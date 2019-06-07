Rehber Köpekler Tiyatroda…

Merhabalar sevgili okurlar.
Rehber Köpekler Derneği görme engelli bireylerin toplum içerisinde kendilerine olan güvenlerini arttırarak daha özgür hareket etmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bulunuyor. Dernek; görme engelli bireyler ile rehber köpeklerin fiziksel ve psikolojik olarak birbirlerine ve çevreye adaptasyonlarını sağlamak, görme engelli bireyleri hukuki bağlamda izlenecek prosedürler konusunda desteklemek ve toplumdaki diğer bireyleri de bu konuda bilgilendirerek farkındalık yaratmak hedefleri doğrultusunda çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde Rehber Köpekler Derneği ile İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü engellilerin sanata erişimi konusunda Türkiye’de bir ilke imza attı. Rehber köpeği Tabs ile tiyatro oyunu izleyip izleyemeyeceğini soran görme engelli Avukat Mustafa Keskin, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nden olumlu yanıt aldı. Sonuçta; Rehber Köpekler Derneği Başkanı Avukat Nurdeniz Tuncer ile rehber köpeği Kara ve Avukat Mustafa Keskin ile rehber köpeği Tabs Üsküdar’daki Tekel Sahnesi’nde gündüz bir oyunun provasını, akşam da bir oyunu izledi.
İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Atilla Şendil; önceleri tiyatrolarında böyle bir uygulama olmadığını, açıkçası kendilerinin de konu ile ilgili fazla bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti. Şendil, önce istek sahipleri ile görüştüklerini ve rehber köpekleri tanımaya çalıştıklarını söyledi. Ve sözlerini; “Türkiye’de bir ilk oluyor. İstedikleri zaman istedikleri oyunumuza gelip izleyebilecekler. Herkes alışacak, çünkü onlar da hayatın bir parçası. Oyun seyretmek, konser izlemek onların da hakkı.” diyerek sürdürdü.
Rehber Köpekler Derneği Başkanı Av. Nurdeniz Tuncer çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün kamunun ilk işbirliği olarak rehber köpekleri Engelliler Haftası’nda misafir ettiğini dile getirdi. Tuncer; Derneğin amacının rehber köpekleri görme engellilere ücretsiz teslim etmenin yanı sıra, sonrasında da yasal olarak ve erişilebilirlik alanında her ihtiyaç duyduklarında yanlarında bulunmak olduğunu söyledi. Nurdeniz Tuncer sözlerine; “Bununla gurur duyuyorum. Ne kadar çok farkındalık, o kadar çok erişilebilirlik… Sanata erişebilmek hepimiz için çok önemli. Biz de bu toplumun bir parçasıyız ve her şeye bizim de iştirak etmemiz gerekiyor. Bunu rahat bir şekilde yapabilmek çok büyük bir mutluluk.” diyerek devam etti.
Yaşamını rehber köpeği Tabs ile sürdüren Mustafa Keskin İstanbul Devlet Tiyatrosu’na gönderdiği mesaja güzel bir dönüş aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek duygularını şu sözlerle ifade etti: “Bu sayede Devlet Tiyatroları’na rehber köpekler de erişebilecek. Toplumda engellileri ön plana çıkarma, engellilerin olduğunu gösterme, farkındalığı arttırma çabalarımızdan biri de sanatta da engellilerin varlığını, var olmaları gerektiğini, var olabileceklerini göstermek. Devlet Tiyatroları’nın desteği ile bunu da gerçekleştiriyoruz. Toplumun her yerine, her ortama, her kuruma rehber köpekler ile erişebildiğimiz gibi artık Devlet Tiyatroları’na da rehber köpeklerimizle girip oyunları izleyebileceğiz. Umarım tüm özel tiyatrolar da Devlet Tiyatroları’nı örnek alarak hızlıca bu uygulamayı hayata geçirir.”
Ben de Mustafa Keskin’in dileklerine yürekten katılıyorum ve özel tiyatrolarımızın da bir an önce bu uygulamayı benimsemesini diliyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Rehber Köpekler Tiyatroda…
Merhabalar sevgili okurlar.
