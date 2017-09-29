KASDER’e hayat veren Altın Kalpler

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) ülkemizdeki kas hastalarının daha kaliteli bir yaşam sürmelerinin koşullarını yaratmak, hastalara ve topluma rehber olmak, çözüm önerileri geliştirerek uygulanmasını sağlamak üzere 1978 yılında Prof. Dr. Coşkun Özdemir öncülüğünde kurulmuş bulunuyor. Dernek 1988 yılında Avrupa Kas Hastalıkları Dernekleri Birliği’ne (European Allience of Neuromuscular Disorders Associations - EAMDA) üye kabul edilmiş. 08.06.1992 tarih ve 19/3137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsüne alınmış olan KASDER’e, 2004 yılında da, 16.07.2004 tarih ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6. Maddesi gereği İzinsiz Yardım Toplama Hakkı tanınmış.

Birçoğu kalıtımsal olan kas hastalıklarında güçsüzlük yıllar, hatta on yıllar içinde gelişiyor. Hastalar ilk zorlukları genellikle yokuş ve merdiven çıkma, oturduğu yerden kalkma, yürüme, kollarını kaldırıp yükseğe uzanma gibi durumlarda yaşıyorlar. Bazen bu zorluklara göz kapaklarını açma veya kapama, değişik yönlere bakma, yüzün mimik hareketlerini yapma, çiğneme, yutma, başını yastıktan kaldırma gibi hareketleri sağlayan kasların güçsüzlüğü de eşlik ediyor.

KASDER, kas hastalığı ile yaşayan bireylerin sağlıklı bireyler ile aynı standartlarda yaşayabileceği bir Türkiye hayal ediyor ve bu hayali gerçekleştirme amacı ile çalışıyor. Derneğin kurucusu Prof. Dr. Coşkun Özdemir doğma büyüme Urfalı. Urfa’da başlayan eğitimi Harvard’a kadar uzanmış. Prof. Özdemir, KASDER’i kurduğu 1978 yılından beri adeta kendini kas hastalarına adamış durumda. Bugün, 88 yaşında olmasına karşın yüreği hâlâ kas hastaları için çarpıyor, kas hastalarının yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalara imza atıyor.

KASDER, kurumsal ve kendi kaynaklarını sağlayan bir yapıya sahip olmadığından, daha çok Prof. Özdemir’in varlığı, kişisel gayretleri ve onun yakın dostlarının maddi ve manevi katkılarıyla bugüne gelmiş bulunuyor. Derneğin düzenli bir geliri olmadığından bütçe yaratmakta hep sıkıntı yaşanmış. Bundan birkaç yıl önce, bu sıkıntıyı aşabilmek için, Dernek yöneticilerince “100 Altın İnsan Projesi” adı verilen bir formül geliştirilmiş. Bu proje, bugüne kadar KASDER’i sırtında taşıyan çok değerli bilim insanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in omuzlarındaki yükü dostlarıyla paylaşma projesi. Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in emeğinin ve çabalarının farkında olan, hayatı maddi ilişkiler dışında sevmekten, anlamaktan ve dokunmaktan yana da yorumlayabilen yaklaşık 100 altın kalpli insana ulaşılabilmesi sonucunda hayata geçmiş “100 Altın İnsan Projesi”. Bu altın kalpli insanlar KASDER’e her yıl düzenli olarak 1000 TL. (Bin Türk Lirası) bağış yapıyorlar. 100 altın kalpli insanın senede bir defa yapacağı bu bağışların toplam tutarı derneğin ihtiyaç duyduğu yıllık ortalama bütçeyi sağlıyor.

“100 Altın İnsan Projesi” için KASDER tarafından, her yıl, en büyük destekçileri olan bu altın kalpli insanlar için küçük bir teşekkür anlamı taşıyan bir etkinlik düzenleniyor. İlk yıl Bakırköy Belediyesi’ne ait bir salonda yapılan söz konusu etkinlik, iki yıldan beri Dernek bahçesinde daha samimi bir ortamda gerçekleştiriliyor.

23 Eylül Cumartesi günü KASDER ailesi yine tam kadro, varlıklarıyla derneğe hayat veren altın kalpli insanlara teşekkür etmek üzere dernek bahçesinde toplandı. Ben bu yıl konuk olarak değil, dernek yöneticilerinden biri olarak katıldım bu anlamlı toplantıya. Zira yaklaşık bir yıldır, bir kas hastası olarak arkasında durmayı yürekten arzuladığım KASDER’e maddi destek verecek olanaklara sahip olmadığımdan, yönetim açısından katkı vermeye çalışıyorum.

Cumartesi günü, tam da günün anlam ve ehemmiyetine uygun olarak, hava çok güzeldi. Dernek bahçesi adeta bir gelin gibi süslenmişti. Etkinliğe katılanlar hem mutlu hem gururluydular. Tümü İTÜ Devlet Konservatuvarı mezunu olan Altın Kızlar Grubu’nun iki üyesi mini bir konser verdi davetliler için. Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in iki Altın Kızla birlikte seslendirdiği “Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar” türküsü ise güne damga vurdu.

21 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanan, sizlere ilk kez “100 Altın İnsan Projesi”nden söz etmiş olduğum yazımı; “Gelin hep birlikte destek verelim KASDER’e, Türkiye’deki altın kalpler sayısının 100’ün çok üzerinde olduğunu gösterelim.” sözleriyle sonlandırmıştım. Bugün, yineliyorum bu sözlerimi…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…