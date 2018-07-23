Merhabalar sevgili okurlar.
Toplumumuzda yaşayan çoğu kişi ne yazık ki engel ve engellilik kavramlarının ne anlama geldiğini bilmiyor, öğrenmek için de pek bir gayret sarf etmiyor. Sabancı Üniversitesi Psikoloji Programı öğrencilerinden Tilbe Nur Minisker de tıpkı diğer akranları gibi pek vakıf değildi konuya. Ta ki Adana’da yerleşik Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği ile tanışıncaya kadar…
Tilbe Nur’u engel ve engellilik konusunda bilgilendiren Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikti. Tilbe Nur konu ile ilgili düşüncelerini bu etkinliğin ardından “Engel Olma Destek Ol” başlığı ile kaleme aldı.
Tilbe Nur’un yazdıkları bana Sabancı Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan kızım kanalıyla ulaştı. Onun düşüncelerini, yaşıtı gençlere örnek olabileceği düşüncesi ile sizlerle paylaşmak istiyorum:
“İnsan yaşamadan bilemez derler…” diyerek başlıyor Tilbe Nur yazmaya ve şöyle devam ediyor: “Ben 23 yaşında bir bireyim ve ilk defa bu cümlenin gerçekten ne anlama geldiğini kavradım. Adana’da, “Engel Olma Destek Ol” sloganı altında gerçekleştirilen projeye Artı Özel Eğitim Gönülleri Derneği Kurucu üyesi olan annem Gül Minisker sayesinde dâhil oldum. Peki, bu dernek ne yapar; vizyonu ve misyonu nedir?
Artı Özel Eğitim Derneği 2012 yılında Adana’da kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Derneğin kurucu üyeleri Adanalı bir grup iş ve meslek sahibi kadından oluşmaktadır. Derneğin misyonu; Adana’daki çevre il ve ilçelerde yerleşik çeşitli engel gruplarındaki özel gereksinimli bireylerin (özellikle çocukların) ve ailelerinin eğitimlerine katkıda bulunmak, bunun için de konusunda uzman akademisyen veya uzmanlarla bağlantı kurup seminerler/paneller düzenleyerek insanların farkındalığını arttırmaktır.
Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin bu amaçla “Engel Olma Destek Ol” sloganı ile gerçekleştirdiği defilenin bir parçası olmak yazılarla anlatılamayacak kadar güzel bir duyguydu.
Defile konseptinin fikir babası Murat Yıldırım’ın yola çıkış amacı engelli bireylerin dış dünyadaki yaşantılarının çok zor olmasıydı. Günümüzde engelli bireylerin insan olduğunu benimseyemeyen bireyler var; onların ne zorluklarla yaşadıklarını düşünmeden, empati yapmadan davranan ve hatta onları insan yerine koymayan bireyler bunlar. Murat Bey bu proje ile engelli bireyleri engelli olmayan bireylerle kaynaştırmayı amaçlamış ve Artı Özel Eğitim Gönüllüleriyle birlikte koordineli çalışarak projenin başarıya ulaşmasını sağlamış bulunuyor.
Üç yıldır yürütülmekte olan bu proje konu ile ilgili farkındalığı önemli düzeyde arttırmış durumda. Projenin gerçekleştirildiği ilk iki yıl Adana ve çevresinde yaşayanların farkındalığı büyük ölçüde artmış, üçüncü yıl da ise proje Türkiye’nin birçok yerinde duyulur hale gelmiştir.
Ben Sabancı Üniversitesi son sınıf psikoloji öğrencisiyim. Bu projede, defileye gönüllü olarak çıkan, kendisi gibi kalbi de güzel kadınlarla birlikte çalışmak beni gerçekten çok etkiledi. Podyumda kendiniz için yürümüyorsunuz; bir amaç uğruna, tek yürek olarak yürüyorsunuz. O noktada cinsiyet, ırk, din, engelli veya engelsiz birey ayrımının hiçbir önemi kalmıyor. Gerçekten insan olmanın ne demek olduğunu anlıyorsunuz, üst sınıf-alt sınıf ayrımından çok uzak oluyorsunuz ve amacınızı gerçekleştirmenin haklı sevincini yaşıyorsunuz.
Beni en çok etkileyen engelli çocuklarımızın aileleriydi. Bu hayata çok masum bir varlık getiriyorsunuz ve onun yapamadıklarını kendiniz yapmak için uğraşıyorsunuz. Gerçek sevginin anlamını o gece defilede yürürken bu şekilde anladım: Bir varlık için yıllarca emek vermek, bir başka ifade ile hayatını ona adamak...
Engelli bireylere sahip çıkmalı, onları azınlık sınıfına sokmak yerine elimizi uzatıp bu hayata ait olduklarını hissettirmeliyiz. Zira onların bizden tek istedikleri saf ve temiz bir sevgi…
Doğma büyüme Adanalıyım, ama sanırım ilk defa gerçekten bu kente ait olduğumu hissettim. Yoğun okul programım arasında bir de mezuniyetle uğraşırken, iyi ki bu güzel projenin bir parçası olmaya vakit ayırmışım. İnanıyorum ki beyinlerdeki engel kalktığında tüm yaşamlar özgürleşecektir!”
Umarım gençlerimiz Tilbe Nur Minisker’i örnek alacak ve engellilerle ilgili farklı projelerde yer alarak konu ile ilgili farkındalığın arttırılmasına katkı vereceklerdir…
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
“Engel Olma Destek Ol”
Merhabalar sevgili okurlar.
