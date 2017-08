Otizmin “Farkında mısınız?”

Dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal farkındalık çalışmalarına kampanya niteliğinde ve sürdürülebilir bir kimlik kazandırmak amacıyla düzenlenen “Farkında mısınız?” adlı tematik kısa film yarışması sonuçlandı. Ödüller, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da katılımı ile 18 Ağustos 2017 akşamı İstanbul ByOtell’ de gerçekleşen törende sahiplerini buldu.

Stratejik iletişim, reklam, etkinlik yönetimi ve video prodüksiyonu yapan YPMC Media’nın 2016 yılından beri sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürdüğü “Farkında mısınız?” adlı Kısa Film Yarışması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteği ile gerçekleştiriliyor.

Söz konusu yarışma bu yıl “Otizm” teması ile düzenlendi. Otizm Spectrum Bozukluğu, günümüzde rastlanan en yaygın nörolojik bozukluk. Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention) ’nin verilerine göre; 2006 yılında her 150 çocuktan birinde otizm görülürken, 2012 yılında her 88 çocuktan birinde, 2014 yılında ise her 68 çocuktan birinde otizme rastlanıyor. Otizm, erkeklerde kızlara oranla dört kat daha fazla görülüyor. Otistik bireylerin % 70’inde zekâ geriliği, normal olan % 30’luk kesimin % 10’unda ise çok güçlü bellek, müzik yeteneği gibi üstün özellikler bulunuyor.

Otizm Spectrum Bozukluğu tanısı almış bireyler birbirinden farklı ve karmaşık özellikler gösterebiliyorlarsa da, en büyük sorunu kişiler arası iletişimde yaşıyorlar. Otizmli çocukların sosyal ilişkileri ve sosyal gelişimleri diğer çocuklardan farklı; ilgi alanları ve faaliyetleri ise kısıtlı ve yineleyici oluyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya törende yaptığı konuşmada; “Otizmli kardeşlerimizi ve ailelerini hayata bağlayan, onlara zoru kolay kılan en büyük güç sevgi. Ben bugün buradaki anne ve babaların gözünde o sevgiyi, o ışığı görüyorum. İnsan iyiliği yaşatmak, sevgiyi çoğaltmak için yeryüzüne geliyor. Her şey sevgiyle, ilgiyle başlıyor. Otizmle mücadelenin yolu da sevgiden geçiyor. Otizmli çocuklarımızı sevgi ikliminde büyütmenin mücadelesini veriyoruz. Onlar özel, güçlü çocuklar. Umutları, hayalleri, hedefleri var. Bizler de onların hayallerine, umutlarına, hedeflerine ulaşmaları için gayret ediyoruz. Bütün çabamız sizlere destek olmak için. İnşallah onların umudu yaşatmalarına destek olacağız hep birlikte.” diyerek, sevginin iyileştirici gücünü vurguladı. Bakan Kaya, ayrıca, “Farkında mısınız?” Kısa Film Yarışması’nın “Otizm” konusundaki farkındalığı artıracağına inandığını ifade etti. Sayın Bakan’ın, başta otizmli çocukların aileleri olmak üzere, Ödül Töreni’ ne katılan tüm misafirler tarafından coşku içinde dinlenilen konuşması konuya olan yakın ilgisini tam olarak yansıtıyordu.

Tören’ de söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi de, 3 Aralık 2016’da tanıtılmış olan "Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı" konusundaki gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Çiftçi, Ulusal Eylem Planı’nın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün öncelikli konuları arasında yer aldığını, uygulamanın başarı ile gerçekleştirilmesi için çalışıldığını ifade etti.

“Farkında mısınız?” Kısa Film Yarışması, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık olarak düzenlendi. Yarışmaya katılan filmler öncelikle Mina Otizmle Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Canan Cihan Kılıç, BOSDER Bandırma Otizm ve Spor Derneği’nden Cevdet Tellioğlu, Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergin Güngör ve Otizm Federasyonu Başkanı Pervin Savur Ercengiz’den oluşan tematik jüri üyeleri tarafından incelendi. Tematik Jüri’nin belirlediği 25 adet film seçici kurula yönlendirildi. Seçici Kurul Üyeleri Sinema Sanatçısı Hülya Koçyiğit, Yönetmen Ozan Açıktan, Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Mert Yavuzcan, Star Gazetesi Sinema Yazarı Serdar Akbıyık ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Serhat Serter tarafından değerlendirilen bu 25 film arasından ilk üç dereceyi paylaşacak olanlar belirlendi.

Değerlendirme sonucunda; Erdem Gösterişli’ nin “Oğlum” adlı filmi birincilik, Anılcan Oğuz’un “Gözlerini Benden Kaçırma” adlı filmi ikincilik, Berk Bayter’ in “Rahatsız mı Etti?” filmi ise üçüncülük ödülüne değer bulundu. Dereceye giren filmler 18 Ağustos akşamı düzenlenen törende gösterildi. Gösterimin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya tarafından kazananlara ödülleri takdim edildi.

Sayın Bakanımız gibi ben de “Farkında mısınız?” Kısa Film Yarışması’nın “Otizm” konusunda önemli bir bilinirlik kazandıracağına ve toplumsal bir farkındalık yaratacağına yürekten inanıyorum.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Not: Birincilik ödülünü alan “Oğlum” adlı filmi https://youtu.be/CcDbakn4o6U adresli linkten, ikincilik ödülünü alan “Gözlerini Benden Kaçırma” adlı filmi https://youtu.be/3sCfnjxL8X0 adresli linkten, üçüncülük ödülünü alan “Rahatsız mı Etti?” adlı filmi ise https://youtu.be/Spur7Rt0VGk adresli linkten izleyebilirsiniz.