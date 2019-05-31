Merhabalar sevgili okurlar.
Bugün benim için hem özel hem de hüzünlü bir gün: Dünya Tütünsüz Günü (World No Tobacco Day). Hem sevgili eşim hem de canım kardeşim çok sigara içerlerdi; her türlü uyarıya rağmen vazgeçmedikleri tütüne kurban verdik ikisini de. Artık kimsenin, hiçbir sevdiğimizin, bu sinsi düşmana kurban olmasını kaldırmıyor içim…
31 Mayıs’ı 1987 yılında Dünya Tütünsüz Günü ilan eden Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre sigara, puro, pipo, nargile gibi ürünlerin kullanımı nedeniyle her yıl dünya genelinde 6 milyon kişi hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü acil önlem alınmazsa, bu rakamın 2030 yılında 8 milyonu geçeceğinden endişeli. Türkiye’de ise her yıl 83 bin 100 kişinin sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdiği görülüyor. Ne yazık ki benim eşim ve kardeşim de bu istatistiklerin içinde yerlerini almış durumdalar.
Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmaları dünya genelinde her gün 10-15 milyar sigara satıldığını ortaya koyuyor; yani sigara sadece Türkiye’de değil dünyada da en yaygın kullanılan tütün ürünü. Ülkemizde yaklaşık 17 milyon sigara bağımlısı bulunuyor. Uzmanlar bu durumun pasif içiciliği de beraberinde getirdiğini vurguluyorlar. Başka bir deyişle, kendileri sigara içmedikleri halde çevrelerinde içilen sigaralar yüzünden sağlığı etkilenen kişiler var. Araştırmalara ve istatistiklere göre, bu etkilerden dolayı meydana gelen ölümler, trafik kazaları ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerden çok daha fazla.
Araştırmalar tiryakilerin yüzde 70’inin sigarayı bırakmak istediğini ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda yoğun destek çalışmaları var. Türkiye genelinde 501 sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor; bugüne kadar bu polikliniklerde 720 hekim tarafından 2.492.750 kişiye hizmet sunulmuş durumda. Ayrıca, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ve ülkemizde geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlar sigara bırakma polikliniklerinde hekimler tarafından uygun görülen hastalara ücretsiz olarak temin ediliyor.
Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda kapsamlı ve kullanımı kolay bir web sitesi de var: https://havanikoru.saglik.gov.tr. Havanı Koru: Dumansız Hava Sahası başlıklı bu sitede hem tütün ürünleri ve zararları hem de sigara bağımlılığından kurtulma hakkında geniş bilgi bulmak mümkün. Sitede ayrıca kişinin kendi kendini değerlendirebileceği çeşitli testler de bulunuyor. Bunlar kişinin motivasyonunu arttırıyor aslında. Mesela, “Sigara İçmemin Maliyeti” kısmında sigara içmeyerek yapacağınız tasarrufu hesaplayabiliyorsunuz. Ben bu hesabı kızım için yaptım; hiç sigara içmeseymiş bugüne kadar en az 32.850 TL biriktirmiş olabilirmiş. Üstelik bu düz bir hesaplama, bu tutarın yıllar içinde getireceği kümülatif faizi de düşünürseniz rakam daha da yükseliyor… Ben çocukken babam bu şekilde bırakmıştı mesela sigarayı. 1950’lerden söz ediyorum. O zamanlar buzdolabı evlere yeni yeni giren bir üründü. Babam sigara parasını biriktirip, o parayla buzdolabı almıştı.
Sigarayı bırakmak istiyorsanız, ki bence isteyin, Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayabilir ya da alo171.saglik.gov.tr internet sitesine girerek sigara bırakma konusunda her türlü desteği alabilir, daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan 182’yi arayarak veya https://www.mhrs.gov.tr adresindeki Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden sigara bırakma poliklinikleri için randevu alabilirsiniz.
Siz de bir yakınınızın sigarayı bırakmasını istiyorsanız, “Keşke Bıraksa Sigarayı” başlıklı kısım vasıtasıyla yakınlarınıza Alo171'i önererek, buradaki bilgilerden yararlanmalarını sağlayabilirsiniz. Buradaki formu doldurduğunuzda yakınınıza sizin adınıza, seçtiğiniz mesajı içeren, bir davet gidiyor. Mesajlar da bence çok iyi seçilmiş, yakınınızı sadece sigarayı bırakmaya özendirmekle kalmıyor, sizin ona ne kadar değer verdiğinizi de gösteriyor.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Dünya Tütünsüz Günü
Merhabalar sevgili okurlar.
