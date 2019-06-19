Hastalığınızın Tanı Kodu Değişince…

Merhabalar sevgili okurlar.
Geçtiğimiz hafta kızımın akülü sandalye için Sağlık Kurulu Raporu almak üzere gittiği hastanede onun peşine takıldığımı, iki gün boyunca gözlemlediklerimi anlatmıştım sizlere. Maceramız henüz sona ermedi, Cuma günü heyet toplanacak. O vakte kadar yaşanan süreci ve önerilerimi heyet de tamamlandıktan sonra aktaracağım.
Bu arada yazıyı gören bir okurum başka bir rapor çilesini paylaştı benimle. Konumuz bu sefer Tıbbi Sarf Malzemeleri listesinde kayıtlı hasta alt bezleri. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yüzlerce tıbbi sarf malzemesinden biri olan bu malzeme pek çok engelli ve yaşlı birey için hayati önem taşımakta. Okurumun yaşlı ve engelli babası Hüseyin Bey de bu malzemeye ihtiyaç duyan emekli bir vatandaş. Hüseyin Bey geçen hafta ilgili doktora muayene olmuş, kendisine hasta alt bezi raporu ve ilk reçetesi verilmiş. Hastane yetkilisine rapor onaya götürüldüğünde raporun süresinin 0 gün olarak yazıldığı fark edilmiş. Doktora geri gidilmiş, rapor baştan hazırlanmış. Hastane yetkilisi raporu tekrar kontrol etmiş, rapor onaylanmış, evraka kaydettirilmiş, malzemeyi artık alabilecekleri söylenmiş.
Okurum ertesi gün raporun onaylı kopyası ve reçete ile birlikte malzemeleri almaya gittiğinde 1 Haziran itibarıyla hastalık tanı kodlarının değiştiğini, raporda eski kodlar yazıldığı için malzemenin geri ödeme kapsamında temin edilemeyeceğini öğrenmiş. Rapor Haziran’ın ikinci haftası alındığı halde kodların neden eski listeye göre yazıldığı bir muamma. Okurum babası ile birlikte ertesi gün raporu düzelttirmek için tekrar hastanenin yolunu tutmuş. Doktora durumu anlatmış, raporun baştan düzenlenmesine karar verilmiş. Ancak sistem mevcut raporu gördüğü için yeni rapor hazırlanmasına müsaade etmediği gibi, mevcut raporda düzeltme yapmak da mümkün değilmiş. Uzunca bir çabadan sonra çok deneyimli bir hastane görevlisi sistemdeki sorunu çözmüş de Hüseyin Bey raporunu alabilmiş.
Bu yaşananlar ışığında, aklınızda olsun: Raporunuz 1 Haziran 2019’dan önce düzenlendiyse ve yeni listede yer alan tanı kodlarından birini içeriyorsa, raporunuz bitiş süresine kadar geçerli olacak. Fakat raporunuz yeni listedeki tanı kodlarından birini içermiyorsa, geri ödeme kapsamında işlem görmeyecek; başka bir deyişle raporunuzu – muhtemelen aldığınız sağlık kurumundan – yeniletmeniz gerekecek.
SGK’ nın konu ile ilgili duyurusu 29 Nisan’da yayınlanmış. Sıradan bir vatandaş olan okurumun ve babası Hüseyin Bey’in her gün SGK duyurularını takip etmeleri mümkün değil takdir edersiniz ki. Rapor alması gereken her vatandaşın bütün SGK duyurularını tarayarak alacağı raporun bütün detaylarını öğrenmesi de mümkün değil. Oysa SGK’ nın kodları otomatik güncelleyecek bir bilgisayar programı yaptırması ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili hekimleri bilgilendirmesi mümkün. Umarım bu konuda bundan sonra daha titiz davranılarak vatandaşın mağdur olması önlenir.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Not: SGK’nin Hasta Alt Bezi Geri Ödeme İşlemleri hakkındaki duyurusuna ve yenilenen tanı listelerine Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi (www.sgk.gov.tr) üzerinden erişebilirsiniz
Hastalığınızın Tanı Kodu Değişince…
Merhabalar sevgili okurlar.
