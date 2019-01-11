Merhabalar sevgili okurlar.
Hepimizin bildiği gibi 31 Mart 2019 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılacak. Güncelleştirilmek üzere 4 Ocak’ta muhtarlıklarda askıya çıkarılmış olan listeler 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar askıda kalacak.
Seçmen kaydınızı askı süresi içinde;
Muhtarlıklardan
ysk.gov.tr adresinden
Mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından
e-Devlet kapısından
kontrol edebilirsiniz. 17 Ocak’tan sonra yapılan başvurular hiçbir surette dikkate alınmayacak.
“Askı Döneminde (4–17 Ocak 2019 tarihleri arasında)” Seçmen Kütüğü’ nde kaydı olmayanların, kayıtlarında değişiklik/düzeltme yapmak isteyenlerin ya da yerleşim yerini değiştirmek isteyenlerin; bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlarca ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğal gaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden biri ile başvurmaları; Nüfus Müdürlüğü’ nce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerinin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekiyor.
Yerleşim yeri adresini başka yere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle, askı süresi içinde herhangi bir yerin nüfus müdürlüğüne de yapabiliyorlar. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faksla veya elektronik ortamda iletmekle yükümlü.
Seçmen niteliğini taşıyan öğrenciler (askeri öğrenciler hariç) isterlerse oylarını öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde kullanabilirler. Bunun için öğrenim gördükleri okuldan o okulun öğrencisi olduklarını ve yurt müdürlüklerinden alacakları yurtta kaldıklarını belirtir belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvuracaklar ve tescil edilen imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na teslim edecekler.
Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. Maddesinin 3. Fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilecekler.
Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değil. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin nüfus müdürlüklerine başvurmaları ve diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekiyor.
Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi, aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilecekler. Engelli olarak kayıtlı olup olmadığınızı ise www.ysk.gov.tr adresinden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilirsiniz. Engelli olarak kayıtlı değilseniz, askı dönemi içinde “http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/EngelliBeyanFormu.pdf “ internet adresinden temin edebileceğiniz “Engelli Beyan Formu” nu doldurarak bizzat veya bir yakınınız aracılığı ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na veya İlçe Seçim Kurulu’na gönderilmek üzere muhtarlığa ya da Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaptığınız takdirde seçmen grubunuz “Engelli” olarak güncellenebilecek.
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden seçmenlerden hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağlı olanlar, 4–17 Ocak 2019 tarihleri arasında “Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “Hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ile birlikte www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebilecekleri “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu” nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adrese seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecekler. Ancak, bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dâhil edilmiş seçmenlerin müracaatları halinde yeniden sağlık kurulu raporu istenmeyecek.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Mahalli İdareler Genel Seçimleri
Merhabalar sevgili okurlar.
Hepimizin bildiği gibi 31 Mart 2019 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılacak. Güncelleştirilmek üzere 4 Ocak’ta muhtarlıklarda askıya çıkarılmış olan listeler 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar askıda kalacak.
Seçmen kaydınızı askı süresi içinde;
Muhtarlıklardan
ysk.gov.tr adresinden
Mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından
e-Devlet kapısından
kontrol edebilirsiniz. 17 Ocak’tan sonra yapılan başvurular hiçbir surette dikkate alınmayacak.
“Askı Döneminde (4–17 Ocak 2019 tarihleri arasında)” Seçmen Kütüğü’ nde kaydı olmayanların, kayıtlarında değişiklik/düzeltme yapmak isteyenlerin ya da yerleşim yerini değiştirmek isteyenlerin; bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlarca ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğal gaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden biri ile başvurmaları; Nüfus Müdürlüğü’ nce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerinin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekiyor.
Yerleşim yeri adresini başka yere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle, askı süresi içinde herhangi bir yerin nüfus müdürlüğüne de yapabiliyorlar. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faksla veya elektronik ortamda iletmekle yükümlü.
Seçmen niteliğini taşıyan öğrenciler (askeri öğrenciler hariç) isterlerse oylarını öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde kullanabilirler. Bunun için öğrenim gördükleri okuldan o okulun öğrencisi olduklarını ve yurt müdürlüklerinden alacakları yurtta kaldıklarını belirtir belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvuracaklar ve tescil edilen imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na teslim edecekler.
Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. Maddesinin 3. Fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilecekler.
Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değil. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin nüfus müdürlüklerine başvurmaları ve diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekiyor.
Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi, aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilecekler. Engelli olarak kayıtlı olup olmadığınızı ise www.ysk.gov.tr adresinden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilirsiniz. Engelli olarak kayıtlı değilseniz, askı dönemi içinde “http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/EngelliBeyanFormu.pdf “ internet adresinden temin edebileceğiniz “Engelli Beyan Formu” nu doldurarak bizzat veya bir yakınınız aracılığı ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na veya İlçe Seçim Kurulu’na gönderilmek üzere muhtarlığa ya da Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaptığınız takdirde seçmen grubunuz “Engelli” olarak güncellenebilecek.
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden seçmenlerden hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağlı olanlar, 4–17 Ocak 2019 tarihleri arasında “Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “Hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ile birlikte www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebilecekleri “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu” nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adrese seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecekler. Ancak, bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dâhil edilmiş seçmenlerin müracaatları halinde yeniden sağlık kurulu raporu istenmeyecek.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…