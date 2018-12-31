Güle güle 2018

Merhabalar sevgili okurlar.
Rahatsızlığım nedeniyle ne yazık ki bir süre ara vermek zorunda kaldım yazılarıma.
Bugün 31 Aralık, yani 2018 yılının son günü. Tam olarak iyileşmiş olmasam da geçtiğimiz yıl yaşadıklarımız ile ilgili düşüncelerimi ve yeni yıldan beklentilerimi sizlerle paylaşmak istedim.
2018 yılına bir önceki yıl yaşanan olumsuzlukları unutturmasını, birbirinden güzel aydınlık günler getirmesini dileyerek başlamıştım. Ne yazık ki, bu dileklerimin gerçekleşmiş olduğunu söyleyemiyorum.
2018 yılında yine birçok çocuk kayboldu ve bazılarının ancak ölüsü bulunabildi. Kaybolanlar yalnızca çocuklar değildi, kaybolan genç kızlar da vardı. Onlar da kayıp çocuklarla aynı kaderi paylaşıyorlardı. Bu konu ile ilgili son haberi, “16 gündür her yerde aranıyordu! İrem’den acı haber.” başlığı ile okuduk yayın organlarında. Kayseri’de 16 gündür kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki genç kız boş bir arazide ölü bulunmuştu. Olay ile ilgili soruşturma hâlen devam ediyor.
Kadına şiddette de hiçbir eksilme olmadı 2018 yılında. Haftanın en az birkaç günü şiddet gören kadınların hikâyeleri ile sarsıldık. Hatta bu olayların bazıları kadınların ölümü ile sonuçlandı.
Geçtiğimiz yıl hayvanlara uygulanan işkence haberlerine de sık sık rastladık yayın organlarında. Okuduklarımız arasında; Patileri kesilmiş yavru kedi, bacağına zincir geçirilen köpek, dövülen atlar, bıçaklanan sokak köpeği ile ilgili haberler vardı. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, “Yasa hâlâ neyi bekliyor, bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın.” şeklindeki konuşmasına rağmen hayvan hakları ile ilgili düzenleme henüz kanunlaşmış değil.
2018 yılı Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri ’ne göre Türkiye genelindeki işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile % 10,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,2 puanlık artış ile % 48,2 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon oranı, Kasım sonu itibariyle % 21,62 oldu.
Yarın karşılayacağımız Yeni Yıl’da, 2018’de yaşadığımız bütün olumsuzlukların sona ermesini diliyorum. Her sabah ümitle uyanmak, güne neşeyle başlamak ve huzurla tamamlamak istiyorum. Her şeyden önemlisi kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir Türkiye görmek istiyorum. Bu isteğimin gerçekleşmesi için bir vatandaş olarak üzerime düşen her neyse, yapmaya hazırım…
Umarım 2019 yılı ertelenmiş tüm dileklerimizi gerçeğe dönüştürür.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Güle güle 2018
Merhabalar sevgili okurlar.
Rahatsızlığım nedeniyle ne yazık ki bir süre ara vermek zorunda kaldım yazılarıma.
Bugün 31 Aralık, yani 2018 yılının son günü. Tam olarak iyileşmiş olmasam da geçtiğimiz yıl yaşadıklarımız ile ilgili düşüncelerimi ve yeni yıldan beklentilerimi sizlerle paylaşmak istedim.
2018 yılına bir önceki yıl yaşanan olumsuzlukları unutturmasını, birbirinden güzel aydınlık günler getirmesini dileyerek başlamıştım. Ne yazık ki, bu dileklerimin gerçekleşmiş olduğunu söyleyemiyorum.
2018 yılında yine birçok çocuk kayboldu ve bazılarının ancak ölüsü bulunabildi. Kaybolanlar yalnızca çocuklar değildi, kaybolan genç kızlar da vardı. Onlar da kayıp çocuklarla aynı kaderi paylaşıyorlardı. Bu konu ile ilgili son haberi, “16 gündür her yerde aranıyordu! İrem’den acı haber.” başlığı ile okuduk yayın organlarında. Kayseri’de 16 gündür kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki genç kız boş bir arazide ölü bulunmuştu. Olay ile ilgili soruşturma hâlen devam ediyor.
Kadına şiddette de hiçbir eksilme olmadı 2018 yılında. Haftanın en az birkaç günü şiddet gören kadınların hikâyeleri ile sarsıldık. Hatta bu olayların bazıları kadınların ölümü ile sonuçlandı.
Geçtiğimiz yıl hayvanlara uygulanan işkence haberlerine de sık sık rastladık yayın organlarında. Okuduklarımız arasında; Patileri kesilmiş yavru kedi, bacağına zincir geçirilen köpek, dövülen atlar, bıçaklanan sokak köpeği ile ilgili haberler vardı. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, “Yasa hâlâ neyi bekliyor, bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın.” şeklindeki konuşmasına rağmen hayvan hakları ile ilgili düzenleme henüz kanunlaşmış değil.
2018 yılı Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri ’ne göre Türkiye genelindeki işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile % 10,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,2 puanlık artış ile % 48,2 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon oranı, Kasım sonu itibariyle % 21,62 oldu.
Yarın karşılayacağımız Yeni Yıl’da, 2018’de yaşadığımız bütün olumsuzlukların sona ermesini diliyorum. Her sabah ümitle uyanmak, güne neşeyle başlamak ve huzurla tamamlamak istiyorum. Her şeyden önemlisi kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir Türkiye görmek istiyorum. Bu isteğimin gerçekleşmesi için bir vatandaş olarak üzerime düşen her neyse, yapmaya hazırım…
Umarım 2019 yılı ertelenmiş tüm dileklerimizi gerçeğe dönüştürür.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…