Merhabalar sevgili okurlar.
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) ülkemizde yaşayan kas hastalarının daha kaliteli yaşam sürmelerinin koşullarını yaratmak, hastalara ve topluma rehber olmak, çözüm önerileri geliştirerek uygulanmasını sağlamak amacıyla 1978 yılında Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in öncülüğünde kurulmuş bulunuyor.
Kas hastalıkları genellikle yokuş ve merdiven çıkma, oturduğu yerden kalkma, yürüme, kollarını kaldırıp yükseğe uzanma, başını yıkarken zorlanma gibi kök kaslarında güçsüzlük ile ortaya çıkıyor. Bazen bu belirtilere göz kapaklarını açma ve kapama, değişik yönlere bakma, yüzün mimik hareketlerini yapma, çiğneme, yutma, başını yastıktan kaldırma gibi hareketleri sağlayan kasların güçsüzlüğü de eşlik ediyor. Birçok kas hastalığının ilerlemiş dönemlerinde tabloya ayak ve el kasları gibi distal kasların güçsüzlüğü de ekleniyor. Ancak, bazı kas hastalıklarında distal kasların tutulumu hastalığın en erken ve en belirgin bulgusu da olabiliyor. Birçoğu kalıtımsal olan kas hastalıklarında güçsüzlük yıllar, hatta on-yıllar içinde gelişiyor.
Kas Hastalıkları Derneği dört yıldan bu yana kas hastalıkları ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla “Engelsiz Bir Dünya için Benim Fikrim” konulu bir resim yarışması düzenliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın onay ve desteği ile düzenlenen yarışma ulusal ilkokul, ortaokul ve liselere açık. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri bu yıl da yine tüm dünyada sadece ülkemizde kutlanan “Çocuk Bayramı” nda, 23 Nisan 2019 saat 13.00’de KASDER’in bahçesinde verilecek. Bu amaçla düzenlenecek törene Bakırköy Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, ressamlar ve dernek yöneticilerinin yanı sıra engelli çocuklar ve KASDER üyeleri de katılacaklar. Ayrıca bu törene katılmak isteyecek herkes davetli.
Yarışmada dereceye giren resimler https://kasder.org.tr/resim-yarismasi-ilgililerinin-dikkatine/ adresinden görülebiliyor.
KASDER bu yıl ayrıca, 10–16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında sergilenmek ve kas hastalıklarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla hastalar arasında bir “Resim Yarışması” düzenliyor. “UMUT” temalı resim yarışmasına katılım her yaştan tüm kas hastalarına açık.
Katılımcıların resimlerini “Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Hatboyu (Demiryolu) Caddesi No.12 Yeşilköy/Bakırköy/İstanbul adresine; isim ve soyadlarını, yaşlarını ve hastalıklarını, adres/telefon/e-mail bilgilerini ekleyerek göndermeleri gerekiyor. Son katılım tarihi 1 Mayıs 2019 Çarşamba.
KASDER yetkilileri ne kadar çok hastadan katılım alabilirlerse, o kadar çok farklı hastalığı duyurma olanağına sahip olacaklarını söylüyorlar. Ve değerli katılımlarınızı bekliyorlar…
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
“Engelsiz Bir Dünya için Benim Fikrim”
Merhabalar sevgili okurlar.
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) ülkemizde yaşayan kas hastalarının daha kaliteli yaşam sürmelerinin koşullarını yaratmak, hastalara ve topluma rehber olmak, çözüm önerileri geliştirerek uygulanmasını sağlamak amacıyla 1978 yılında Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in öncülüğünde kurulmuş bulunuyor.
Kas hastalıkları genellikle yokuş ve merdiven çıkma, oturduğu yerden kalkma, yürüme, kollarını kaldırıp yükseğe uzanma, başını yıkarken zorlanma gibi kök kaslarında güçsüzlük ile ortaya çıkıyor. Bazen bu belirtilere göz kapaklarını açma ve kapama, değişik yönlere bakma, yüzün mimik hareketlerini yapma, çiğneme, yutma, başını yastıktan kaldırma gibi hareketleri sağlayan kasların güçsüzlüğü de eşlik ediyor. Birçok kas hastalığının ilerlemiş dönemlerinde tabloya ayak ve el kasları gibi distal kasların güçsüzlüğü de ekleniyor. Ancak, bazı kas hastalıklarında distal kasların tutulumu hastalığın en erken ve en belirgin bulgusu da olabiliyor. Birçoğu kalıtımsal olan kas hastalıklarında güçsüzlük yıllar, hatta on-yıllar içinde gelişiyor.
Kas Hastalıkları Derneği dört yıldan bu yana kas hastalıkları ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla “Engelsiz Bir Dünya için Benim Fikrim” konulu bir resim yarışması düzenliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın onay ve desteği ile düzenlenen yarışma ulusal ilkokul, ortaokul ve liselere açık. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri bu yıl da yine tüm dünyada sadece ülkemizde kutlanan “Çocuk Bayramı” nda, 23 Nisan 2019 saat 13.00’de KASDER’in bahçesinde verilecek. Bu amaçla düzenlenecek törene Bakırköy Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, ressamlar ve dernek yöneticilerinin yanı sıra engelli çocuklar ve KASDER üyeleri de katılacaklar. Ayrıca bu törene katılmak isteyecek herkes davetli.
Yarışmada dereceye giren resimler https://kasder.org.tr/resim-yarismasi-ilgililerinin-dikkatine/ adresinden görülebiliyor.
KASDER bu yıl ayrıca, 10–16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında sergilenmek ve kas hastalıklarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla hastalar arasında bir “Resim Yarışması” düzenliyor. “UMUT” temalı resim yarışmasına katılım her yaştan tüm kas hastalarına açık.
Katılımcıların resimlerini “Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Hatboyu (Demiryolu) Caddesi No.12 Yeşilköy/Bakırköy/İstanbul adresine; isim ve soyadlarını, yaşlarını ve hastalıklarını, adres/telefon/e-mail bilgilerini ekleyerek göndermeleri gerekiyor. Son katılım tarihi 1 Mayıs 2019 Çarşamba.
KASDER yetkilileri ne kadar çok hastadan katılım alabilirlerse, o kadar çok farklı hastalığı duyurma olanağına sahip olacaklarını söylüyorlar. Ve değerli katılımlarınızı bekliyorlar…
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…