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Ayşegül Domaniç Yelçe

Ayşegül Domaniç Yelçe

yelcester@gmail.com

Dünya Engelliler Günü

2 Aralık 2019

Merhabalar sevgili okurlar.

Yarın Dünya Engelliler Günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1992 yılında aldığı 47/3 sayılı kararla her yılın 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak ilân edilmiş bulunuyor. Bu özel günün amacı, toplumun her alanında engelli bireylerin haklarının ve refahının teşvik edilmesi; engelli bireylerin durumu ile ilgili politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanındaki farkındalığın arttırılması. 

 

2019 Dünya Engelliler Günü teması, “Engelli bireylerin katılımlarının ve 2030 kalkınma gündemi içinde yer almalarının sağlanması” olarak belirlenmiş bulunuyor. Tema, engelli bireylerin 2030 planı doğrultusunda güçlendirilmeleri ve tüm bireylerle eşit şartlara kavuşturulmaları üzerine odaklanıyor. 

 

3 Aralık tarihinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu özel günün anlamını pekiştirecek çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bir yandan engelli hakları vurgulanırken diğer yandan engellilerin yaşadıkları zorlukların fark edilebilmesi için çalışılıyor. Engelli bireylerin aslında diğer bireylerle eşit haklara sahip olduklarının tüm toplum tarafından bilinir olması için uğraşılıyor. 

 

Halen 7, 7 milyar olan dünya nüfusunun yaklaşık % 15’ini engelli bireyler oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 verilerine göre, dünya nüfusu önceden görülmemiş bir hızla yaşlanıyor. Nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış engelli sayısını da gün geçtikçe çoğaltıyor. Ayrıca engellilik riski yaşlanmaya paralel olarak da artıyor. Nüfusların yaşlanıyor olması ve kronik hastalıklardaki artış engelli nüfusunu arttıran nedenlerin başında geliyor. 

 

Sabancı Vakfı geleneksel olarak düzenlediği Filantropi Seminerlerinden 12’ncisine konu olarak “Engelsiz Yaşam Teknolojileri” ni almış bulunuyor. 2 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek olan seminerde; “Eğitim engelli gençlerin bağımsız yaşamında nasıl bir rol oynuyor? Genç engelli bireylerin öz savunuculuk çalışmaları engellilik alanını nasıl dönüştürüyor?” konusu görüşülüp tartışılacak.  

 

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde de İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi işbirliğiyle, engelli hakları ile ilgili bir panel düzenliyor. İstanbul Üniversitesi Yerleşkesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan panelde, engelli hakları ve Birleşmiş Milletler Komitesi’nce hazırlanan raporda belirtilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri üzerinde görüşülecek ve tartışılacak.  

 

Sağlığımın elverdiği ölçüde her iki etkinliğe de katılmak, hem öğrendiklerimi hem de ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Umarım bu isteğimin gerçekleşmesini engelleyecek bir sağlık sorunu çıkmaz karşıma.

 

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Ayşegül DOMANİÇ YELÇE Ayşegül DOMANİÇ YELÇETüm yazıları
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