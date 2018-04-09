Dört kardeşin semt pazarlarında başlayıp Ege Bölgesi’nde seyyar satıcılıkla devam ettikleri ticari faaliyetleri kırk yıl içinde verdikleri emek ile bugün kendi ürettikleri temizlik malzemelerini 60 ülkeye ihracat yapan, sanayi ve çevre alanında muhtelif ödülleri olan dev bir kuruluşa dönüşmüş durumda.

Avcı kardeşler beraber kurup geliştirdikleri Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri’nde edindikleri başarıyı ve deneyimi 40. yılında temizlikteki tüm engelleri kaldırmak ve “görme engellilerin temizlikteki gözü olmak” için Engelsiz Temizlik projesini hayata geçirdiler.

Ev yaşamında sıkıntı yaşayan görme engelli bireylerin hayatında erişilebilir yeni bir alan, kolaylık ve önemli bir fayda oluşturmayı amaçlayan ‘Engelsiz Temizlik’ projesinin lansmanı geçtiğimiz günlerde Karanlıkta Diyalog Müzesi’nde gerçekleştirildi. Projenin tanıtımı için bu mekânın seçilmesi bence çok yerinde olmuş. Zira davetliler tamamen karanlık bir alanda, 50 dakika boyunca görme engelli rehberler eşliğinde dokunarak, koklayarak, duyarak yeni ve farklı bir biçimde görmeyi keşfetme fırsatı buldular. Bu deneyim ‘Engelsiz Temizlik’ projesi ile sunulan uygulamanın görmeyen biri için ne kadar kolaylık getirdiğini daha iyi anlamalarını sağladı.

Viking Temizlik, eşit erişilebilirliğin bir şans değil, bir hak olduğuna ve atılacak adımlarla tüm engellerin kalkacağına inanıyor. Şirket topluma karşı olan sorumluluklarını da güçlü bir motivasyon kaynağı olarak görüyor. Viking Temizlik Pazarlama ve İletişim Grup Müdürü Gökçe Hatipoğlu tüketici beklentilerini göz önünde bulundurduklarını, görme engelli bireylerin hayatlarını nasıl daha kolaylaştırabiliriz diye düşündüklerini ve projeyi bu şekilde geliştirdiklerini belirtiyor.

Proje kapsamında, ARGE çalışmaları sonucunda geliştirilen yazılımla Viking’in tüm ürün etiketlerinin üzerine QR kodlar eklenmiş. Kullanıcılar telefonlarına ücretsiz olarak indirebilecekleri aplikasyon yoluyla ürün etiketindeki kodu okutuyorlar. Bu kodlar kişilerin ürün içeriklerine ve yönlendirme mesajlarına ulaşmasını sağlıyor. Böylece, kullanıcı ürünleri birbirinden kolaylıkla ayırt edebiliyor. Kod okutulduğunda; ürün ismi, gramaj, kullanım alanları, kullanım talimatı, dikkat edilecek hususlar ve iletişim bilgileri kullanıcıya aktarılıyor. Bilgiler arasındaki her geçiş sonrasında ulaşılan veriler, akıllı telefonlar aracılığıyla robotik bir sesle okunarak görme engelli bireylere dinletiliyor. Kullanıcı dilediğinde sesli arama özelliğini devreye sokup ürünün ismini söyleyerek istediği ürünün içeriklerine kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.

Böylece görme engelli bireyler başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan temizlik yapma özgürlüğüne kavuşuyor. ‘Engelsiz Temizlik’ projesi, aynı zamanda, ürün hakkındaki doğru bilgilere kolay erişilmesini sağlayarak yanlış ürün kullanımından kaynaklanan sağlık sorunlarını da ortadan kaldırıyor.

Ülkemizde temizlik alanında faaliyet gösteren diğer firmaların da Viking Temizleme Şirketi’ni takip etmesini ve çok yakın bir gelecekte ‘Engelsiz Temizlik’ projesinin ülke çapında yaygınlaşmasını umuyorum.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…