Bugün benim için hem özel hem de hüzünlü bir gün: Dünya Tütünsüz Günü (World No Tobacco Day). Hem sevgili eşim hem de canım kardeşim çok sigara içerlerdi; her türlü uyarıya rağmen vazgeçmedikleri tütüne kurban verdik ikisini de. Artık kimsenin, hiçbir sevdiğimizin, bu sinsi düşmana kurban olmasını kaldırmıyor içim…
31 Mayıs’ı 1987 yılında Dünya Tütünsüz Günü ilan eden Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre sigara, puro, pipo, nargile gibi ürünlerin kullanımı nedeniyle her yıl dünya genelinde 6 milyon kişi hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü acil önlem alınmazsa, bu rakamın 2030 yılında 8 milyonu geçeceğinden endişeli. Türkiye’de ise her yıl 83 bin 100 kişinin sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdiği görülüyor. Ne yazık ki benim eşim ve kardeşim de bu istatistiklerin içinde yerlerini almış durumdalar.
Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmaları dünya genelinde her gün 10-15 milyar sigara satıldığını ortaya koyuyor; yani sigara sadece Türkiye’de değil dünyada da en yaygın kullanılan tütün ürünü. Ülkemizde yaklaşık 17 milyon sigara bağımlısı bulunuyor. Uzmanlar bu durumun pasif içiciliği de beraberinde getirdiğini vurguluyorlar. Başka bir deyişle, kendileri sigara içmedikleri halde çevrelerinde içilen sigaralar yüzünden sağlığı etkilenen kişiler var. Araştırmalara ve istatistiklere göre, bu etkilerden dolayı meydana gelen ölümler, trafik kazaları ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerden çok daha fazla.
Araştırmalar tiryakilerin yüzde 70’inin sigarayı bırakmak istediğini ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda yoğun destek çalışmaları var. Türkiye genelinde 501 sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor; bugüne kadar bu polikliniklerde 720 hekim tarafından 2.492.750 kişiye hizmet sunulmuş durumda. Ayrıca, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ve ülkemizde geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlar sigara bırakma polikliniklerinde hekimler tarafından uygun görülen hastalara ücretsiz olarak temin ediliyor.
Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda kapsamlı ve kullanımı kolay bir web sitesi de var: https://havanikoru.saglik.gov.tr. Havanı Koru: Dumansız Hava Sahası başlıklı bu sitede hem tütün ürünleri ve zararları hem de sigara bağımlılığından kurtulma hakkında geniş bilgi bulmak mümkün. Sitede ayrıca kişinin kendi kendini değerlendirebileceği çeşitli testler de bulunuyor. Bunlar kişinin motivasyonunu arttırıyor aslında. Mesela, “Sigara İçmemin Maliyeti” kısmında sigara içmeyerek yapacağınız tasarrufu hesaplayabiliyorsunuz. Ben bu hesabı kızım için yaptım; hiç sigara içmeseymiş bugüne kadar en az 32.850 TL biriktirmiş olabilirmiş. Üstelik bu düz bir hesaplama, bu tutarın yıllar içinde getireceği kümülatif faizi de düşünürseniz rakam daha da yükseliyor… Ben çocukken babam bu şekilde bırakmıştı mesela sigarayı. 1950’lerden söz ediyorum. O zamanlar buzdolabı evlere yeni yeni giren bir üründü. Babam sigara parasını biriktirip, o parayla buzdolabı almıştı.
Sigarayı bırakmak istiyorsanız, ki bence isteyin, Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayabilir ya da alo171.saglik.gov.tr internet sitesine girerek sigara bırakma konusunda her türlü desteği alabilir, daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan 182’yi arayarak veya https://www.mhrs.gov.tr adresindeki Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden sigara bırakma poliklinikleri için randevu alabilirsiniz.
Siz de bir yakınınızın sigarayı bırakmasını istiyorsanız, “Keşke Bıraksa Sigarayı” başlıklı kısım vasıtasıyla yakınlarınıza Alo171'i önererek, buradaki bilgilerden yararlanmalarını sağlayabilirsiniz. Buradaki formu doldurduğunuzda yakınınıza sizin adınıza, seçtiğiniz mesajı içeren, bir davet gidiyor. Mesajlar da bence çok iyi seçilmiş, yakınınızı sadece sigarayı bırakmaya özendirmekle kalmıyor, sizin ona ne kadar değer verdiğinizi de gösteriyor.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…