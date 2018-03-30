İstanbul’un eşsiz tarihi yarımadasında yer alan İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi 15–16 Kasım 2018 tarihlerinde Engellilik Araştırmaları–Dünden Bugüne Engellilik Konferansı’na ev sahipliği yapacak.



İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi engellilik alanında disiplinler arası ve sektörler arası, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar ve projeler yürütüyor ya da bu projelere ortak oluyor. Engellilik olgusunun “hak temelli” olarak ele alınması, bu konuda toplumsal duyarlılığın arttırılması, “engelli” veya “engelsiz” kavramlarının ötesinde “herkes için” bir toplum ve çevrenin geliştirilmesi için çaba gösteriyor.



Engellilik Araştırmaları Konferansı’ ile disiplinler arası bir buluşma hedefleniyor. Teması “Dünden Bugüne Engellilik” olarak belirlenmiş bulunan bu toplantının amacı; Türkiye’de engellilik tarihi ve sosyokültürel süreçleri ile ilgili kaynak oluşturmak.



Konferans için her disiplinden araştırmacılar, eğitimciler, lisansüstü öğrenciler ve profesyoneller yazılı ve/veya görsel-işitsel (video-film, vb.) bildirilerle başvurabiliyorlar. Kongre’ye birden fazla bildiri ile katılmak mümkün. Bildiri özetlerinin 30 Mart 2018 – 30 Ağustos 2018 tarihleri arasında gönderilmiş olması gerekiyor. Kabul edilen bildirilerin ise 15 Eylül 2018’de ilân edilmesi kararlaştırılmış bulunuyor.



Gönderilen bildiri özetleri Konferans Hakem Kurulları tarafından incelenip değerlendirilecek; teknik olarak yeterli görülmeyen görsel-işitsel bildiriler/yapımlar kabul edilmeyecek.



Yazılı bildirilerin engellilik alanında yapılmış özgün bir bilimsel araştırma içermesi gerekiyor. Bu kategorideki başvurularda bilimsel araştırmanın herhangi bir dergide yayınlanmamış olması koşulu aranıyor. Bu koşul sağlandığı sürece başka bir kongrede sunulmuş araştırmalarla da başvuru yapılabiliyor. Konferansa sunulan yazılı bildiriler arasından seçilmiş bildirilerin tam metinleri, Konferans sonrasında basılması planlanan “Engellilik Tarihi” kitabında yer alacak. Görsel-işitsel bildiriler ise Engellilik Araştırmaları Arşivi’nde saklanacak.



“Dünden Bugüne Engellilik Konferansı”nda sunulması öngörülen bildiri başlıkları: “Engellilik Tarihi”, “Tıptaki Gelişmeler”, “Asistif Teknolojiler”, “Sanat ve Engellilik”, “Erişilebilirlik ve Evrensel Tasarım”, “Kamu Yönetimi ve Sosyal Politikalar”, “Sivil Toplum Hareketleri ve Aktivizm”, “Engellilerde Spor ve Rekreasyon”, “Önyargılar ve Ayrımcılık”, “Diğer”.



Engellilik konusunu bilimsel olarak ele alan böyle bir konferans eminim ki konuya daha doğru bir yaklaşım sağlayacak.



Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…