Toplumumuzda yaşayan çoğu kişi ne yazık ki engel ve engellilik kavramlarının ne anlama geldiğini bilmiyor, öğrenmek için de pek bir gayret sarf etmiyor. Sabancı Üniversitesi Psikoloji Programı öğrencilerinden Tilbe Nur Minisker de tıpkı diğer akranları gibi pek vakıf değildi konuya. Ta ki Adana’da yerleşik Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği ile tanışıncaya kadar…
Tilbe Nur’u engel ve engellilik konusunda bilgilendiren Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikti. Tilbe Nur konu ile ilgili düşüncelerini bu etkinliğin ardından “Engel Olma Destek Ol” başlığı ile kaleme aldı.
Tilbe Nur’un yazdıkları bana Sabancı Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan kızım kanalıyla ulaştı. Onun düşüncelerini, yaşıtı gençlere örnek olabileceği düşüncesi ile sizlerle paylaşmak istiyorum:
“İnsan yaşamadan bilemez derler…” diyerek başlıyor Tilbe Nur yazmaya ve şöyle devam ediyor: “Ben 23 yaşında bir bireyim ve ilk defa bu cümlenin gerçekten ne anlama geldiğini kavradım. Adana’da, “Engel Olma Destek Ol” sloganı altında gerçekleştirilen projeye Artı Özel Eğitim Gönülleri Derneği Kurucu üyesi olan annem Gül Minisker sayesinde dâhil oldum. Peki, bu dernek ne yapar; vizyonu ve misyonu nedir?
Artı Özel Eğitim Derneği 2012 yılında Adana’da kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Derneğin kurucu üyeleri Adanalı bir grup iş ve meslek sahibi kadından oluşmaktadır. Derneğin misyonu; Adana’daki çevre il ve ilçelerde yerleşik çeşitli engel gruplarındaki özel gereksinimli bireylerin (özellikle çocukların) ve ailelerinin eğitimlerine katkıda bulunmak, bunun için de konusunda uzman akademisyen veya uzmanlarla bağlantı kurup seminerler/paneller düzenleyerek insanların farkındalığını arttırmaktır.
Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin bu amaçla “Engel Olma Destek Ol” sloganı ile gerçekleştirdiği defilenin bir parçası olmak yazılarla anlatılamayacak kadar güzel bir duyguydu.
Defile konseptinin fikir babası Murat Yıldırım’ın yola çıkış amacı engelli bireylerin dış dünyadaki yaşantılarının çok zor olmasıydı. Günümüzde engelli bireylerin insan olduğunu benimseyemeyen bireyler var; onların ne zorluklarla yaşadıklarını düşünmeden, empati yapmadan davranan ve hatta onları insan yerine koymayan bireyler bunlar. Murat Bey bu proje ile engelli bireyleri engelli olmayan bireylerle kaynaştırmayı amaçlamış ve Artı Özel Eğitim Gönüllüleriyle birlikte koordineli çalışarak projenin başarıya ulaşmasını sağlamış bulunuyor.
Üç yıldır yürütülmekte olan bu proje konu ile ilgili farkındalığı önemli düzeyde arttırmış durumda. Projenin gerçekleştirildiği ilk iki yıl Adana ve çevresinde yaşayanların farkındalığı büyük ölçüde artmış, üçüncü yıl da ise proje Türkiye’nin birçok yerinde duyulur hale gelmiştir.
Ben Sabancı Üniversitesi son sınıf psikoloji öğrencisiyim. Bu projede, defileye gönüllü olarak çıkan, kendisi gibi kalbi de güzel kadınlarla birlikte çalışmak beni gerçekten çok etkiledi. Podyumda kendiniz için yürümüyorsunuz; bir amaç uğruna, tek yürek olarak yürüyorsunuz. O noktada cinsiyet, ırk, din, engelli veya engelsiz birey ayrımının hiçbir önemi kalmıyor. Gerçekten insan olmanın ne demek olduğunu anlıyorsunuz, üst sınıf-alt sınıf ayrımından çok uzak oluyorsunuz ve amacınızı gerçekleştirmenin haklı sevincini yaşıyorsunuz.
Beni en çok etkileyen engelli çocuklarımızın aileleriydi. Bu hayata çok masum bir varlık getiriyorsunuz ve onun yapamadıklarını kendiniz yapmak için uğraşıyorsunuz. Gerçek sevginin anlamını o gece defilede yürürken bu şekilde anladım: Bir varlık için yıllarca emek vermek, bir başka ifade ile hayatını ona adamak...
Engelli bireylere sahip çıkmalı, onları azınlık sınıfına sokmak yerine elimizi uzatıp bu hayata ait olduklarını hissettirmeliyiz. Zira onların bizden tek istedikleri saf ve temiz bir sevgi…
Doğma büyüme Adanalıyım, ama sanırım ilk defa gerçekten bu kente ait olduğumu hissettim. Yoğun okul programım arasında bir de mezuniyetle uğraşırken, iyi ki bu güzel projenin bir parçası olmaya vakit ayırmışım. İnanıyorum ki beyinlerdeki engel kalktığında tüm yaşamlar özgürleşecektir!”
Umarım gençlerimiz Tilbe Nur Minisker’i örnek alacak ve engellilerle ilgili farklı projelerde yer alarak konu ile ilgili farkındalığın arttırılmasına katkı vereceklerdir…
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…