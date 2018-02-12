Ödüllü gönüllülük

Gönüllülük; “bir bireyin maddi karşılık ve başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireyler için toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için kendi isteği ile veya ihtiyaç doğrultusunda, toplumsal girişim bünyesinde yer alarak sürdürdüğü faaliyetler” olarak tanımlanıyor. Birçoğumuz çevremizde, yaşadığımız mahallede veya kentte imkânlarımız ölçüsünde gönüllü etkinliklerde bulunmaya çalışıyoruz ya da en azından bunu aklımızdan geçiriyoruz. Kendimizce küçük de olsa farklar yaratabildiğimize inanıyorum ben. Şimdi yarattığınız farkı, gösterdiğiniz çabayı başkalarını da gönüllülüğe heveslendirmek için paylaşmanızın zamanı geldi. Gönüllü Platformu, gönüllü projenizle katılabileceğiniz bir yarışma düzenliyor.

Gönüllü Platformu, Gönüllülük Eğitmeni ve Yazar İnal Aydınoğlu’nun kurucusu olduğu Gönüllü Hizmet Vakfı öncülüğünde 2016 yılında 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde kurulan yeni bir oluşum. İyilik İçimizde Derneği, Göz Nurunu Koruma Vakfı, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı (KASEV), Türk Böbrek Vakfı gibi Sivil Toplum Kuruluşları’nın da destek verdiği bu platform çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurumsal ya da bireysel gönüllüler arasında iletişim sağlamayı, etkileşimi geliştirmeyi, gönüllülerin bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Gönüllülerin sosyal medyadaki iletişim aracı olmayı hedefleyen Gönüllü Platformu, bir yandan da, farkındalık yaratarak gönüllülük duygusunu geliştirmek ve gönüllü hizmet veren insan sayısını artırmak için çalışıyor.

Gönüllü Hizmet Vakfı sponsorluğunda Gönüllü Platformu tarafından düzenlenen Gönüllü Hikâyeleri Yarışması’nın amacı bir yandan gönüllülük kavramının önemini vurgularken bir yandan hayata geçirilecek gönüllülük projelerini tek platformda toplayıp farkındalık yaratmak. Yarışmaya katılan projeler arasından jüri üyeleri tarafından seçilecek ilk on proje yapılan röportajlar ile Gönüllü TV Youtube kanalından yayınlanarak kamuoyuna tanıtılacak. Ayrıca, projelerine destek olarak birinciye 3.000 TL, ikinciye 2.000 TL, üçüncüye ise 1.000 TL ödül verilecek.

Gönüllü Hikâyeleri Yarışması’na katılmak için bizzat yaşadığınız ya da çevrenize duyduğunuz veya gördüğünüz bir gönüllülük hikâyesini anlatan bir video çekerek Gönüllü Platformu Facebook (https://www.facebook.com/gonulluplatformu) sayfası üzerinden özel mesajla göndermeniz yeterli. Gönderinizde projenizin ismini, telefon numaranızı ve adres bilgilerinizi iletmeyi de ihmal etmeyin. Gönüllü Platformu, gönüllülük yaparken çektiğiniz video ya da fotoğrafları da başvurunuza ekleyebileceğinizi hatırlatıyor. Projenizi 15 Şubat’a kadar gönderebilirsiniz. Sonuçlar 25 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak.

Gönüllü Hikâyeleri Yarışması benim çok hoşuma gitti çünkü gönüllülük kavramına büyük bir samimiyetle yaklaşıyor. Her bireyin kendi imkânı ölçüsünde bir fark yaratabileceği fikrini vurguluyor. Ve gönüllülerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmasını sağlayacak bir mecra yaratıyor.

Bir gönüllü olarak sunacağınız en küçük bir katkı, göstereceğiniz en küçük bir çaba bile inanın çok değerli.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…