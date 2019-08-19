Rapor Karmaşası

Merhabalar sevgili okurlar.
Zaman zaman okuyucularımdan SSK tarafından verilen engellilik raporları ile ilgili mektuplar almaktayım. Bugün bunlardan birini, Sayın Melda Asu’nun mektubunu, sizlerle paylaşmak istiyorum.
Melda Hanım 21 yıl süresince bankacılık sektörüne hizmet verdiğini ve primlerinin çalıştığı kurumlarca hiç aksatılmadan tavandan yatırılmış olduğunu söylüyor. “Ancak, artık bildiğim işi başka bir kurumla yapamayacak kadar rahatsızım. Kalın bağırsaklarda ülseratif kolit teşhis edildi. Kullandığım ilaçlar ancak hastanede enjekte edilebiliyor. Oral bir ilaç kullanmam mümkün değil, zira hiçbir yararı olmuyor.” diyor.
Hastalığının son atak evresinin iki buçuk yıl sürdüğünü ifade eden okurum, bu sürecin sonunda yaşadıklarını şöyle özetliyor:
“01.06.2018 tarihinde, 01.07.2019’da kontrol muayenesi kaydı ile, gastroenteroloji ve psikiyatri bölümlerinden toplamda yüzde 63 oranında engelli olduğuma dair rapor alarak emekli oldum. Kontrol muayenesi tarihi geldığinde, SGK tarafından verilen sevk yazısı ile rapor aldığım hastaneye müracaat ettim. Gastroenteroloji bölümünde yapılan test sonuçları ve kullandığım ilaçların daha da ağırlaşmış olması dikkate alınarak -doktorumun görüşü doğrultusunda- raporu tek bir bölümden süresiz almak üzere heyete girdim. Ancak heyet raporum, 01.06.2020 tarihinde tekrar kontrol edilmek üzere, % 25 engel oranı ile yenilendi. Engel oranının bu denli değişmesi nedeniyle kendi ilimdeki İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe vererek rapora itiraz ettim. Tüm rapor ve tetkiklerimle başka bir hastanenin gastroenteroloji ve psikiyatri bölümlerinden, bir yıl süreli olmak üzere, % 40 engel oranı ile raporumu aldım.”
Rapor, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Melda Hanım’ın adresine iadeli taahhütlü olarak postalanmış. Melda Hanım da bu raporu SGK Müdürlüğü’ne götürmüş. SGK görevlileri kendisine; 01.06.2019 tarihli % 25 orandaki raporu Maliye Bakanlığı’ na gönderdiklerini, bu rapora herhangi bir cevap gelmediğini, bu süreçte hiçbir işlem yapmadan beklemesi gerektiğini söylemişler. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü’ne gidip itiraz ettikten sonra almış olduğu raporun kendilerini bağlamadığını, bu raporun ancak engelli kartı almasına olanak
vereceğini de ifade etmişler.
Melda Asu, “Aslında sonuç belli.” diyor ve ilave ediyor “19.06.2019 tarih ve 8845495 sayı ile Maliye Bakanlığı’ na gönderilen % 25 orandaki rapor kabul edilmeyecek ve ben itiraz etmem gereken otuz günlük süreyi kaçırmış olacağım.”
Melda Hanım bu kafa karışıklığı ile SGK yetkililerinden biri ile görüştüğünü; kendisine bir işe girerek tekrar SGK’lı çalışan kaydı ile sağlık raporu almasını ve süreci yeniden başlatmasını önerdiklerini söylüyor ve bu işlemin dört ay gibi bir süre alacağından yakınıyor. Bu arada okurumun emekli maaşı da kesilmiş bulunuyor.
“Tekrar çalişmaya başlarsam bağırsaklarımı kaybedecek düzeye bile gelebileceğim.” diyen okurum, benden kendisine bir yol göstermemi istiyor. Keşke konu ile ilgili bilgilerim kendisini yönlendirebilecek düzeyde olsaydı. Ne yazık ki değil.
Umarım yazımı okuyan SGK yetkilileri konuyu bir kez de Melda Hanım’ın yönünden değerlendirirler.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
.
