu programda; güvenli ilişki, bedenin mahremiyeti, şiddetsiz iletişim, toplumsal cinsiyet ve sağlıklı çevre gibi konulara yer veriliyor. Bu eğitim çocuklara, fizik ya da matematik notları kaç olursa olsun, başlarına ne gelirse gelsin, hayatlarını kurabilme gücü veriyor.
“Rengarenk Umutlar Derneği” çocuklarla çalışacak gönüllüleri özel bir eğitimden geçiriyor. Ve böylece Sur’un çocukları için tasarlanmış bulunan özel, heyecanlı bir yolculuk başlıyor. Anlatmayı, dinlemeyi, bir sorunu arkadaşlarıyla bir arada çözebilmeyi, ne istediğini suçluluk duymadan ortaya koymayı, ihtiyaçları karşılanamadığı zamanlarda ise bu durumla barışık kalabilmeyi keşfediyorlar.
Rengarenk Umutlar’ın pırıltılı çocukları derneğin açtığı fotoğraf, drama, müzik, folklor, ritim ve çevre kulüplerinde bir araya gelerek yeni beceriler ediniyorlar. Kitap fuarları, spor müsabakaları, tiyatro ve sinema gibi çeşitli etkinliklere katılarak iç dünyalarını zenginleştiriyorlar.
Dernek yetkilileri Surlu bir çocuğun Rengarenk Umutlar’ın kapısını çalmak için binlerce sebebi olduğunu düşünüyorlar. Ve bu sebeplerin belki de en önemlisinin, çocukların kendi varlıklarının başkalarının yaşamları için de bir anlam ifade ettiğinin farkına varmaları olduğunu söylüyorlar. Bu duruma örnek olarak ise, arkadaşına şiddet uyguladığı için 183’ü arayarak öğretmenini şikâyet eden bir çocuğu gösteriyorlar.
Rengarenk Umutlar Derneği yetkililerine göre; bir başkasının acısını dindirmek için duyulan istek ve alınan sorumluluk çocukların kendi yaşamlarındaki zorluklarla mücadeleye de hazır olduklarını kanıtlıyor.
Rengarenk Umutlar Derneği’nin rengarenk çocuklarının hikayelerini dinlerken sanki benim hayatım da renklendi. Umutlarım arttı, içimi sanki hiç yok sonlanmayacak bir iyimserlik kapladı. Sivil Toplum gücünün nelere kadir olduğunu bir kez daha anladım.
Çok özel bir kuruluş olduğunu düşündüğüm Rengarenk Umutlar Derneğinin, umut dağıtmaktan asla vazgeçmeyeceğine inanıyor, çalışmalarının diğer Sivil Toplum Kuruluşları için örnek teşkil etmesini diliyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Rengarenk Umutlar
Merhabalar sevgili okurlar.
Diyarbakır/ Sur merkezli bir sivil toplum örgütü olan Rengarenk Umutlar Derneği, çocuklar için, çocuk hakları temelinde, çocukluklarını ‘çocuk’ gibi yaşayabildikleri, tüm hak ve hizmetlere eşit bir şekilde ulaşabildikleri bir çocuk dünyası kurmayı düşleyen bir grup aktivist tarafından kurulmuş bulunuyor.
Dernek kurucuları, çocuklara yalnız olmadıklarını anımsatmak ve tüm zorluklara rağmen yaşamın içinde güçlü durmanın mümkün olduğunu göstermek amacı ile yola çıkmışlardı. Onların ilham veren hikayesini Sabancı Vakfının Ekim Zamanı Toplantısı’nda hayranlıkla dinledim.
Dernek, Sur’un dört mahallesinden 4-18 yaş aralığındaki 150 çocuğu sanat, kültür, spor ve eğitimle buluşturuyor. Onlara çocukluklarını özgürce yaşayabilmeleri için bir fırsat sunuyor. Bütün çocuklara ulaşabilmenin yolunu gösteren sihirli bir formül bulunmadığının farkında olan dernek yöneticileri; onların ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmek için önce çocukları yaş dönemlerine göre grupluyorlar, ardından her bir yaş aralığına hitap edecek farklı eğitim içerikleri hazırlıyorlar. “Yaşam Becerileri Eğitimi” denilen bu programda; güvenli ilişki, bedenin mahremiyeti, şiddetsiz iletişim, toplumsal cinsiyet ve sağlıklı çevre gibi konulara yer veriliyor. Bu eğitim çocuklara, fizik ya da matematik notları kaç olursa olsun, başlarına ne gelirse gelsin, hayatlarını kurabilme gücü veriyor.
“Rengarenk Umutlar Derneği” çocuklarla çalışacak gönüllüleri özel bir eğitimden geçiriyor. Ve böylece Sur’un çocukları için tasarlanmış bulunan özel, heyecanlı bir yolculuk başlıyor. Anlatmayı, dinlemeyi, bir sorunu arkadaşlarıyla bir arada çözebilmeyi, ne istediğini suçluluk duymadan ortaya koymayı, ihtiyaçları karşılanamadığı zamanlarda ise bu durumla barışık kalabilmeyi keşfediyorlar.
Rengarenk Umutlar’ın pırıltılı çocukları derneğin açtığı fotoğraf, drama, müzik, folklor, ritim ve çevre kulüplerinde bir araya gelerek yeni beceriler ediniyorlar. Kitap fuarları, spor müsabakaları, tiyatro ve sinema gibi çeşitli etkinliklere katılarak iç dünyalarını zenginleştiriyorlar.
Dernek yetkilileri Surlu bir çocuğun Rengarenk Umutlar’ın kapısını çalmak için binlerce sebebi olduğunu düşünüyorlar. Ve bu sebeplerin belki de en önemlisinin, çocukların kendi varlıklarının başkalarının yaşamları için de bir anlam ifade ettiğinin farkına varmaları olduğunu söylüyorlar. Bu duruma örnek olarak ise, arkadaşına şiddet uyguladığı için 183’ü arayarak öğretmenini şikâyet eden bir çocuğu gösteriyorlar.
Rengarenk Umutlar Derneği yetkililerine göre; bir başkasının acısını dindirmek için duyulan istek ve alınan sorumluluk çocukların kendi yaşamlarındaki zorluklarla mücadeleye de hazır olduklarını kanıtlıyor.
Rengarenk Umutlar Derneği’nin rengarenk çocuklarının hikayelerini dinlerken sanki benim hayatım da renklendi. Umutlarım arttı, içimi sanki hiç yok sonlanmayacak bir iyimserlik kapladı. Sivil Toplum gücünün nelere kadir olduğunu bir kez daha anladım.
Çok özel bir kuruluş olduğunu düşündüğüm Rengarenk Umutlar Derneğinin, umut dağıtmaktan asla vazgeçmeyeceğine inanıyor, çalışmalarının diğer Sivil Toplum Kuruluşları için örnek teşkil etmesini diliyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…