“Ekim Zamanı”

Merhabalar sevgili okurlar.
Sabancı Vakfı; Sabancı kardeşler tarafından, hayır işlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla, 1974 yılında kurulmuş bulunuyor. Vakıf, bütün bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum yaratmak hedefi doğrultusunda, kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve bireylerin hayatında fark yaratmak için çalışıyor. Vakfın faaliyet alanları: Eğitim, kültür-sanat ve sosyal değişim. Benimsemiş olduğu temel değerler ise; insan sevgisi, paylaşma, samimiyet ve öncülük.
Sabancı Vakfı, 45 yıldır, “Bu topraklardan kazandıklarını bu toprakların insanlarıyla paylaşmak” ilkesi ile sürdürüyor hayırseverlik çalışmalarını. Sabancı Vakfı’nı benzerlerinden farklı kılan en önemli özellik ise 12 yıl önce başlatmış olduğu Hibe Programları. Bu kapsamda, bugüne kadar, Türkiye’nin 74 ilinde 148 projeye hibe desteği verilmiş bulunuyor.
Türkiye’de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olan Sabancı Vakfı, sivil toplumun dönüşümüne ve güçlenmesine destek veriyor. Gerçekleştirilen tüm çalışmalarda, “fırsat eşitliği” ilkesi doğrultusunda; kadınlar, gençler ve engelli bireyler odağa alınıyor. Vakıf Başkanı Sayın Güler Sabancı, Hibe Programları ile dokundukları her insanın, aynı zamanda toplumumuzun gelişmesi için gereken değişim hareketinin de bir elçisi olduğuna inandıklarını söylüyor.
Sabancı Vakfı 2018-2019 hibe döneminde, ağırlıklı olarak, toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli rol üstlenen eğitimcilere yönelik projeleri desteklemiş bulunuyor. Kaliteli eğitimin desteklenmesi, eğitime erişimin ve devamın sağlanması ve hak temelli yaygın eğitim çalışmalarının desteklenmesi vakfın öncelik verdiği alanlar arasında yer alıyor.
Vakıf Başkanı Sn. Güler Sabancı’nın sözleriyle, Sabancı Vakfı, “geçtiğimiz yıl desteklenen projelerle; eğitimde engelli ayrımcılığı ile mücadele etmeye, kadına yönelik şiddeti ve erken yaşta evlilikleri önlemeye, gençleri teknoloji ile güçlendirmeye, katılımcı ve barışçıl eğitim ortamları kurmaya çalışmış” bulunuyor.
Sabancı Vakfı tarafından her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen “Ekim Zamanı” toplantılarında, Hibe Programları ile ekilen tohumların meyvelerini verdiği müjdeleniyor. Bu yılki toplantı
16 Ekim 2019 tarihinde yapıldı. Katılımcıları arasında yer aldığım bu toplantıda; 2018-2019 yıllarında hayata geçirilen 10 yeni projenin hikâyesini duymak, iyiliğin desteklendikçe nasıl da giderek büyüdüğünü bir kez daha gösterdi bana. Sonraki yazılarımda sizlerle de paylaşmaya çalışacağım bu hikâyeler öylesine derinden etkiledi ki beni, yarınlara olan umutlarımın güçlendiğini hissettim.
Bugün Türkiye'nin bir aile tarafından kurulan en büyük Vakıflarından birisi konumuna gelmiş bulunan Sabancı Vakfı gücünü Sabancı Topluluğu'ndan alıyor. Topluluk; sanayi ve ekonomi alanında eriştiği gücü, Sabancı Vakfı aracılığıyla, sosyal ve kültürel alanlara da yansıtıyor.
Bu yansımanın giderek güçlenerek devam edeceğine ve daha nice Sivil Toplum Kuruluşuna destek verileceğine yürekten inanıyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
“Ekim Zamanı”
Merhabalar sevgili okurlar.
Sabancı Vakfı; Sabancı kardeşler tarafından, hayır işlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla, 1974 yılında kurulmuş bulunuyor. Vakıf, bütün bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum yaratmak hedefi doğrultusunda, kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve bireylerin hayatında fark yaratmak için çalışıyor. Vakfın faaliyet alanları: Eğitim, kültür-sanat ve sosyal değişim. Benimsemiş olduğu temel değerler ise; insan sevgisi, paylaşma, samimiyet ve öncülük.
Sabancı Vakfı, 45 yıldır, “Bu topraklardan kazandıklarını bu toprakların insanlarıyla paylaşmak” ilkesi ile sürdürüyor hayırseverlik çalışmalarını. Sabancı Vakfı’nı benzerlerinden farklı kılan en önemli özellik ise 12 yıl önce başlatmış olduğu Hibe Programları. Bu kapsamda, bugüne kadar, Türkiye’nin 74 ilinde 148 projeye hibe desteği verilmiş bulunuyor.
Türkiye’de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olan Sabancı Vakfı, sivil toplumun dönüşümüne ve güçlenmesine destek veriyor. Gerçekleştirilen tüm çalışmalarda, “fırsat eşitliği” ilkesi doğrultusunda; kadınlar, gençler ve engelli bireyler odağa alınıyor. Vakıf Başkanı Sayın Güler Sabancı, Hibe Programları ile dokundukları her insanın, aynı zamanda toplumumuzun gelişmesi için gereken değişim hareketinin de bir elçisi olduğuna inandıklarını söylüyor.
Sabancı Vakfı 2018-2019 hibe döneminde, ağırlıklı olarak, toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli rol üstlenen eğitimcilere yönelik projeleri desteklemiş bulunuyor. Kaliteli eğitimin desteklenmesi, eğitime erişimin ve devamın sağlanması ve hak temelli yaygın eğitim çalışmalarının desteklenmesi vakfın öncelik verdiği alanlar arasında yer alıyor.
Vakıf Başkanı Sn. Güler Sabancı’nın sözleriyle, Sabancı Vakfı, “geçtiğimiz yıl desteklenen projelerle; eğitimde engelli ayrımcılığı ile mücadele etmeye, kadına yönelik şiddeti ve erken yaşta evlilikleri önlemeye, gençleri teknoloji ile güçlendirmeye, katılımcı ve barışçıl eğitim ortamları kurmaya çalışmış” bulunuyor.
Sabancı Vakfı tarafından her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen “Ekim Zamanı” toplantılarında, Hibe Programları ile ekilen tohumların meyvelerini verdiği müjdeleniyor. Bu yılki toplantı
16 Ekim 2019 tarihinde yapıldı. Katılımcıları arasında yer aldığım bu toplantıda; 2018-2019 yıllarında hayata geçirilen 10 yeni projenin hikâyesini duymak, iyiliğin desteklendikçe nasıl da giderek büyüdüğünü bir kez daha gösterdi bana. Sonraki yazılarımda sizlerle de paylaşmaya çalışacağım bu hikâyeler öylesine derinden etkiledi ki beni, yarınlara olan umutlarımın güçlendiğini hissettim.
Bugün Türkiye'nin bir aile tarafından kurulan en büyük Vakıflarından birisi konumuna gelmiş bulunan Sabancı Vakfı gücünü Sabancı Topluluğu'ndan alıyor. Topluluk; sanayi ve ekonomi alanında eriştiği gücü, Sabancı Vakfı aracılığıyla, sosyal ve kültürel alanlara da yansıtıyor.
Bu yansımanın giderek güçlenerek devam edeceğine ve daha nice Sivil Toplum Kuruluşuna destek verileceğine yürekten inanıyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…