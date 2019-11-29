Kas Hastalıkları Merkezleri

Merhabalar sevgili okurlar.
Kas hastalıkları genellikle yokuş ve merdiven çıkma, oturulan yerden kalkma, yürüme, kollarını kaldırıp yükseğe uzanma gibi hareketlerde yaşanan zorluklarla başlıyor. Kök kaslarındaki bu güçsüzlüğe, bazen, göz kapaklarını açma veya kapama, değişik yönlere bakma, yüzün mimik hareketlerini yapma, çiğneme, yutma, başını yastıktan kaldırma gibi hareketleri yapmamızı sağlayan kasların güçsüzlüğü de eşlik ediyor. Birçok kas hastalığının ilerlemiş dönemlerinde, bu tabloya ayak ve el kasları gibi distal kasların güçsüzlüğü de ekleniyor.
Ülkemizin bazı yörelerinde kas hastalarının başvurabilecekleri ihtisas merkezleri mevcut bulunuyor. Bunlardan biri de, “Koç Üniversitesi Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi”. Kas,
kas-sinir kavşağı, çevre sinirler ve motor nöronların tüm hastalıklarının tanısını koymak, mümkün olduğunda tedavisini yapmak üzere kurulmuş olan bu birimde, bilgi birikimi ve donanımı olan uzman doktorlar görev yapıyor. Birçoğu kalıtımsal olan ve ömür boyu sürebilen bu hastalıklara sahip bireylere hizmet veren Merkez, bebeklikten yaşlılığa kadar olan tüm yaş gruplarına hitap ediyor.
Gerek tanı gerekse bu hastalıkların izlenmesi sırasında ihtiyaç duyulan tüm tıp branşlarını içeren “multi-disipliner” yaklaşım, söz konusu Merkezin ana hareket noktasını oluşturuyor. Hastalar nöroloji ve çocuk nörolojisi uzmanlarının yanı sıra tıbbi genetik, çocuk ve erişkin göğüs hastalıkları, kardiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi, göğüs cerrahisi, endokrinoloji ve diyet uzmanları tarafından da değerlendiriliyorlar. Bulgular bir konsey ortamında tartışılarak sonuca bağlanıyor. Ayrıca bu hastalıklara odaklanmış tüm genetik testler ve kas patolojisi de bu Merkezde deneyimli uzmanlar tarafından yapılabiliyor.
Koç Üniversitesi Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi’nde gerçekleştirilen tüm muayeneler, hareket zorluğu olan hastaların fiziksel yorgunluklarına engel olmak ve tanı/tedavi açısından zaman kazanmak amacıyla aynı gün veya bir-iki gün içinde bitiriliyor.
Son bilimsel gelişmeler ışığında tanı/tedavi hizmeti verebilen Koç Üniversitesi Kas Hastalıkları Merkezi aynı zamanda bilimsel çalışmalar üretiyor. Bölümde, özenli tanı ve tedavi ile araştırma ve titiz tıbbi eğitim bütünleşmiş durumda.
Ben geçirmiş olduğum skolyoz ameliyatı nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Bölümü’nün, sahip olduğum kas hastalığı sebebiyle de Kas Hastalıkları Merkezi’nin takibindeyim. Dünya genelinde hastalığımla ilgili herhangi bir gelişme olması durumunda bu Merkez kanalı ile hemen haberdar olabileceğime inanıyorum.
Koç Üniversitesi Hastanesi’nde Sosyal Güvenlik Kurumu katkısı ile tedavi olunabiliyor. Bu olanak daha çok sayıda hastanın tedaviye erişimini sağlıyor. Ayrıca Koç Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğrencilerine de daha fazla vaka deneyimleme şansı veriyor. Ve sonuçta daha nitelikli doktorlar yetişmiş oluyor.
Bu gibi ihtisas merkezlerinin çoğalmasının daha fazla sayıda hastaya şifa getireceğine yürekten inanıyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile.
Not: Bu yazının hazırlanmasında Türkiye Kas Hastalıkları Derneği web sitesinden yararlanılmıştır.
