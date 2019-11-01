Merhabalar sevgili okurlar.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) verilerine göre Türkiye kitap okuma oranında dünyada 86’ncı sırada, yoksul Afrika ülkeleri ile aynı kategoride bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’ na (TÜİK) göre, Türk halkının ihtiyaç listesinin 235’inci sırasında yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre ise Türkiye’de sadece 100 kişiden dördü kitap okuyor.
Geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye’nin kitap okuma alışkanlıkları ve yayınevi verilerine ilişkin bir araştırma Türkiye’de kişi başına yaklaşık sekiz kitap düştüğünü, Türk insanının kitap okuma eylemine günde sadece yedi dakika ayırdığını gösteriyor.
Bu tabloyu değiştirmek isteyen Türkiye Yayıncılar Birliği Türkiye’de okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yolundaki ilk adımı attı ve bu amaca hizmet edecek bir platform kurulmasına öncülük etti. Ve sivil toplumla ve kamuyla ortaklıklar ve ağlar kurarak faaliyetini sürdürecek olan “OKUYAY Platformu” (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) hayata geçirildi.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan OKUYAY Platformu,
15 Ocak 2019 tarihinde resmi olarak çalışmalarına başladı. Platform, okuma kültürünü desteklemeye çalışan sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.
OKUYAY Platformu çalışmalarını Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy Belediyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklığıyla yürütüyor. Türkiye’ nin seçilen dört bölgesinde çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu yayıncılık paydaşları ile bir araya getirerek pilot uygulamalar yapıyor. Platform ayrıca, İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenlenen toplantılar ve etkinliklerle, okuma kültürünü geliştirmeye destek olabilecek STK, aktivist ve gönüllüleri bir araya getiriyor.
Çalışmaları 15 Ocak 2019 tarihinde başlamış olan 24 ay süreli proje, yedi kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor.
2000 yılında kurulan, Türkiye Yayıncılar Birliği’ nin de üyeleri arasında yer aldığı, EURead Avrupa’da okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarda bulunuyor. 18 ülkeden 23 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu kurumun halen yürütmekte olduğu en önemli kampanya, “Europe Reads” (Avrupa Okuyor). Bu kampanyayla üye ülkelerde okuma konusundaki farkındalığı arttırmayı hedefleyen EURead, aynı zamanda Avrupa Birliği Parlamentosunun dikkatini okuma kültürü konusuna çekmeyi ve bu alanda çalışmalar yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.
Türkiye’ nin Avrupa ile eş zamanlı olarak okuma kültürünü yaygınlaştırmak için çalışıyor olması son derece sevindirici. Umarım çok yakın bir gelecekte ülkemizin kitap okuma oranı konusunda dünya sıralamasında hak ettiği yere geldiğini müjdeleyen bir yazı kaleme alabilirim. Bunu gerçekten çok istiyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Okuma kültürünü yaygınlaştırma
Merhabalar sevgili okurlar.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) verilerine göre Türkiye kitap okuma oranında dünyada 86’ncı sırada, yoksul Afrika ülkeleri ile aynı kategoride bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’ na (TÜİK) göre, Türk halkının ihtiyaç listesinin 235’inci sırasında yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre ise Türkiye’de sadece 100 kişiden dördü kitap okuyor.
Geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye’nin kitap okuma alışkanlıkları ve yayınevi verilerine ilişkin bir araştırma Türkiye’de kişi başına yaklaşık sekiz kitap düştüğünü, Türk insanının kitap okuma eylemine günde sadece yedi dakika ayırdığını gösteriyor.
Bu tabloyu değiştirmek isteyen Türkiye Yayıncılar Birliği Türkiye’de okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yolundaki ilk adımı attı ve bu amaca hizmet edecek bir platform kurulmasına öncülük etti. Ve sivil toplumla ve kamuyla ortaklıklar ve ağlar kurarak faaliyetini sürdürecek olan “OKUYAY Platformu” (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) hayata geçirildi.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan OKUYAY Platformu,
15 Ocak 2019 tarihinde resmi olarak çalışmalarına başladı. Platform, okuma kültürünü desteklemeye çalışan sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.
OKUYAY Platformu çalışmalarını Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy Belediyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklığıyla yürütüyor. Türkiye’ nin seçilen dört bölgesinde çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu yayıncılık paydaşları ile bir araya getirerek pilot uygulamalar yapıyor. Platform ayrıca, İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenlenen toplantılar ve etkinliklerle, okuma kültürünü geliştirmeye destek olabilecek STK, aktivist ve gönüllüleri bir araya getiriyor.
Çalışmaları 15 Ocak 2019 tarihinde başlamış olan 24 ay süreli proje, yedi kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor.
2000 yılında kurulan, Türkiye Yayıncılar Birliği’ nin de üyeleri arasında yer aldığı, EURead Avrupa’da okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarda bulunuyor. 18 ülkeden 23 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu kurumun halen yürütmekte olduğu en önemli kampanya, “Europe Reads” (Avrupa Okuyor). Bu kampanyayla üye ülkelerde okuma konusundaki farkındalığı arttırmayı hedefleyen EURead, aynı zamanda Avrupa Birliği Parlamentosunun dikkatini okuma kültürü konusuna çekmeyi ve bu alanda çalışmalar yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.
Türkiye’ nin Avrupa ile eş zamanlı olarak okuma kültürünü yaygınlaştırmak için çalışıyor olması son derece sevindirici. Umarım çok yakın bir gelecekte ülkemizin kitap okuma oranı konusunda dünya sıralamasında hak ettiği yere geldiğini müjdeleyen bir yazı kaleme alabilirim. Bunu gerçekten çok istiyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…