Müziğin iyileştirici gücü

Çin, 2016 yılı itibariyle 1.379 milyarlık nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi. 2012 yılında yapılan ulusal bir araştırma ülkede 13,5 milyon kişinin görme engelli olduğuna işaret ediyor. Bu da, yine 2012 yılı itibariyle, Çin nüfusunun yaklaşık % 10’una denk geliyor. Çin’deki görme engelli nüfusu dünya görme engelli nüfusunun da yaklaşık % 18’ini meydana getiriyor.

Yine aynı araştırma Çin’de yaşayan görme engellilerin 5,5 milyonunun hiç görmediğini yani tamamen kör olduğunu, bu rakamın 120 bininin ise çocuklardan oluştuğunu gösteriyor. Bu yüzden Çin’de görme engelli çocukların hayatını kolaylaştırmak ve daha iyi eğitim almalarını sağlamak açısından sadece görme engelli öğrencilere yönelik eğitim veren okullar büyük önem taşıyor. Büyük şehirlerde görme engelli öğrencilerin öğrenim görmesi için elliden fazla okul bulunsa da şehirden uzak yerlerde özel tesislere ve eğitimli öğretmenlere sahip olmak kolay olmadığından çocuklar genellikle toplumdan uzaklaşarak yalnızlaşıyor.

Çin’in Hubei Eyaleti’nde yer alan Wuhan Okulu donanımlı eğitimcileri ile görme engelli çocukların toplamdan uzaklaşmadan nitelikli bir eğitim almasını sağlamak amacıyla hizmet veriyor. Bu okulda 2011 yılında gönüllü olarak çalışmaya başlayan müzik öğretmeni Zhang Long, görme engelli çocukların yaşamında büyük bir fark yaratmayı başarmış.

Zhang Long görme engeli olan çocuklara eğitim verme konusunda tecrübesi bulunmamasına karşın, öğrencilerin yaşadıkları zorlukları gördükten sonra onların hayatlarını değiştirmeye karar vermiş. İdealist öğretmen, bu amaçla okuldaki öğrencileri müzik ile daha sosyal bireyler yapabilmek için birçok çalışma gerçekleştirmiş. Örneğin; okulda radyo istasyonu ve yetenekli çocuklardan oluşan bir rock grubu kurarak öğrencilerin diğer okullardaki performanslara davet edilmelerini sağlamış. Çocuklar da bu yeni yaklaşıma olumlu cevap vererek müzik için saklı olan tutkularını ve yeteneklerini ortaya çıkarmışlar. Geleceğe dair daha umutlu olan çocukların başarı hikâyeleri de peş peşe gelmeye başlamış. Okulda eğitim gören öğrencilerden biri olan Gan Wenjun piyanoya yeteneği olduğunu ispatlayarak ulusal çapta birkaç ödül kazanmış. Hatta bu başarısını bir adım daha ileriye taşıyarak ünlü piyanist Richard Clayderman’ın konserlerinden birinde de performans sergilemiş.

Zhang Long’a okuldaki başarılı çalışmalarından dolayı “Wuhan’daki En Fazla Örnek Alınan Öğretmen” ve ulusal bir unvan olan “Çin’deki En Güzel Öğretmen” unvanları verilmiş.

Genç öğretmen, öğrencilerine asla görme engelli çocuklar gibi davranmadığını söylüyor.

“Bu çocukların görememesi önemli değil. Kendilerini ifade etmek için kendi yöntemlerini kullanabiliyorlar. Görme engelli olduklarından dolayı onlar için standartlarımı asla düşürmedim, çünkü benim için onlar sadece çocuk.”

Zhang Long’un yaklaşımı işe yaramış. Zira öğrenciler artık görme engellilerin tek kariyer seçeneğinin ‘masaj terapistliği’ olmadığını düşünüyor; öğretmen, profesyonel şarkıcı ve hatta astronot olma hayalleri kuruyorlarmış.

Ülkemizde de benzer bir eğitim Alternatif Yaşam Derneği’nin Düşler Akademisi’nde veriliyor. Akademi bünyesinde bir alt proje olarak gerçekleştirilen Social Inclusion Band bir performans grubu. “Herkes için müzik!” sloganıyla yola çıkan bu grup, müziğin tarih boyunca her toplumda ve kültürde insanları bir araya getiren evrensel bir dil oluşundan hareket ediyor.

Social Inclusion Band, engelli ve dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlama hedefine, gönüllü sanatçılar ve yetenekli engelli bireyler eşliğinde ulaşmayı amaçlıyor. Düşler Akademisi öğrencileri ile profesyonel gönüllü müzisyenlerden oluşan grup, bu ikili etkileşim içerisinde engelli bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratıyor.

Social Inclusion Band, katılımcılarının hayatında yarattığı pozitif değişimin yanı sıra toplumda engellilik konusunda farkındalık yaratmak amacına da hizmet ediyor. Grup üyesi gençlerin başarı öykülerinden yola çıkarak engellilik konusundaki olumsuz toplumsal önyargıları sanat ve medya aracılığıyla ortadan kaldırmayı hedefliyor.

2010 yılında kurulan Social Inclusion Band bugüne dek Akbank Caz Festivali, Rock’n Coke, İKSV Caz Festivali, Geleneksel Bebek Şenliği, Efes Pilsen One Love Festivali, Vodafone Freezone konserleri gibi pek çok önemli organizasyonda sahne almış; Moby, Limp Bizkit, Simon Bolivar Orkestrası, Şebnem Ferah, Bengü, Babazula, Cahit Berkay, Deniz Güngör, Kürşat Başar, Burçin Büke, Selen Servi ve Güntaç Özdemir gibi önemli isimlerle aynı sahneyi paylaşmış ve pek çoğuyla birlikte müzik yapmış bulunuyor. Grup, kurulduğu günden bu yana aylık Babylon konserlerinde izleyicileri ile buluşmayı sürdürüyor.

Müziğin iyileştirici gücüne yürekten inanıyorum ben. Ya siz?

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…