Müziğin iyileştirici gücü

Müziğin iyileştirici gücüne inanır mısınız? Ben inanıyorum… Yaşamım boyunca en büyük acılarımı hep müzikle dindirmeye çalıştım. Biricik eşimi sonsuzluğa uğurlarken, bana güç veren Mozart’ın CD çalarımın hoparlörlerinden yükselen eşsiz müziğiydi.

Bundan on yıl öncesine kadar ayda en az birkaç konsere giden, İstanbul Festivali’ni ilk kez gerçekleştiği 1973 yılından beri hiç kaçırmadan takip eden, bu arada Türk Sanat Müziği konserlerini izlemeyi de ihmal etmeyen biriydim ben. Çoğu kişi, aynı anda hem Klasik Batı Müziği hem de Klasik Türk Müziği tutkunu olduğuma bir türlü inanamazdı.

Hastalığım ilerledikçe konserleri takip etmem zorlaştı. Özellikle İstanbul Festivali’nin

Aya İrini’deki dinletilerine katılabilmem imkânsız hale geldi. Ocak 2009’da kalça kemiğimin kırılmasıyla dört ay yatmak zorunda kaldıktan sonra da hiçbir konsere gidemez oldum. Ta ki, 16 Aralık 2017 Cumartesi akşamı Gayrettepe KATS Sahne’deki Neşet Ruacan Triosu Konseri’ne davet edilinceye kadar…

Her zaman buna benzer davetler alıyordum, ancak o güne kadar bunlardan hiçbirine katılmayı düşünmemiştim. Ama bu kez farklıydı, çünkü uzun zamandır bir caz konseri dinleyebilme özlemi içindeydim. KATS Sahne’yi aradım ve tekerlekli sandalye için erişilebilir olup olmadığını sordum. Ne yazık ki, binada asansör yoktu… Ama beni ağırlamak istediklerini ve memnuniyetle yukarıya çıkarabileceklerini, ısrarla, söylediler. Düşündüm-taşındım ve risk alarak bu konseri kaçırmamaya karar verdim.

16 Aralık akşamı KATS Sahne’nin kurucularından Onur Şenay beni kapıda karşıladı. Ve birkaç arkadaşı ile birlikte, sorunsuzca yukarı çıkabilmemi sağladı. Tıpkı benim gibi bir müzik tutkunu olan yeğenim Aslı o gece bana refakat ediyordu. Bizi salonun ilk sırasında

yer alan en güzel masaya aldılar. Konserin başlamasına biraz vakit vardı. Onur Bey masamıza gelerek KATS Sahne hakkında biraz bilgi verdi bize.

1993 yılında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuğa başlayan ve çalıştığı yıllar içerisinde Poyrazoğlu Tiyatrosu’nun bütün oyunlarında görev alan Onur Şenay, 2008 yılında kendi sesini bulmak için kendi tiyatrosunu açmış. Yedi yıl süresince kumpanya tiyatrosu olarak beş projeye imza atan Şenay, 2015 yılında Kamuran Akkor ile birlikte KATS Sahne’yi kurmuş. Perdelerini 8 Aralık’ta “Aşk Listesi” oyunuyla açan KATS Sahne’de, bugüne değin; “Kader Arkadaşım”, “Patron”, “Nefertiti Silifke’de”, “Fareli Köyün Klarnetçisi” ve “Paket Servis” adlı oyunlar sergilenmiş.

Tiyatro projeleri bir yandan yürüyüp giderken bir yandan da drama, koro, dans ve diksiyon ağırlıklı eğitimler verilmiş KATS Sahne’de. Ocak 2017 itibariyle de konserler düzenlenmeye başlanmış. Bu kapsamda Mirkelam, Yeni Türkü, Yüksek Sadakat, Pinhani, Gökhan Sezen, Buzuki Orhan gibi değerli isimler ağırlanmış. O gece izleyeceğimiz Neşet Ruacan konserlerinin ise sürekli hale getirilmesi planlanıyormuş.

KATS Sahne’nin, her ne kadar tekerlekli sandalye için erişilebilir değil ise de, engelli dostu bir mekân olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca, mekân sahibi Onur Şenay, gerçek bir kadın hakları savunucusu. Eşinin sigorta şirketi aracılığıyla görme engelli bireyler için ücretsiz olarak çeşitli sigorta paketleri hazırlayan Şenay, geliri kadın hakları ile ilgili bir derneğe bağışlanmak üzere sergilenen bir oyuna da iki kez sponsor olmuş.

KATS Sahne, kurulduğu günden itibaren pek çok hayır amaçlı etkinliğe ev sahipliği yapmış. Örneğin; Lionslar’ın Sarıyer’de yaptırdıkları “Yaşlılar Evi” yararına kermes düzenleyerek ciddi meblâğda para toplamışlar, Lions Engelliler Komitesi’nin Mülteci Çocuklarının Korunması için düzenlediği organizasyona sponsor olmuşlar, 2018’de de Lions tarafından düzenlenecek dünyadaki ve Türkiye’deki kız çocuklarını hedef alan “Bırakın Kız Çocukları Okusun ve Büyüsün” konulu kampanya boyunca yürütülecek farkındalık seminerlerine ve bu kapsamda yapılacak “Çocuk Gelinler” konulu fotoğraf sergisine ana sponsor oluyorlarmış.

16 Aralık akşamı iki saat boyunca Neşet Ruacan Triosu ve onlara eşlik eden, caz müziğinin son dönemde dikkat çeken vokallerinden biri olan, Duygu Argın’dan dinlediğim müzik ziyafeti ile nihayet kulaklarımın pası silindi. Ayrıca; KATS Sahne’nin her oyununda üniversite öğrencileri için kontenjan ayrıldığını, 2017 sezonu boyunca 650 üniversite öğrencisinin ücretsiz olarak misafir edildiğini öğrenmek beni çok mutlu etti. Gençlere, yaşlılara ve engellilere dostlukla el uzatan mekân sahibi Onur Şenay’ı yürekten takdir ettim. Sanat yapmanın yanı sıra sanatı yaymayı da amaç edinmiş bu genç adamın çizdiği yolda her geçen gün daha büyük bir başarıyla ilerleyeceğine inanıyor ve O’na “yolun her daim açık olsun” demek istiyorum.

Eşimi kaybettikten sonra ilk kez yeniden zevkle müzik dinlemiş ve müziğin iyileştirici gücüne bir kez daha inanmış olduğum o güzel gece için hem Neşet Ruacan Triosu ve Duygu Argın’a, hem de Onur Şenay’a sonsuz teşekkürler…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…