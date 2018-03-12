Bir süredir yazılarıma ara vermek zorunda kalmıştım. Üç hafta önce yine solunum sıkıntıları nedeniyle apar topar Koç Üniversitesi Hastanesi’ne gittim. Bir hafta kaldım; hem tedavi oldum hem de kontrollerim yapıldı. Bu kalışım sırasında Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Deniz Tezcan ile sohbet etme fırsatı buldum ve son bir yıl içerisinde hastanede çok sayıda yeni hizmetin devreye alındığını, tıbbi kadronun genişlediğini ve güçlendiğini öğrendim. Bu yeniliklerden bazılarını sizlerle de paylaşmak isterim.



Ben babamı beyin tümörü nedeniyle kaybettim. Belki de bu yüzden, benim en çok ilgimi çeken yeni kurulan Gamma Knife Ünitesi oldu. Gamma Knife beyin tümörlerinin tedavisinde kullanılan bir cerrahi yöntemiymiş. Uygun tür ve büyüklükteki beyin tümörlerinde açık ameliyat yerine gamma ışınları kullanılarak tedavi sağlanıyormuş. En ileri model ekipmanla donatılan ünitenin başında bu konuda en yetkin isimlerden olan Prof. Dr. Selçuk Peker bulunuyor.



İlgimi çeken diğer bir ünite de yeni hizmete giren Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi. Hiperbarik oksijen tedavisi kanda çözünen oksijen miktarını arttırıyor. Böylelikle, özellikle doku kanlanması iyi olmayan bölgelerde yara iyileşmesini hızlandırıyor, ödem azaltıyor, yeni damar gelişimini destekliyor, bazı enfeksiyonlarla mücadeleyi kolaylaştırıyor. Bu tedavi ayrıca ani işitme kayıpları, göz damarlarında tıkanıklığa bağlı gelişen ani görme kayıpları, dalış sırasında hızlı basınç değişimi sonucu gelişen ve vurgun olarak da bilinen dekompresyon hastalığı gibi birçok hastalıkta da kullanılıyor. Koç Üniversitesi’nde kurulan yeni ünitede özellikle enfeksiyon riskinin ve hastanın klostrofobi duygusunun en aza indirgenmesi açısından tek kişilik şeffaf kabinler tercih ediliyor.



Koç Üniversitesi Hastanesi’nin tıbbi kadrosuna bu yıl içinde katılan ve İleri Endoskopi Direktörü olarak görev yapan Doç. Dr. Fatih Aslan’ın adını anmadan geçemeyeceğim. Kendisi mide ve bağırsak poliplerini ve erken evre kanserlerini endoskopik yöntemle çıkartmak konusunda uzmanlaşmış bir gastroenterolog. Fatih Bey kalın bağırsaktan çıkarttığı 28 cm çapındaki ve mideden çıkarttığı 25 cm çapındaki polipler ile dünya rekorlarına sahip. Bu büyük tümörleri kendi geliştirdiği çoklu tünel tekniği adındaki ileri endoskopik yöntemle çıkartıyor. Böylece ameliyatla tedavi edilebilen bazı mide bağırsak hastalıklarına endoskopik yöntemle tedavi şansı verilmiş oluyor. Bu teknik konusunda dünyanın en büyük hasta serisine sahip olan Fatih Aslan “Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Derneği (ASGE) Dünya Endoskopi Birinciliği’ni kazanmış. Yutak borusunun işlevini bozan akalazya gibi bir dizi hastalıkta kullanılan POEM yöntemi de Fatih Beyin uzmanlık alanlarından. Ayrıca, zamanının önemli bir kısmını Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’nın misyonu ile de paralel olarak dünyada bu teknikleri tanıtarak ve öğreterek geçiriyor.

Her geçen gün biraz daha gelişen ve sürekli büyüyen bu hastane bana göre İstanbul’un en güvenilir sağlık kurumu. Eylül 2014’te Koç Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma hastanesi olarak faaliyete geçen bu hastane 2016 yılı itibariyle kapasitesini 404 tek kişilik yatan hasta odasına ve 73 yoğun bakım ünitesine (366 yetişkin ve 111 pediatrik) yükseltmiş bulunuyor. Hastaneden SGK’lı hastalar da katkı payı ile yararlanabiliyor. Koç Üniversitesi Hastanesi ülkemiz hastalarının yanı sıra uluslararası hastalara da hizmet veriyor.

2015 yılında geçirdiğim skolyoz ameliyatımdan beri hayatımın önemli bir parçası haline gelen Koç Üniversitesi Hastanesi bu kez de yetişti imdadıma. Beni bir hafta kadar misafir ederek sağlık sorunlarımı aşabilmem için yardımcı oldular. Her zaman olduğu gibi, güvenli bir hastane ortamında evimdeymişçesine rahat geçirdiğim zaman diliminin ardından kendimi çok daha iyi hissederek döndüm evime. Bunun için başta Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Deniz Tezcan ile bu süreçte tedavimi üstlenen Dr. Işıl Uzel’e ve tedavime katkı veren tüm hastane personeline sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Umarım çok yakın bir gelecekte ülkemizdeki tüm sağlık kurumları standartlarının Koç Üniversitesi Hastanesi standartlarına ulaştığını görebiliriz.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…