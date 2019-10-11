Merhabalar sevgili okurlar.
15 Ekim tüm dünyada Beyaz Baston Özgürlük ve Güvenlik Günü olarak kabul edilmiş bulunuyor. 1921 yılında bir trafik kazası sonucu kör olan bir fotoğrafçı kendisini motorlu taşıtlardan koruyabilmek için beyaz bir baston kullanarak dolaşmaya başlamış. Bu deneyim o denli başarılı olmuş ki, 1931’de Fransız Körler Örgütü görme engellilerin bastonunun beyaza boyanmasına ve “Beyaz Baston” adıyla simgeleştirilmesine karar vermiş. Yıllardan beridir de 15 Ekim Beyaz Baston Özgürlük ve Güvenlik Günü olarak anılıyor.
Altı yıldır, her yıl Ekim ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde Engelsiz Erişim Derneği ve GETEM (Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) işbirliği ile Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali düzenleniyor. Festival, erişilebilirliğin bir yaşam ilkesi haline dönüştürülmesini amaçlıyor.
Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali, bu yıl, 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Yerleşkesi’nde gerçekleşecek. Festivalin düzenleyicileri, içeriğini her yıl daha da zenginleştirmeye çalıştıkları bu etkinliğin katılımcılarına unutulmayacak deneyimler yaşatacağını düşünüyorlar.
Festivalin bu yılki sloganı “Ne Sınıflandır, Ne Sınırlandır”. Braille ve dokunarak okuma-yazma, bilişim ve teknoloji, kişisel bakım, oyun ve hobi, evde tamir işleri, engelsiz erişim, GETEM ve EEEH Dergi, sesli betimleme, yemek, engelsiz parkur ve müzik performansları standları, her yıl olduğu gibi bu yılki festivalde de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Ayrıca bu yıl ilk kez açılacak minyatür bir orman, sağlık ve tıbbi cihazlar, spor aktiviteleri ve aksesuarları ve müzik aletleri standları da festivalde yer alacak. Tüm bu standlar aracılığıyla hayatın küçük dokunuşlarla nasıl da herkes için erişilebilir olabildiğine tanıklık edilecek.
10 Ekim Perşembe akşamı 18.00-19.30 saatleri arasında gerçekleşecek olan “Sporun Sesleri” konulu söyleşi ile başlayacak olan 2019 Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali, 11 Ekim Cuma sabahı saat 10.30’da yapılacak günün anlamına dair kısa bir açıklama ile devam edecek ve aşağıdaki erişilebilirlik sözü söylenecek.
“Bir gün!
Herkesle aynı anda ve erişilebilir biçimde
Her filmi izleyinceye
Her kitabı okuyuncaya
Her eğitim kuruluna engelsizce girinceye
Üretime engelsiz katılıncaya
İmzalarımızı engelsiz atıncaya
Oylarımızı tek başına verinceye
Her yazılım, donanım ve web sayfasını dolu dolu kullanıncaya
Her cadde, sokak ve mekânı özgürce gezinceye
Tüm yaşamı eşit, erişilebilir, engelsiz kılıncaya dek
Mücadeleye devam ececeğiz.”
Festival 12 Ekim Cumartesi günü 17.00-17.30 saatleri arasında tekrarlanacak olan Erişilebilirlik Sözü ile sonlanacak.
Geçen yıl katıldığım festivale bu yıl ne yazık ki bacağımdaki kırık nedeniyle katılamayacağım. Festivalin düzenleyicilerine başarılar diliyorum. Eminim ki, bu özel etkinliğe katılma şansı bulanlar erişilebilirliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlamış olacaklar.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali
Merhabalar sevgili okurlar.
15 Ekim tüm dünyada Beyaz Baston Özgürlük ve Güvenlik Günü olarak kabul edilmiş bulunuyor. 1921 yılında bir trafik kazası sonucu kör olan bir fotoğrafçı kendisini motorlu taşıtlardan koruyabilmek için beyaz bir baston kullanarak dolaşmaya başlamış. Bu deneyim o denli başarılı olmuş ki, 1931’de Fransız Körler Örgütü görme engellilerin bastonunun beyaza boyanmasına ve “Beyaz Baston” adıyla simgeleştirilmesine karar vermiş. Yıllardan beridir de 15 Ekim Beyaz Baston Özgürlük ve Güvenlik Günü olarak anılıyor.
Altı yıldır, her yıl Ekim ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde Engelsiz Erişim Derneği ve GETEM (Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) işbirliği ile Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali düzenleniyor. Festival, erişilebilirliğin bir yaşam ilkesi haline dönüştürülmesini amaçlıyor.
Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali, bu yıl, 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Yerleşkesi’nde gerçekleşecek. Festivalin düzenleyicileri, içeriğini her yıl daha da zenginleştirmeye çalıştıkları bu etkinliğin katılımcılarına unutulmayacak deneyimler yaşatacağını düşünüyorlar.
Festivalin bu yılki sloganı “Ne Sınıflandır, Ne Sınırlandır”. Braille ve dokunarak okuma-yazma, bilişim ve teknoloji, kişisel bakım, oyun ve hobi, evde tamir işleri, engelsiz erişim, GETEM ve EEEH Dergi, sesli betimleme, yemek, engelsiz parkur ve müzik performansları standları, her yıl olduğu gibi bu yılki festivalde de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Ayrıca bu yıl ilk kez açılacak minyatür bir orman, sağlık ve tıbbi cihazlar, spor aktiviteleri ve aksesuarları ve müzik aletleri standları da festivalde yer alacak. Tüm bu standlar aracılığıyla hayatın küçük dokunuşlarla nasıl da herkes için erişilebilir olabildiğine tanıklık edilecek.
10 Ekim Perşembe akşamı 18.00-19.30 saatleri arasında gerçekleşecek olan “Sporun Sesleri” konulu söyleşi ile başlayacak olan 2019 Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali, 11 Ekim Cuma sabahı saat 10.30’da yapılacak günün anlamına dair kısa bir açıklama ile devam edecek ve aşağıdaki erişilebilirlik sözü söylenecek.
“Bir gün!
Herkesle aynı anda ve erişilebilir biçimde
Her filmi izleyinceye
Her kitabı okuyuncaya
Her eğitim kuruluna engelsizce girinceye
Üretime engelsiz katılıncaya
İmzalarımızı engelsiz atıncaya
Oylarımızı tek başına verinceye
Her yazılım, donanım ve web sayfasını dolu dolu kullanıncaya
Her cadde, sokak ve mekânı özgürce gezinceye
Tüm yaşamı eşit, erişilebilir, engelsiz kılıncaya dek
Mücadeleye devam ececeğiz.”
Festival 12 Ekim Cumartesi günü 17.00-17.30 saatleri arasında tekrarlanacak olan Erişilebilirlik Sözü ile sonlanacak.
Geçen yıl katıldığım festivale bu yıl ne yazık ki bacağımdaki kırık nedeniyle katılamayacağım. Festivalin düzenleyicilerine başarılar diliyorum. Eminim ki, bu özel etkinliğe katılma şansı bulanlar erişilebilirliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlamış olacaklar.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…