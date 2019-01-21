''Bir gün, herkesle aynı anda erişilebilir biçimde, Her filmi izleyinceye, Her kitabı okuyuncaya,Her eğitim kurumuna engelsizce girinceye,Üretime eşit katılıncaya, İmzalarımızı bağımsızca atıncaya, Oyumuzu tek başına verinceye, Her yazılım, donanım ve web sayfasını dolu dolu kullanıncaya, Her cadde, sokak ve mekânı özgürce gezinceye, Tüm yaşamı eşit, erişilebilir, engelsiz kılıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.”
Yukarıdaki dizeler Engelsiz Erişim Derneği’nin “Erişilebilirlik Sözü”. Dernek yetkilileri, bu ilkelerin zamanla gelişen koşullara bağlı olarak bazı değişiklikler gösterebileceğini; belirtilen ilkelere eklemeler yapılabileceğini; ancak Engelsiz Erişim Derneği olarak, ‘eşit, erişilebilir ve engelsiz yaşamın bir insan hakkı olduğu’ noktasındaki çizgilerini her zaman koruyacaklarını ifade ediyorlar.
Engelsiz Erişim Derneği, daha önceki yazılarımda da ifade etmiş olduğum gibi, 10 yılı aşkın bir süredir görme engellilerin oylarını herkes gibi gizli ve erişilebilir biçimde kullanabilmelerine yönelik araştırmalarını ve proje üretimini sürdürüyor. Sevinerek öğrendim ki, Derneğin söz konusu çalışmalarına bir Birleşmiş Milletler organizasyonu olan ‘Zero Project’ den anlamlı bir destek gelmiş.
ESSL Foundation, World Future Council ve European Foundation Center tarafından oluşturulan Zero Project, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde yer alan ilkeler doğrultusunda, engelli bireylerin daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla, her yıl engellilerin önündeki bariyerleri kaldıran yenilikçi projelere ödüller veriyor ve onları tüm dünyaya tanıtıyor. 2019 yılının teması, ‘Bağımsız Yaşam ve Siyasi Katılım’ olarak belirlenmiş durumda. Bu kapsamda 42 ülkeden 65 yenilikçi projeye ödül verilmiş bulunuyor. Ülkemizden bu projeler arasına girebilen tek çalışma Engelsiz Erişim Derneği ile Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) tarafından yürütülen “Erişilebilir Oy Şablonları Projesi”.
Bazılarınızın da bildiği gibi önce 2017 Anayasa Referandumunda, sonrasında da 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerinde hazırlanan “Erişilebilir Oy Şablonları” sayesinde 3 binden fazla görme engelli oyunu tek başına, gizli olarak kullanabilmişti.
Engelsiz Erişim Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi GETEM işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmaya Sesli Betimleme Derneği de tüm seçim bölgelerindeki parti ve adayları seslendirerek destek vermişti. Bu müthiş proje dünya çapında da yer buldu ve Zero Project tarafından ödüllendirildi. Ödül töreni ve sunumlar 20–22 Şubat 2019 tarihinde Viyana’daki Birleşmiş Milletler Ofisi’nde yapılacak. Zero Project’in proje ile ilgili duyurusuna, https://zeroproject.org/practice/pra191354tur-factsheet/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Mart ayında gerçekleştirilecek genel seçimler için benzer bir çalışma yapma arifesinde alınan bu ödül hem Engelsiz Erişim Derneği’ni hem de Boğaziçi Üniversitesi GETEM’ i daha da cesaretlendirmiş bulunuyor. Ancak onlar aynı kararlılığı Yüksek Seçim Kurulu’ndan da beklediklerini ifade etmek istiyorlar.
