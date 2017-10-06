Görme engelliler için giysileri konuşturan uygulama

17 Ocak 2017 tarihli yazımda “Görme engelliler kıyafetlerinin rengini kendileri seçmek istiyorlar…” demiştim sizlere. Aradan yalnızca dokuz ay geçti ve onların istekleri gerçek oldu…

Türkiye’nin dünya çapındaki giyim markası LC Waikiki, dünyada bir ilke imza atarak, görme engelli bireylerin hayatlarında büyük bir kolaylık sağlayacak “LCW Sense” uygulamasını hayata geçirdi. Söz konusu uygulama 3 Ekim Salı sabahı usta gazeteci Ayşe Arman moderatörlüğündeki basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç ile Strateji ve Süreç Geliştirme Direktörü Sanem Tuna’nın yanı sıra Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkez Kadın Meclisi üyeleri adına Change.org’da LC Waikiki firmasını muhatap alan kampanyayı başlatan Avukat Sevgi Bulut katıldı.

Görme engelli bireylerin hayatlarında kolaylık sağlayacak bir uygulama geliştirme konusu, bir süredir, faaliyetlerini “İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonuyla yürüten LC Waikiki’nin gündemindeydi. LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç’un ifadesine göre; Change.org’da başlatılan kampanya firmanın görme engelli bireyler için düşündüğü projeyi hayata geçirmesine ivme kazandırdı.

“LCW Sense” uygulaması ile görme engelliler giysi hakkındaki; renk, kumaş, desen, yıkama talimatları, fiyat gibi tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekler. App Store ya da Google Play Store’dan ücretsiz olarak cep telefonuna indirilen bu uygulama, görme engelli bireylere başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan alışveriş yapma, kıyafetlerini ayırt edebilme ve kombin oluşturma özgürlüğü kazandıracak.

“LCW Sense” uygulaması, önümüzdeki haftadan itibaren App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilecek olan programın ana menüsünde bulunan “oku”, “favoriler”, “gardırobum” ve “yardım” butonları üzerinden çalışıyor. Fiyat kartonunun ortasında ve ürün içerisindeki yıkama etiketinin en kısa parçasının kumaşa yakın kısmında yer alan ürün barkodu, “oku” butonu ile ürün barkodunu okutmak için akıllı telefonun kamerasını aktif hale getiriyor. Kamera bu barkodun üzerine geldiğinde, barkod otomatik olarak okunuyor. Barkod okunduktan sonra çıkan menüde kullanıcı ürün ile ilgili genel bilgiler, yıkama talimatı, fiyat gibi bilgilere ulaşabiliyor. Kullanıcı aynı zamanda isterse “favorilere ekle” butonuyla ürünü “favoriler listesi” ne ekleyebiliyor, “paylaş” butonu ile de ürün bilgilerini cihazda yüklü olan “mobil uygulamalar” aracılığıyla sevdikleri ile paylaşabiliyor. Satın alınan ürün “gardırobuma ekle” butonuyla “gardırobum listesi” ne eklenebiliyor. Kullanıcı, “ana menü” deki “gardırobum listesi” ne eklediği ürünlerin fiyat dışındaki tüm bilgilerine internet olmadığı zamanlarda da ulaşabiliyor. “Genel bilgiler” kısmında ürünün renk, desen adı, beden, kumaş tipi ve ürün ana tanımı bilgileri yer alıyor. “Yıkama bilgileri” menüsü ile ürünün yıkama talimatı uyarıları ve ürün kumaş karışım bilgilerine ulaşıyor. “Fiyat” butonu ile de ürünün peşin ve taksitli fiyatları öğrenilebiliyor.

LCW Home kategorisinde bulunan çorap dışındaki tüm aksesuar ve giyim ürünlerinde kullanılabilecek olan LCW Sense uygulaması, inanıyorum ki, görme engelli bireylerin yaşamlarında büyük bir fark yaratacak. Bu uygulama sayesinde artık onlar da kimseden yardım almadan alışveriş yapabilecekler, günlük giysilerini birbirine uyumlu olarak seçebilecekler, kendilerine dayatılanı değil özgürce seçtiklerini giyebilecekler.

LC Waikiki bünyesinde, çalışanlarının tamamen gönüllü olarak kurdukları bir Sosyal Sorumluluk Platformu bulunuyor. Bu platform farklı birimlerden farklı yetkinlikte kişilerden oluşuyor. Platform ekibi farklı alanlarda faydalı olabilecek projelere karar vererek bunları hayata geçirmek için çalışıyor. Görme Engelliler Projesi de bu platformun öncülüğünde, birçok birimin desteği alınarak hayata geçirilmiş bulunuyor.

LC Waikiki Strateji ve Süreç Geliştirme Direktörü Sanem Tuna tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, LC Waikiki’ de çalışmanın gururunun sadece şirketin başarısından değil sosyal sorumluluk bilincinden de kaynaklandığını ifade etti. Tuna; sözlerini, “Biz bu proje için çalışırken büyük heyecan duyduk, çok isteyerek çalıştık. Umuyoruz kullanıcılarımız için düşündüğümüz tüm kolaylıkları onlara sağlarız ve hayatlarını kolaylaştırmaya bir katkımız olur.” diyerek tamamladı.

LCW Sense uygulamasının hız kazanmasında önemli bir rol oynayan Sevgi Bulut, bu uygulama sayesinde yanında sürekli birileri olmadan seçme ve seçtiklerini giyme özgürlüğünü tadacağını söylüyor. Bunun için görme engellilerin sesini duyan LC Waikiki’ ye teşekkürlerini ileten Bulut; mutluluğunu, “Artık sabahları evden kıyafetlerimin rengini bilerek çıkacağım. Alışverişe tek başıma gidip alacaklarıma ve giyeceklerime kendim karar verebileceğim.” diyerek ifade ediyor.

Söz konusu uygulama Altı Nokta Körler Derneği üyelerince toplantı esnasında denendi ve son derece işlevsel olduğu görüldü. Dünyada ilk kez hayata geçirilen bu uygulama, doğrusu, başta Sevgili Ayşe Arman olmak üzere hepimizi çok heyecanlandırdı. Ve bir o kadar da gururlandırdı…

Dilerim LCW Sense uygulaması diğer tekstil firmaları için örnek teşkil eder ve benzer uygulamaların yaygınlaşmasını sağlar.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…