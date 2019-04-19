Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ayşegül DOMANİÇ YELÇE>“Engelsiz Bir Dünya için Benim Fikrim”
"Ayşegül Domaniç Yelçe" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ayşegül Domaniç Yelçe" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ayşegül Domaniç Yelçe

Ayşegül Domaniç Yelçe

yelcester@gmail.com

“Engelsiz Bir Dünya için Benim Fikrim”

19 Nisan 2019

Merhabalar sevgili okurlar.

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) ülkemizde yaşayan kas hastalarının daha kaliteli yaşam sürmelerinin koşullarını yaratmak, hastalara ve topluma rehber olmak, çözüm önerileri geliştirerek uygulanmasını sağlamak amacıyla 1978 yılında Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in öncülüğünde kurulmuş bulunuyor.

Kas hastalıkları genellikle yokuş ve merdiven çıkma, oturduğu yerden kalkma, yürüme, kollarını kaldırıp yükseğe uzanma, başını yıkarken zorlanma gibi kök kaslarında güçsüzlük ile ortaya çıkıyor. Bazen bu belirtilere göz kapaklarını açma ve kapama, değişik yönlere bakma, yüzün mimik hareketlerini yapma, çiğneme, yutma, başını yastıktan kaldırma gibi hareketleri sağlayan kasların güçsüzlüğü de eşlik ediyor. Birçok kas hastalığının ilerlemiş dönemlerinde tabloya ayak ve el kasları gibi distal kasların güçsüzlüğü de ekleniyor. Ancak, bazı kas hastalıklarında distal kasların tutulumu hastalığın en erken ve en belirgin bulgusu da olabiliyor. Birçoğu kalıtımsal olan kas hastalıklarında güçsüzlük yıllar, hatta on-yıllar içinde gelişiyor.

Kas Hastalıkları Derneği dört yıldan bu yana kas hastalıkları ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla “Engelsiz Bir Dünya için Benim Fikrim” konulu bir resim yarışması düzenliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın onay ve desteği ile düzenlenen yarışma ulusal ilkokul, ortaokul ve liselere açık. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri bu yıl da yine tüm dünyada sadece ülkemizde kutlanan  “Çocuk Bayramı” nda, 23 Nisan 2019 saat 13.00’de KASDER’in bahçesinde verilecek. Bu amaçla düzenlenecek törene Bakırköy Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, ressamlar ve dernek yöneticilerinin yanı sıra engelli çocuklar ve KASDER üyeleri de katılacaklar.  Ayrıca bu törene katılmak isteyecek herkes davetli.

“Engelsiz Bir Dünya için Benim Fikrim”

Yarışmada dereceye giren resimler https://kasder.org.tr/resim-yarismasi-ilgililerinin-dikkatine/  adresinden görülebiliyor.

KASDER bu yıl ayrıca,  10–16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında sergilenmek ve kas hastalıklarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla hastalar arasında bir “Resim Yarışması” düzenliyor.  “UMUT” temalı resim yarışmasına katılım her yaştan tüm kas hastalarına açık.   

Katılımcıların resimlerini “Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Hatboyu (Demiryolu) Caddesi No.12 Yeşilköy/Bakırköy/İstanbul adresine; isim ve soyadlarını, yaşlarını ve hastalıklarını, adres/telefon/e-mail bilgilerini ekleyerek göndermeleri gerekiyor. Son katılım tarihi 1 Mayıs 2019 Çarşamba.

KASDER yetkilileri ne kadar çok hastadan katılım alabilirlerse, o kadar çok farklı hastalığı duyurma olanağına sahip olacaklarını söylüyorlar. Ve değerli katılımlarınızı bekliyorlar…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

X
Ayşegül DOMANİÇ YELÇE Ayşegül DOMANİÇ YELÇETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bizim ülkemiz aslında doğal film platosudurDeniz SİPAHİ Bizim ülkemiz aslında doğal film platosudur19.04.2019
İstanbul seçiminin gerisindeki dinamiklerSedat ERGİNİstanbul seçiminin gerisindeki dinamikler19.04.2019
Gerçek gündeme doğruHande FIRATGerçek gündeme doğru19.04.2019
30 lira sandalye ücreti olur muCengiz SEMERCİOĞLU30 lira sandalye ücreti olur mu?19.04.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.