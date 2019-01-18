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Ayşegül Domaniç Yelçe

Ayşegül Domaniç Yelçe

yelcester@gmail.com

“Mutfakta Erişilebilirlik”

18 Ocak 2019

Merhabalar sevgili okurlar.

Engelsiz Erişim Derneği, beş yılı aşkın bir süreden beri “Kemal Özceyhan Seminerleri” ni düzenlemeyi sürdürüyor. 19 Ocak 2019 Cumartesi günü 29’uncu Kemal Özceyhan Semineri gerçekleştirilecek.

Görme engeli olan Özceyhan, Türkiye Görme Engelliler Konfederasyonu’nun satranç branşı Milli Takım sporcusu ve Eğitim Kurulu üyelerindendi. Geçirdiği trafik kazası sonucunda ne yazık ki Ekim 2013’de aramızdan ayrıldı.

Kemal Özceyhan bilgisayar teknolojisini çok iyi kullanan usta bir web tasarımcısıydı. Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nin web sayfaları Özceyhan tarafından hazırlanıyordu. Bu nedenle Dernek, O’nun ölümünün hemen ardından, isminin sonsuza dek yaşatılması için “Kemal Özceyhan Engelsiz Erişim Seminerleri” ni başlattı.

19 Ocak’ta gerçekleşecek 29’uncu seminerin konusu “Mutfakta Erişilebilirlik”. Ataköy Galleria Alışveriş Merkezi içinde yer alan, özel bir salonda gerçekleştirilecek. Seminerin ilk oturumunda mutfakta kullanılan araç ve gereçlerin hangilerinin hangi özellikleri ile erişilebilir oldukları, erişilebilir olmayan ürünleri erişilebilir hale getirmek için hangi yöntemlerden yararlanabileceğimiz, bir ürünün erişilebilir olarak tasarlanıp üretilmesi için neler yapılması gerektiği konuşulacak ve tartışılacak. Ayrıca bu konuda yurt dışında neler yapıldığını gösteren bir sunum yapılacak. İkinci oturumda da, yemek kitabı yazarı Selin Kutucular, yapılacak atölye çalışmasına hazırlık niteliğinde, çatal bıçak kullanımının önemi konusunda bir sunum yapacak.

Sunumların ardından, Selin Kutucular, Emine Berre Gümüş, Seçil Arıkan ve Şenel Akyıldırım’dan oluşan eğitimcilerin eti ve sebzeyi kesmeyi, yaş pasta yemeği, ekmeğin üzerine bir şeyler sürmeyi uygulamalı olarak gösterecekleri bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Atölye çalışması hariç, seminere katılım serbest. Engelsiz Erişim Derneği böyle bir etkinliğe katılmak isteyen herkesi bu seminere davet ediyor.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

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