Umarım, görme engelliler Mart 2019’ da yapılacak Yerel Seçimlerde de “Erişilebilir Oy Şablonları” nı kullanarak, herkes gibi sorunsuzca verebilirler oylarını.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Erişilebilir Oy Şablonları Projesi
''Bir gün, herkesle aynı anda erişilebilir biçimde, Her filmi izleyinceye, Her kitabı okuyuncaya,Her eğitim kurumuna engelsizce girinceye,Üretime eşit katılıncaya, İmzalarımızı bağımsızca atıncaya, Oyumuzu tek başına verinceye, Her yazılım, donanım ve web sayfasını dolu dolu kullanıncaya, Her cadde, sokak ve mekânı özgürce gezinceye, Tüm yaşamı eşit, erişilebilir, engelsiz kılıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.”
Yukarıdaki dizeler Engelsiz Erişim Derneği’nin “Erişilebilirlik Sözü”. Dernek yetkilileri, bu ilkelerin zamanla gelişen koşullara bağlı olarak bazı değişiklikler gösterebileceğini; belirtilen ilkelere eklemeler yapılabileceğini; ancak Engelsiz Erişim Derneği olarak, ‘eşit, erişilebilir ve engelsiz yaşamın bir insan hakkı olduğu’ noktasındaki çizgilerini her zaman koruyacaklarını ifade ediyorlar.
Engelsiz Erişim Derneği, daha önceki yazılarımda da ifade etmiş olduğum gibi, 10 yılı aşkın bir süredir görme engellilerin oylarını herkes gibi gizli ve erişilebilir biçimde kullanabilmelerine yönelik araştırmalarını ve proje üretimini sürdürüyor. Sevinerek öğrendim ki, Derneğin söz konusu çalışmalarına bir Birleşmiş Milletler organizasyonu olan ‘Zero Project’ den anlamlı bir destek gelmiş.
ESSL Foundation, World Future Council ve European Foundation Center tarafından oluşturulan Zero Project, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde yer alan ilkeler doğrultusunda, engelli bireylerin daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla, her yıl engellilerin önündeki bariyerleri kaldıran yenilikçi projelere ödüller veriyor ve onları tüm dünyaya tanıtıyor. 2019 yılının teması, ‘Bağımsız Yaşam ve Siyasi Katılım’ olarak belirlenmiş durumda. Bu kapsamda 42 ülkeden 65 yenilikçi projeye ödül verilmiş bulunuyor. Ülkemizden bu projeler arasına girebilen tek çalışma Engelsiz Erişim Derneği ile Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) tarafından yürütülen “Erişilebilir Oy Şablonları Projesi”.
Bazılarınızın da bildiği gibi önce 2017 Anayasa Referandumunda, sonrasında da 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerinde hazırlanan “Erişilebilir Oy Şablonları” sayesinde 3 binden fazla görme engelli oyunu tek başına, gizli olarak kullanabilmişti.
Engelsiz Erişim Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi GETEM işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmaya Sesli Betimleme Derneği de tüm seçim bölgelerindeki parti ve adayları seslendirerek destek vermişti. Bu müthiş proje dünya çapında da yer buldu ve Zero Project tarafından ödüllendirildi. Ödül töreni ve sunumlar 20–22 Şubat 2019 tarihinde Viyana’daki Birleşmiş Milletler Ofisi’nde yapılacak. Zero Project’in proje ile ilgili duyurusuna, https://zeroproject.org/practice/pra191354tur-factsheet/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Mart ayında gerçekleştirilecek genel seçimler için benzer bir çalışma yapma arifesinde alınan bu ödül hem Engelsiz Erişim Derneği’ni hem de Boğaziçi Üniversitesi GETEM’ i daha da cesaretlendirmiş bulunuyor. Ancak onlar aynı kararlılığı Yüksek Seçim Kurulu’ndan da beklediklerini ifade etmek istiyorlar.
Umarım, görme engelliler Mart 2019’ da yapılacak Yerel Seçimlerde de “Erişilebilir Oy Şablonları” nı kullanarak, herkes gibi sorunsuzca verebilirler oylarını.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…