Merhabalar sevgili okurlar.
İşitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel dil, “işaret dili” olarak adlandırılıyor. Doğal olarak gelişen bu özel dil kültürel aktarım yoluyla nesilden nesile geçiyor.
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2015 yılında, işitme engelli bireylerin aralarında ortak bir dil oluşturmalarına katkı sağlamak amacıyla Türk İşaret Dili Sözlüğü’ nü hazırlamış bulunuyor. Sözlükte; işitme engelli bireylerin günlük konuşmalarında en sık kullandıkları 2607 kelime ve bu 2607 kelimeden her birinin işaretini anlatan bir ya da birkaç görsel, elin ayrıntıları ve işaretin sözel anlamı mevcut. Ayrıca görseller ve çizimler yoluyla her bir işaretin şekli, konumu ve simetrisine ayrı ayrı yer verilmiş durumda.
Çocuk Eğitim Derneği, işitme engelli bireylerin kaliteli eğitim almalarını sağlamayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu. Dernek; uluslararası vizyon ve standartlarda, toplumsal yaşamın tüm alanlarında yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üreten ve uygulayan bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.
Çocuk Eğitim Derneği’ nin hedefleri; “ülkedeki standartları engelliler lehine değiştirmek, engelli ve engeli olmayan, muhtaç, öksüz, yetim çocuklar ve gençlerin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, toplumun her kesiminde farkındalık ve bilinç oluşturmak, yaşamın tüm alanlarında aktif ve tam katılan bir çoğunluğun var olmasını sağlamak” olarak belirlenmiş bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü öğrencileri ve Çocuk Eğitim Derneği gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında “işaret dili kullanarak” “Moni ve Bobo” isimli bir hikâye kitabı hazırlayarak çocukların beğenisine sundular. Çalışmaları üç ay süren kitap 2 yaş üstü işitme engelli çocuklar ve aynı gelişim düzeyindeki yaşıtlarına yönelik görsel ağırlıklı ve çocukların bilişsel süreçlerini geliştirme adına neden-sonuç ilişkisini anlamalarını sağlayacak şekilde hazırlandı. İçeriği işaret dili eğitmeni, işitme engelliler öğretmeni, uzman odyolog ve uzman psikolojik danışmandan destek alınarak oluşturulan “Moni ve Bobo”, tüm sayfaların “QR” (karekod) kod ile desteklenmesi ve kod okutulduğunda hikâyenin işaret diliyle aktarılması özelliği ile ön plana çıkıyor.
Ailelerin erken ve okul öncesi dönemdeki çocuklarına işaret diliyle hikâye anlatmalarına aracılık eden kitap, işaret dili kullanımıyla çocukların dil-işitsel edinimlerine, bilişsel ve kişisel gelişim süreçlerine destek olmayı amaçlıyor. Çocukları ile birlikte kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş olan aileler “Moni ve Bobo” kitabıyla çocuklarının işaret dili ile
tanışmalarını da sağlamış oluyorlar.
Umarım “Moni ve Bobo” gibi hem işitme engelli hem de engeli olmayan çocuklarımıza hitap eden kitapların çoğalarak rafları dolduracağı günler çok uzakta değildir...
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
“Moni ve Bobo”
Merhabalar sevgili okurlar.
İşitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel dil, “işaret dili” olarak adlandırılıyor. Doğal olarak gelişen bu özel dil kültürel aktarım yoluyla nesilden nesile geçiyor.
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2015 yılında, işitme engelli bireylerin aralarında ortak bir dil oluşturmalarına katkı sağlamak amacıyla Türk İşaret Dili Sözlüğü’ nü hazırlamış bulunuyor. Sözlükte; işitme engelli bireylerin günlük konuşmalarında en sık kullandıkları 2607 kelime ve bu 2607 kelimeden her birinin işaretini anlatan bir ya da birkaç görsel, elin ayrıntıları ve işaretin sözel anlamı mevcut. Ayrıca görseller ve çizimler yoluyla her bir işaretin şekli, konumu ve simetrisine ayrı ayrı yer verilmiş durumda.
Çocuk Eğitim Derneği, işitme engelli bireylerin kaliteli eğitim almalarını sağlamayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu. Dernek; uluslararası vizyon ve standartlarda, toplumsal yaşamın tüm alanlarında yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üreten ve uygulayan bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.
Çocuk Eğitim Derneği’ nin hedefleri; “ülkedeki standartları engelliler lehine değiştirmek, engelli ve engeli olmayan, muhtaç, öksüz, yetim çocuklar ve gençlerin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, toplumun her kesiminde farkındalık ve bilinç oluşturmak, yaşamın tüm alanlarında aktif ve tam katılan bir çoğunluğun var olmasını sağlamak” olarak belirlenmiş bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü öğrencileri ve Çocuk Eğitim Derneği gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında “işaret dili kullanarak” “Moni ve Bobo” isimli bir hikâye kitabı hazırlayarak çocukların beğenisine sundular. Çalışmaları üç ay süren kitap 2 yaş üstü işitme engelli çocuklar ve aynı gelişim düzeyindeki yaşıtlarına yönelik görsel ağırlıklı ve çocukların bilişsel süreçlerini geliştirme adına neden-sonuç ilişkisini anlamalarını sağlayacak şekilde hazırlandı. İçeriği işaret dili eğitmeni, işitme engelliler öğretmeni, uzman odyolog ve uzman psikolojik danışmandan destek alınarak oluşturulan “Moni ve Bobo”, tüm sayfaların “QR” (karekod) kod ile desteklenmesi ve kod okutulduğunda hikâyenin işaret diliyle aktarılması özelliği ile ön plana çıkıyor.
Ailelerin erken ve okul öncesi dönemdeki çocuklarına işaret diliyle hikâye anlatmalarına aracılık eden kitap, işaret dili kullanımıyla çocukların dil-işitsel edinimlerine, bilişsel ve kişisel gelişim süreçlerine destek olmayı amaçlıyor. Çocukları ile birlikte kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş olan aileler “Moni ve Bobo” kitabıyla çocuklarının işaret dili ile
tanışmalarını da sağlamış oluyorlar.
Umarım “Moni ve Bobo” gibi hem işitme engelli hem de engeli olmayan çocuklarımıza hitap eden kitapların çoğalarak rafları dolduracağı günler çok uzakta değildir...
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…