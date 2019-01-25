Merhabalar sevgili okurlar.
Otizmli bireylerin, özellikle de okul çağındaki otizmli çocukların, eğitim konusunda yaşadıkları sorunlara sıkça şahit oluyoruz. Bu sorunların bir kısmı önyargılardan kaynaklanıyor, bir kısmı ise eğitmenlerin yeterince bilgi ve beceri sahibi olmamasından…
Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı bu konuda özellikle eğitmenlerin becerilerini artırmak ve otizmli bireylerin eğitiminde yaşanan sorunları aşmak üzere bir araya geldi. İki kurumun iş birliği ile “Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı” düzenleniyor. Bu sertifika programı 24 Şubat-17 Nisan 2019 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi’nin yerleşkesi olan Marmara Eğitim Köyü’nde yer alan Marmara Otel’de düzenlenecek. En az lisans derecesine sahip öğretmenlere ve uzmanlara yönelik programın dersleri ise Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı’na katılanlara şu başlıklar altında eğitimler verilecek:
- Otizm: Özellikler, Tanılama ve Eğitim,
- Uygun Davranışları Artırma Teknikleri,
- Uygun Olmayan Davranışları Azaltma Teknikleri,
- Davranış Sorunlarıyla Başa Çıkma,
- İletişim Becerilerinin Kazandırılması,
- Alternatif ve Destekleyici İletişim Becerilerinin Kazandırılması,
- Sosyal Becerilerin Kazandırılması,
- Oyun Becerilerin Kazandırılması,
- Temel Becerilerin Kazandırılması,
- Akademik Becerilerin Kazandırılması,
- Tohum Otizm Vakfı Eğitim Programı.
Programa katılanlar 15-17 Nisan tarihlerinde Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda uygulamalı eğitim de alacaklar.
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitim ile topluma kazandırılması ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı. 1997 yılında kurulan Maltepe Üniversitesi ise pek çok fakültenin yanı sıra Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Özel Eğitim Bölümü ile özel eğitim alanında yüksek yeterliliğe sahip öğretmenler yetiştirmeyi hedefliyor.
Otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlamak amacıyla açılan programa katılmak isteyenler 11 Şubat’a kadar Maltepe Üniversitesi’nin web sitesinden kayıt yapabilirler: https://www.maltepe.edu.tr/obes2019/
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı
Merhabalar sevgili okurlar.
Otizmli bireylerin, özellikle de okul çağındaki otizmli çocukların, eğitim konusunda yaşadıkları sorunlara sıkça şahit oluyoruz. Bu sorunların bir kısmı önyargılardan kaynaklanıyor, bir kısmı ise eğitmenlerin yeterince bilgi ve beceri sahibi olmamasından…
Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı bu konuda özellikle eğitmenlerin becerilerini artırmak ve otizmli bireylerin eğitiminde yaşanan sorunları aşmak üzere bir araya geldi. İki kurumun iş birliği ile “Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı” düzenleniyor. Bu sertifika programı 24 Şubat-17 Nisan 2019 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi’nin yerleşkesi olan Marmara Eğitim Köyü’nde yer alan Marmara Otel’de düzenlenecek. En az lisans derecesine sahip öğretmenlere ve uzmanlara yönelik programın dersleri ise Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı’na katılanlara şu başlıklar altında eğitimler verilecek:
- Otizm: Özellikler, Tanılama ve Eğitim,
- Uygun Davranışları Artırma Teknikleri,
- Uygun Olmayan Davranışları Azaltma Teknikleri,
- Davranış Sorunlarıyla Başa Çıkma,
- İletişim Becerilerinin Kazandırılması,
- Alternatif ve Destekleyici İletişim Becerilerinin Kazandırılması,
- Sosyal Becerilerin Kazandırılması,
- Oyun Becerilerin Kazandırılması,
- Temel Becerilerin Kazandırılması,
- Akademik Becerilerin Kazandırılması,
- Tohum Otizm Vakfı Eğitim Programı.
Programa katılanlar 15-17 Nisan tarihlerinde Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda uygulamalı eğitim de alacaklar.
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitim ile topluma kazandırılması ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı. 1997 yılında kurulan Maltepe Üniversitesi ise pek çok fakültenin yanı sıra Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Özel Eğitim Bölümü ile özel eğitim alanında yüksek yeterliliğe sahip öğretmenler yetiştirmeyi hedefliyor.
Otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlamak amacıyla açılan programa katılmak isteyenler 11 Şubat’a kadar Maltepe Üniversitesi’nin web sitesinden kayıt yapabilirler: https://www.maltepe.edu.tr/obes2019/
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…