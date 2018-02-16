Geçtiğimiz günlerde beni çok mutlu eden bir işbirliği haberi aldım. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile Tohum Otizm Vakfı “Eğitime Uzanan Yol” adlı iki yıllık bir eğitim ve farkındalık projesi yürütmeye karar vermişler.

2003’ten bu yana faaliyet gösteren Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, “Otizm Spektrum Bozukluğu” olan çocuklara erken tanı konulmasını sağlamayı, bu çocukların özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük etmeyi ve erken tanı ile özel eğitim olanaklarının yurt çapında yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, kısaca TANAP, Hazar Denizi’ndeki sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasını hedefleyen büyük bir altyapı projesi. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridoru’ nu oluşturuyor. Yani yaşadığımız coğrafyanın ve komşularımızın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rolü var.

TANAP, boru hattının geçtiği yörelerde çeşitli sosyal ve çevresel çalışmalar yürütüyor. Örneğin, ekolojik çalışmalar sonucunda daha önceden literatürde bulunmayan 9 fauna ve 1 flora türü belirlenmiş. Yine bu yörelerde yürütülen arkeolojik çalışmalar sonucunda 106 arkeolojik ve/veya kültürel miras alanı tespit edilmiş ve korunmasına katkı sağlanmış.

TANAP’ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında fon sağladığı altı projeden biri de Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen “Eğitime Uzanan Yol” Projesi. Bu projenin amacı özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmalarını sağlamak. 2017–2019 yılları arasında yürütülecek olan proje kapsamında, öncelikle Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı güzergâhı üzerinde yer alan 11 ilde toplam 33 özel eğitim sınıfının eğitim materyalleri ile donanımı hedefleniyor. Proje boyunca, bir yandan da, otizm konusunda öğretmenlere ve ailelere yönelik eğitim programı geliştirilerek eğitim atölyeleri düzenlenmesi planlanmış durumda. Bu kapsamda, 33 formatör, 990 öğretmen ve 1.100 aileye eğitim verilecek. Ayrıca, bölge halkına ve yerel karar alıcılara yönelik farkındalık seminerleri de düzenlenecek. Söz konusu iller şöyle: Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir ve Edirne.

Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin; uygulamalı eğitimlerin öğretmenlerin otizm konusundaki bilgi ve beceri düzeylerini arttıracağını, projenin otizm alanında çalışan uzmanlara yol göstereceğini, otizmli çocuk ve ailelerinin de nihai faydalanıcı olacaklarını belirtiyor.

Dileğim, sanayi ile sivil toplumu bir araya getiren bu önemli projenin diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi ve bu gibi projelerin ülke genelinde yaygınlaşması.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Not: Bu yazıda TANAP web sitesinde (http://www.tanap.com) yer alan bilgilerden de faydalanılmıştır.