Kanda karbondioksit oranı yükselince

Merhabalar sevgili okurlar.
Karbondioksit (CO2) kanda mevcut bulunan bir gaz. Vücudumuz nefes aldığımızda oksijen kullanıyor, atık olarak da karbondioksit üretiyor. Karbondioksitin normal seviyelerde solunması hiçbir zarar vermezken,, büyük miktarlarda solunması kalıcı hasarlara, hattâ ölüme neden olabiliyor.
Vücudumuzdaki tüm hücreler canlılıkları devam ettikçe karbondioksit üretiyorlar. Üretilen karbondioksit solunum havası ile dışarı atılamaz ise kan dolaşımındaki karbondioksit seviyesi artış gösteriyor. Akciğerlerin vücudun ihtiyacı olan oksijeni almada veya vücudun ürettiği karbondioksiti dışarı vermede yetersiz kalması solunum yetmezliği ile sonuçlanıyor. Solunum yetmezliği iki farklı şekilde kendini gösterebiliyor: TipI (Hipoksemik) solunum yetmezliği, kan dolaşımındaki oksijen eksikliğini ifade ediyor. TipII (Hiperkapnik) solunum yetmezliği, kan dolaşımındaki fazla karbondioksit nedeniyle ortaya çıkıyor. Beraber de görülebilen bu durumların her ikisi de ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Kanda karbondioksit oranının yükselmesi benim son yıllardaki en önemli sağlık sorunum. Bu nedenle pek çok kez bilincim kapalı olarak hastaneye kaldırıldım. Ancak her seferinde, tedavisinde olduğum doktorların doğru teşhis ve tedavileri ile yeniden sağlığıma kavuştum.
İki hafta kadar önce, her zaman olduğu gibi, Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kontrole gittim. Yapılan ölçümlerde kanımdaki karbondioksit oranı oldukça yüksek çıktığından tetkiklerimi ve tedavimi yatarak sürdürmemi uygun gördüler. Böylece, yeniden, ikinci evim saydığım Koç Üniversitesi Hastanesine misafir oldum. O gece kanımdaki karbondioksit oranı biraz daha yükselmiş ve ben yine bilincimi kaybetmişim. Yardımcım Mercan’ın anlattığına göre ilgili tüm doktorlar bilincimin açılması için uğraşmışlar.
Uğraşları boşa çıkmadı. Ertesi gün tam beni yoğun bakım servisine göndermeye hazırlandıkları sırada kendime geldim. Bunun nasıl bir his olduğunu anlatmaya yeterli kelime bulamıyorum. Sanki ölmüştüm ve yeniden doğmuştum. Bu yeniden doğuş hissini bana yaşatan tüm Koç Üniversitesi Hastanesi Doktorlarına, hemşirelerine ve tüm diğer sağlık personeline yürekten teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm ise, her zaman olduğu gibi, ülkemize böylesi güvenilir bir sağlık kurumu kazandıran Koç Topluluğu’na.
Umarım önümüzdeki yıl kanımdaki karbondioksit oranını sabit tutmayı başarabilirim.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile
Not: Bu yazının hazırlanmasında Acıbadem Hastaneleri web sitesinden yararlanılmıştır.
Kanda karbondioksit oranı yükselince
Merhabalar sevgili okurlar.
Karbondioksit (CO2) kanda mevcut bulunan bir gaz. Vücudumuz nefes aldığımızda oksijen kullanıyor, atık olarak da karbondioksit üretiyor. Karbondioksitin normal seviyelerde solunması hiçbir zarar vermezken,, büyük miktarlarda solunması kalıcı hasarlara, hattâ ölüme neden olabiliyor.
Vücudumuzdaki tüm hücreler canlılıkları devam ettikçe karbondioksit üretiyorlar. Üretilen karbondioksit solunum havası ile dışarı atılamaz ise kan dolaşımındaki karbondioksit seviyesi artış gösteriyor. Akciğerlerin vücudun ihtiyacı olan oksijeni almada veya vücudun ürettiği karbondioksiti dışarı vermede yetersiz kalması solunum yetmezliği ile sonuçlanıyor. Solunum yetmezliği iki farklı şekilde kendini gösterebiliyor: TipI (Hipoksemik) solunum yetmezliği, kan dolaşımındaki oksijen eksikliğini ifade ediyor. TipII (Hiperkapnik) solunum yetmezliği, kan dolaşımındaki fazla karbondioksit nedeniyle ortaya çıkıyor. Beraber de görülebilen bu durumların her ikisi de ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Kanda karbondioksit oranının yükselmesi benim son yıllardaki en önemli sağlık sorunum. Bu nedenle pek çok kez bilincim kapalı olarak hastaneye kaldırıldım. Ancak her seferinde, tedavisinde olduğum doktorların doğru teşhis ve tedavileri ile yeniden sağlığıma kavuştum.
İki hafta kadar önce, her zaman olduğu gibi, Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kontrole gittim. Yapılan ölçümlerde kanımdaki karbondioksit oranı oldukça yüksek çıktığından tetkiklerimi ve tedavimi yatarak sürdürmemi uygun gördüler. Böylece, yeniden, ikinci evim saydığım Koç Üniversitesi Hastanesine misafir oldum. O gece kanımdaki karbondioksit oranı biraz daha yükselmiş ve ben yine bilincimi kaybetmişim. Yardımcım Mercan’ın anlattığına göre ilgili tüm doktorlar bilincimin açılması için uğraşmışlar.
Uğraşları boşa çıkmadı. Ertesi gün tam beni yoğun bakım servisine göndermeye hazırlandıkları sırada kendime geldim. Bunun nasıl bir his olduğunu anlatmaya yeterli kelime bulamıyorum. Sanki ölmüştüm ve yeniden doğmuştum. Bu yeniden doğuş hissini bana yaşatan tüm Koç Üniversitesi Hastanesi Doktorlarına, hemşirelerine ve tüm diğer sağlık personeline yürekten teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm ise, her zaman olduğu gibi, ülkemize böylesi güvenilir bir sağlık kurumu kazandıran Koç Topluluğu’na.
Umarım önümüzdeki yıl kanımdaki karbondioksit oranını sabit tutmayı başarabilirim.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile
Not: Bu yazının hazırlanmasında Acıbadem Hastaneleri web sitesinden yararlanılmıştır.