Rapor Karmaşası
Merhabalar sevgili okurlar.
Zaman zaman okuyucularımdan SSK tarafından verilen engellilik raporları ile ilgili mektuplar almaktayım. Bugün bunlardan birini, Sayın Melda Asu’nun mektubunu, sizlerle paylaşmak istiyorum.
Melda Hanım 21 yıl süresince bankacılık sektörüne hizmet verdiğini ve primlerinin çalıştığı kurumlarca hiç aksatılmadan tavandan yatırılmış olduğunu söylüyor. “Ancak, artık bildiğim işi başka bir kurumla yapamayacak kadar rahatsızım. Kalın bağırsaklarda ülseratif kolit teşhis edildi. Kullandığım ilaçlar ancak hastanede enjekte edilebiliyor. Oral bir ilaç kullanmam mümkün değil, zira hiçbir yararı olmuyor.” diyor.
Hastalığının son atak evresinin iki buçuk yıl sürdüğünü ifade eden okurum, bu sürecin sonunda yaşadıklarını şöyle özetliyor:
“01.06.2018 tarihinde, 01.07.2019’da kontrol muayenesi kaydı ile, gastroenteroloji ve psikiyatri bölümlerinden toplamda yüzde 63 oranında engelli olduğuma dair rapor alarak emekli oldum. Kontrol muayenesi tarihi geldığinde, SGK tarafından verilen sevk yazısı ile rapor aldığım hastaneye müracaat ettim. Gastroenteroloji bölümünde yapılan test sonuçları ve kullandığım ilaçların daha da ağırlaşmış olması dikkate alınarak -doktorumun görüşü doğrultusunda- raporu tek bir bölümden süresiz almak üzere heyete girdim. Ancak heyet raporum, 01.06.2020 tarihinde tekrar kontrol edilmek üzere, % 25 engel oranı ile yenilendi. Engel oranının bu denli değişmesi nedeniyle kendi ilimdeki İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe vererek rapora itiraz ettim. Tüm rapor ve tetkiklerimle başka bir hastanenin gastroenteroloji ve psikiyatri bölümlerinden, bir yıl süreli olmak üzere, % 40 engel oranı ile raporumu aldım.”
Rapor, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Melda Hanım’ın adresine iadeli taahhütlü olarak postalanmış. Melda Hanım da bu raporu SGK Müdürlüğü’ne götürmüş. SGK görevlileri kendisine; 01.06.2019 tarihli % 25 orandaki raporu Maliye Bakanlığı’ na gönderdiklerini, bu rapora herhangi bir cevap gelmediğini, bu süreçte hiçbir işlem yapmadan beklemesi gerektiğini söylemişler. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü’ne gidip itiraz ettikten sonra almış olduğu raporun kendilerini bağlamadığını, bu raporun ancak engelli kartı almasına olanak
vereceğini de ifade etmişler.
Melda Asu, “Aslında sonuç belli.” diyor ve ilave ediyor “19.06.2019 tarih ve 8845495 sayı ile Maliye Bakanlığı’ na gönderilen % 25 orandaki rapor kabul edilmeyecek ve ben itiraz etmem gereken otuz günlük süreyi kaçırmış olacağım.”
Melda Hanım bu kafa karışıklığı ile SGK yetkililerinden biri ile görüştüğünü; kendisine bir işe girerek tekrar SGK’lı çalışan kaydı ile sağlık raporu almasını ve süreci yeniden başlatmasını önerdiklerini söylüyor ve bu işlemin dört ay gibi bir süre alacağından yakınıyor. Bu arada okurumun emekli maaşı da kesilmiş bulunuyor.
“Tekrar çalişmaya başlarsam bağırsaklarımı kaybedecek düzeye bile gelebileceğim.” diyen okurum, benden kendisine bir yol göstermemi istiyor. Keşke konu ile ilgili bilgilerim kendisini yönlendirebilecek düzeyde olsaydı. Ne yazık ki değil.
Umarım yazımı okuyan SGK yetkilileri konuyu bir kez de Melda Hanım’ın yönünden değerlendirirler.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
.