Rehber Köpekler Derneği görme engelli bireylerin toplum içerisinde kendilerine olan güvenlerini arttırarak daha özgür hareket etmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bulunuyor. Dernek; görme engelli bireyler ile rehber köpeklerin fiziksel ve psikolojik olarak birbirlerine ve çevreye adaptasyonlarını sağlamak, görme engelli bireyleri hukuki bağlamda izlenecek prosedürler konusunda desteklemek ve toplumdaki diğer bireyleri de bu konuda bilgilendirerek farkındalık yaratmak hedefleri doğrultusunda çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde Rehber Köpekler Derneği ile İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü engellilerin sanata erişimi konusunda Türkiye’de bir ilke imza attı. Rehber köpeği Tabs ile tiyatro oyunu izleyip izleyemeyeceğini soran görme engelli Avukat Mustafa Keskin, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nden olumlu yanıt aldı. Sonuçta; Rehber Köpekler Derneği Başkanı Avukat Nurdeniz Tuncer ile rehber köpeği Kara ve Avukat Mustafa Keskin ile rehber köpeği Tabs Üsküdar’daki Tekel Sahnesi’nde gündüz bir oyunun provasını, akşam da bir oyunu izledi.
İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Atilla Şendil; önceleri tiyatrolarında böyle bir uygulama olmadığını, açıkçası kendilerinin de konu ile ilgili fazla bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti. Şendil, önce istek sahipleri ile görüştüklerini ve rehber köpekleri tanımaya çalıştıklarını söyledi. Ve sözlerini; “Türkiye’de bir ilk oluyor. İstedikleri zaman istedikleri oyunumuza gelip izleyebilecekler. Herkes alışacak, çünkü onlar da hayatın bir parçası. Oyun seyretmek, konser izlemek onların da hakkı.” diyerek sürdürdü.
Rehber Köpekler Derneği Başkanı Av. Nurdeniz Tuncer çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün kamunun ilk işbirliği olarak rehber köpekleri Engelliler Haftası’nda misafir ettiğini dile getirdi. Tuncer; Derneğin amacının rehber köpekleri görme engellilere ücretsiz teslim etmenin yanı sıra, sonrasında da yasal olarak ve erişilebilirlik alanında her ihtiyaç duyduklarında yanlarında bulunmak olduğunu söyledi. Nurdeniz Tuncer sözlerine; “Bununla gurur duyuyorum. Ne kadar çok farkındalık, o kadar çok erişilebilirlik… Sanata erişebilmek hepimiz için çok önemli. Biz de bu toplumun bir parçasıyız ve her şeye bizim de iştirak etmemiz gerekiyor. Bunu rahat bir şekilde yapabilmek çok büyük bir mutluluk.” diyerek devam etti.
Yaşamını rehber köpeği Tabs ile sürdüren Mustafa Keskin İstanbul Devlet Tiyatrosu’na gönderdiği mesaja güzel bir dönüş aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek duygularını şu sözlerle ifade etti: “Bu sayede Devlet Tiyatroları’na rehber köpekler de erişebilecek. Toplumda engellileri ön plana çıkarma, engellilerin olduğunu gösterme, farkındalığı arttırma çabalarımızdan biri de sanatta da engellilerin varlığını, var olmaları gerektiğini, var olabileceklerini göstermek. Devlet Tiyatroları’nın desteği ile bunu da gerçekleştiriyoruz. Toplumun her yerine, her ortama, her kuruma rehber köpekler ile erişebildiğimiz gibi artık Devlet Tiyatroları’na da rehber köpeklerimizle girip oyunları izleyebileceğiz. Umarım tüm özel tiyatrolar da Devlet Tiyatroları’nı örnek alarak hızlıca bu uygulamayı hayata geçirir.”
Ben de Mustafa Keskin’in dileklerine yürekten katılıyorum ve özel tiyatrolarımızın da bir an önce bu uygulamayı benimsemesini diliyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…