Kas Hastalıkları Merkezleri
Merhabalar sevgili okurlar.
Kas hastalıkları genellikle yokuş ve merdiven çıkma, oturulan yerden kalkma, yürüme, kollarını kaldırıp yükseğe uzanma gibi hareketlerde yaşanan zorluklarla başlıyor. Kök kaslarındaki bu güçsüzlüğe, bazen, göz kapaklarını açma veya kapama, değişik yönlere bakma, yüzün mimik hareketlerini yapma, çiğneme, yutma, başını yastıktan kaldırma gibi hareketleri yapmamızı sağlayan kasların güçsüzlüğü de eşlik ediyor. Birçok kas hastalığının ilerlemiş dönemlerinde, bu tabloya ayak ve el kasları gibi distal kasların güçsüzlüğü de ekleniyor.
Ülkemizin bazı yörelerinde kas hastalarının başvurabilecekleri ihtisas merkezleri mevcut bulunuyor. Bunlardan biri de, “Koç Üniversitesi Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi”. Kas,
kas-sinir kavşağı, çevre sinirler ve motor nöronların tüm hastalıklarının tanısını koymak, mümkün olduğunda tedavisini yapmak üzere kurulmuş olan bu birimde, bilgi birikimi ve donanımı olan uzman doktorlar görev yapıyor. Birçoğu kalıtımsal olan ve ömür boyu sürebilen bu hastalıklara sahip bireylere hizmet veren Merkez, bebeklikten yaşlılığa kadar olan tüm yaş gruplarına hitap ediyor.
Gerek tanı gerekse bu hastalıkların izlenmesi sırasında ihtiyaç duyulan tüm tıp branşlarını içeren “multi-disipliner” yaklaşım, söz konusu Merkezin ana hareket noktasını oluşturuyor. Hastalar nöroloji ve çocuk nörolojisi uzmanlarının yanı sıra tıbbi genetik, çocuk ve erişkin göğüs hastalıkları, kardiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi, göğüs cerrahisi, endokrinoloji ve diyet uzmanları tarafından da değerlendiriliyorlar. Bulgular bir konsey ortamında tartışılarak sonuca bağlanıyor. Ayrıca bu hastalıklara odaklanmış tüm genetik testler ve kas patolojisi de bu Merkezde deneyimli uzmanlar tarafından yapılabiliyor.
Koç Üniversitesi Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi’nde gerçekleştirilen tüm muayeneler, hareket zorluğu olan hastaların fiziksel yorgunluklarına engel olmak ve tanı/tedavi açısından zaman kazanmak amacıyla aynı gün veya bir-iki gün içinde bitiriliyor.
Son bilimsel gelişmeler ışığında tanı/tedavi hizmeti verebilen Koç Üniversitesi Kas Hastalıkları Merkezi aynı zamanda bilimsel çalışmalar üretiyor. Bölümde, özenli tanı ve tedavi ile araştırma ve titiz tıbbi eğitim bütünleşmiş durumda.
Ben geçirmiş olduğum skolyoz ameliyatı nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Bölümü’nün, sahip olduğum kas hastalığı sebebiyle de Kas Hastalıkları Merkezi’nin takibindeyim. Dünya genelinde hastalığımla ilgili herhangi bir gelişme olması durumunda bu Merkez kanalı ile hemen haberdar olabileceğime inanıyorum.
Koç Üniversitesi Hastanesi’nde Sosyal Güvenlik Kurumu katkısı ile tedavi olunabiliyor. Bu olanak daha çok sayıda hastanın tedaviye erişimini sağlıyor. Ayrıca Koç Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğrencilerine de daha fazla vaka deneyimleme şansı veriyor. Ve sonuçta daha nitelikli doktorlar yetişmiş oluyor.
Bu gibi ihtisas merkezlerinin çoğalmasının daha fazla sayıda hastaya şifa getireceğine yürekten inanıyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile.
Not: Bu yazının hazırlanmasında Türkiye Kas Hastalıkları Derneği web sitesinden yararlanılmıştır.