Geçtiğimiz hafta kızımın akülü sandalye için Sağlık Kurulu Raporu almak üzere gittiği hastanede onun peşine takıldığımı, iki gün boyunca gözlemlediklerimi anlatmıştım sizlere. Maceramız henüz sona ermedi, Cuma günü heyet toplanacak. O vakte kadar yaşanan süreci ve önerilerimi heyet de tamamlandıktan sonra aktaracağım.
Bu arada yazıyı gören bir okurum başka bir rapor çilesini paylaştı benimle. Konumuz bu sefer Tıbbi Sarf Malzemeleri listesinde kayıtlı hasta alt bezleri. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yüzlerce tıbbi sarf malzemesinden biri olan bu malzeme pek çok engelli ve yaşlı birey için hayati önem taşımakta. Okurumun yaşlı ve engelli babası Hüseyin Bey de bu malzemeye ihtiyaç duyan emekli bir vatandaş. Hüseyin Bey geçen hafta ilgili doktora muayene olmuş, kendisine hasta alt bezi raporu ve ilk reçetesi verilmiş. Hastane yetkilisine rapor onaya götürüldüğünde raporun süresinin 0 gün olarak yazıldığı fark edilmiş. Doktora geri gidilmiş, rapor baştan hazırlanmış. Hastane yetkilisi raporu tekrar kontrol etmiş, rapor onaylanmış, evraka kaydettirilmiş, malzemeyi artık alabilecekleri söylenmiş.
Okurum ertesi gün raporun onaylı kopyası ve reçete ile birlikte malzemeleri almaya gittiğinde 1 Haziran itibarıyla hastalık tanı kodlarının değiştiğini, raporda eski kodlar yazıldığı için malzemenin geri ödeme kapsamında temin edilemeyeceğini öğrenmiş. Rapor Haziran’ın ikinci haftası alındığı halde kodların neden eski listeye göre yazıldığı bir muamma. Okurum babası ile birlikte ertesi gün raporu düzelttirmek için tekrar hastanenin yolunu tutmuş. Doktora durumu anlatmış, raporun baştan düzenlenmesine karar verilmiş. Ancak sistem mevcut raporu gördüğü için yeni rapor hazırlanmasına müsaade etmediği gibi, mevcut raporda düzeltme yapmak da mümkün değilmiş. Uzunca bir çabadan sonra çok deneyimli bir hastane görevlisi sistemdeki sorunu çözmüş de Hüseyin Bey raporunu alabilmiş.
Bu yaşananlar ışığında, aklınızda olsun: Raporunuz 1 Haziran 2019’dan önce düzenlendiyse ve yeni listede yer alan tanı kodlarından birini içeriyorsa, raporunuz bitiş süresine kadar geçerli olacak. Fakat raporunuz yeni listedeki tanı kodlarından birini içermiyorsa, geri ödeme kapsamında işlem görmeyecek; başka bir deyişle raporunuzu – muhtemelen aldığınız sağlık kurumundan – yeniletmeniz gerekecek.
SGK’ nın konu ile ilgili duyurusu 29 Nisan’da yayınlanmış. Sıradan bir vatandaş olan okurumun ve babası Hüseyin Bey’in her gün SGK duyurularını takip etmeleri mümkün değil takdir edersiniz ki. Rapor alması gereken her vatandaşın bütün SGK duyurularını tarayarak alacağı raporun bütün detaylarını öğrenmesi de mümkün değil. Oysa SGK’ nın kodları otomatik güncelleyecek bir bilgisayar programı yaptırması ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili hekimleri bilgilendirmesi mümkün. Umarım bu konuda bundan sonra daha titiz davranılarak vatandaşın mağdur olması önlenir.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Not: SGK’nin Hasta Alt Bezi Geri Ödeme İşlemleri hakkındaki duyurusuna ve yenilenen tanı listelerine Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi (www.sgk.gov.tr) üzerinden erişebilirsiniz