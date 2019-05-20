Merhabalar sevgili okurlar.
“ÇOCUK SUSAR, SEN SUSMA” sloganı ile yola çıkan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) eğitim, toplumsal bilinçlenme ve farkındalık projeleri üzerinde çalışıyor. Derneğin ilk hedefi, adından da anlaşıldığı gibi, çocuk istismarının önlenmesi.
UCİM çocuk istismarı konusundaki en büyük eksiğin eğitim olduğunu düşünüyor. Dernek yöneticileri öncelikli hedeflerinin çocukları ve ailelerini istismara karşı eğitmek olduğunu ifade ediyorlar ve değişimin ancak çocukların ve ailelerinin eğitilmesi ile gerçekleştirilebileceğinin altını çiziyorlar. Derneğin misyon cümlesi ise “Çocuklar konuşacak, UCİM yanlarında olacak”. Derneğin sahip olduğu değerler de; gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, dürüstlük ve güvenilirlik olarak belirlenmiş.
İstismar vakalarında en önemli sorun mağdurların rehabilitasyonu ve onlara psikolojik destek sağlanması. UCİM bu konuda uzman psikologları, kamu kurumları ve üniversitelerle ortak projeler geliştiriyor. Derneğin faaliyetleri arasında;
- Çocuk istismar ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre, konferans, seminer, eğitim çalışmaları ve benzeri toplantılar düzenlemek
- Çocuk istismar ve ihmali konusunda yayın yapmak veya bu alanda yayın yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak
- Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili çalışma ve bilimsel araştırmaları desteklemek- Amaçları doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslarası kuruluşlarla ve gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak
- Çocuk istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak
- Gerektiğinde çocukların yetişmesi ve eğitilmesi ile ilgilenen kişilere danışmanlık yapmak
- Çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapmak
- İstismara maruz kalmış çocuklara şikâyet, takip ve hukuki her türlü iş ve işlemlerinde destek olmak ve yeni işlemleri takip etmek
yer alıyor.
Çocuk istismarı, ne yazık ki, yıllardır ülkemizin kanayan yaraları arasında ve bu yaraya parmak basan Sivil Toplum Kuruluşları büyük önem taşıyor.
Arzu ederseniz, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ne https://fonzip.com/ucim/form/ucim-gonullu-uye-ol linkine tıklayarak üye olabilir ya da https//fonzip.com/ucim/bagis linkini tıklayarak bağış yapabilirsiniz.
UCİM -Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği “ÇOCUK SUSAR, SEN SUSMA” diyor ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyor.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
“Çocuk susar, sen susma”
Merhabalar sevgili okurlar.
“ÇOCUK SUSAR, SEN SUSMA” sloganı ile yola çıkan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) eğitim, toplumsal bilinçlenme ve farkındalık projeleri üzerinde çalışıyor. Derneğin ilk hedefi, adından da anlaşıldığı gibi, çocuk istismarının önlenmesi.
UCİM çocuk istismarı konusundaki en büyük eksiğin eğitim olduğunu düşünüyor. Dernek yöneticileri öncelikli hedeflerinin çocukları ve ailelerini istismara karşı eğitmek olduğunu ifade ediyorlar ve değişimin ancak çocukların ve ailelerinin eğitilmesi ile gerçekleştirilebileceğinin altını çiziyorlar. Derneğin misyon cümlesi ise “Çocuklar konuşacak, UCİM yanlarında olacak”. Derneğin sahip olduğu değerler de; gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, dürüstlük ve güvenilirlik olarak belirlenmiş.
İstismar vakalarında en önemli sorun mağdurların rehabilitasyonu ve onlara psikolojik destek sağlanması. UCİM bu konuda uzman psikologları, kamu kurumları ve üniversitelerle ortak projeler geliştiriyor. Derneğin faaliyetleri arasında;
- Çocuk istismar ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre, konferans, seminer, eğitim çalışmaları ve benzeri toplantılar düzenlemek
- Çocuk istismar ve ihmali konusunda yayın yapmak veya bu alanda yayın yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak
- Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili çalışma ve bilimsel araştırmaları desteklemek- Amaçları doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslarası kuruluşlarla ve gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak
- Çocuk istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak
- Gerektiğinde çocukların yetişmesi ve eğitilmesi ile ilgilenen kişilere danışmanlık yapmak
- Çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapmak
- İstismara maruz kalmış çocuklara şikâyet, takip ve hukuki her türlü iş ve işlemlerinde destek olmak ve yeni işlemleri takip etmek
yer alıyor.
Çocuk istismarı, ne yazık ki, yıllardır ülkemizin kanayan yaraları arasında ve bu yaraya parmak basan Sivil Toplum Kuruluşları büyük önem taşıyor.
Arzu ederseniz, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ne https://fonzip.com/ucim/form/ucim-gonullu-uye-ol linkine tıklayarak üye olabilir ya da https//fonzip.com/ucim/bagis linkini tıklayarak bağış yapabilirsiniz.
UCİM -Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği “ÇOCUK SUSAR, SEN SUSMA” diyor ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyor.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…