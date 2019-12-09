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Ayşegül Domaniç Yelçe

Ayşegül Domaniç Yelçe

yelcester@gmail.com

“Engelsiz Yaşam Teknolojileri”

9 Aralık 2019

Merhabalar sevgili okurlar.

 

Sabancı Vakfı 2007 yılından bu yana düzenlediği Filantropi Seminerleri ile sivil toplum, özel sektör ve kamu kuruluşu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla bir araya getirerek, sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımlar konusunda bilgi paylaşımına olanak veriyor.

 

Sabancı Vakfı’ nın, katılımcıları arasında yer aldığım, 12. Filantropi Semineri 2 Aralık 2019’da Sabancı Center’da Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’ nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Moderatörlüğünü Dr. Yankı Yazgan’ın üstlenmiş olduğu seminerin konuşmacıları; İnsan Hakları Avukatı Yetnebersh Nigussie, Engelli Hakları Savunucusu Anastasia Somoza, Gallaudet Üniversitesi Öğrencisi Cem Barutçu, Girişimci Duygu Kayaman, Infinite Flow Dans Grubu Kurucusu Marisa Hamamoto, Infinite Dans Grubu Dansçısı Adelfo Cerame Jr. ve Öz Savunucu Robert Cem Osborn’du. “Engelsiz Yaşam Teknolojileri” ni konu alan Seminer’ in odaklandığı nokta ise engelli alanında “Eğitimde Güçlenme” idi. 

 

Seminerin açılış konuşmasını yapan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı; engelli bireylerin yaklaşık % 40’ının okuma yazma bilmediğini, ilköğretimden üniversiteye kadar olan süreçte çok sayıda engelli gencimizin ihtiyaçlarına yönelik destek alamadıkları için eğitim hayatından erken kopmak zorunda kaldıklarını, dolayısıyla iş gücüne katılım oranının da % 22 gibi düşük bir oranla sınırlandığını ifade etti. 

 

Kendisi de görme engelli bir İnsan Hakları Avukatı olan Yetnebersh Nigussie, kendisini engelli bireylerin her alandaki haklarının korunmasına adamış bir aktivist. Nigussie, konuşmasında; beş yaşında kör olduğunu ancak her zaman eğitimini korkusuzca destekleyen ailesinin kendisini görme engellilere özel bir okula gönderdiğini ve o sayede bugün, Etiyopya’da ve dünyada engelli bireylerin hayatını değiştirip normlara meydan okuyan bir birey olarak, uluslararası bir örgüt olan “Light for the World” ün direktörlüğünü yaptığını söyledi. Nigussie, ayrıca, Dünya Engellilik Raporu’na göre dünya genelinde engelli kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğuna değinerek; engelli kadınların ve kız çocuklarının hayatın pek çok alanında daha fazla ayrımcılık ve damgalanma ile karşı karşıya kaldıklarını, engelli bireylere liderlik yolunun ancak kaliteli ve kapsayıcı bir eğitim sağlanarak açılabileceğini belirtti.

 

Seminer esnasında Infinite Flow Dans Grubu Kurucusu Marisa Hamamoto ve dansçısı Adelfo Cerame Jr. ikilisi tarafından oldukça etkileyici bir performans sergilendi. Infinite Flow Dans Grubu; performans aracılığıyla algıyı değiştirmeyi, kapsayıcılığı destekleyen bir topluluk yaratmayı ve kendi pratiklerini erişilebilir kılmayı içeren üç ayaklı bir yaklaşımla engelliliğe karşı önyargıyı yıkmayı, sistematik bir değişim sağlamayı ve herkes için erişilebilir bir dünya yaratmayı hedefliyor. Kâr amacı gütmeyen Infinite Flow, 2015 yılında, felç geçirmiş bir dansçı olan Mariso Hamamoto tarafından kurulmuş ve o günden bu güne yüzden fazla performansın yanı sıra iki yüzden fazla da kapsayıcı dans atölyesi gerçekleştirmiş bulunuyor. 

 

Grubun, aslında hem bir fitness ve beslenme danışmanı hem de bir vücut geliştirici olan, dansçısı Adelfo Cerame Jr., 10 Kasım 2015 tarihinde geçirmiş olduğu bir trafik kazası sonucunda belden aşağı felç kalmış. Kaza sonrasında önceleri ruhen, zihnen ve fiziksel olarak umutsuzluğa kapılan Adelfo zamanla durumunu kabullenmiş ve 2007 yılında vücut geliştirmeye başlamış. 2014 yılında da Marisa’ nın dans partneri olmaya yönelik teklifini almış. Bu sayede yeni bir kendini ifade etme biçimi bulan Adelfo, halen hayatına bir dansçı olarak devam ediyor. 

 

Seminerin ardından Sabancı Center Fuayesindeki “Engelsiz Yaşam Teknolojileri” Sergisi katılımcıların ziyaretine açıldı. Sergide, engelli bireylerin eğitim hayatını kolaylaştıran ve bağımsız yaşamına destek olan pek çok teknolojik ürün ve model ziyaretçilerle paylaşıldı. 

 

2019 yılı Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli farkındalığını arttıracak böyle bir etkinliği düzenleyen Sabancı Vakfı’ na, engelli bir birey olarak önce şahsım ardından da sesleri olmaya çalıştığım tüm engelliler adına yürekten teşekkür ediyorum.

 

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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