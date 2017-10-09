Baston, yıllardır görme engellilerin daha bağımsız hareket edebilmek amacıyla kullandıkları bir araç. 1921 yılında bir trafik kazası sonucu kör olan bir fotoğrafçının kendisini motorlu taşıtlardan korumak için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmaya başlaması ile ilk kez gündeme gelmiş. Bu deneyim o denli başarılı olmuş ki, 1931’de Fransız Körler Örgütü, körlerin bastonunun beyaza boyanmasını ve “Beyaz Baston” adıyla simgeleştirilmesini kararlaştırmış. 1964 yılında da, Birleşmiş Milletler tarafından, 6 Ekim “Dünya Baston Günü” olarak ilan edilmiş.

Engelsiz Erişim Derneği günün önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM işbirliği ile her yıl bir festival düzenliyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan “Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali” adı altındaki bu etkinlik, 13–14 Ekim 2017’de İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Meydanı’nda yapılacak.

Festival 13 Ekim Cuma günü saat 10.30’da Güney Kampüs kapısından Meydan’a doğru “Özgürlüğün Ritmi Baston Şarkıları” eşliğindeki yürüyüşle başlayacak. Kampüs Meydanı’na ulaşıldığında söylenecek “Erişilebilirlik Sözü” ise şöyle:

“Bizler diyoruz ki: Bir gün!

Herkesle aynı anda ve erişilebilir biçimde,

Her filmi izleyinceye,

Her kitabı okuyuncaya,

Her eğitim kurumuna engelsizce girinceye,

Üretime eşit katılıncaya,

İmzalarımızı engelsiz atıncaya,

Oylarımızı tek başına verinceye,

Her yazılım, donanım ve web sayfasını dolu dolu kullanıncaya,

Her cadde, sokak ve mekânı özgürce gezinceye,

Tüm yaşamı eşit, erişilebilir, engelsiz kılıncaya dek

Mücadeleye devam edeceğiz.

Sizleri de aramızda görmekten çok mutlu olacağız…”

Festivalde kurulacak Erişilebilirlik Stantları gün boyu (11.00 - 17.00 arası) açık olacak.

13.00 – 15.00 saatleri arasında “Bireysellik, Mahremiyet ve Bağımsızlık” temalı açık kürsü forumu yapılacak. 19.00 – 20.00 saatleri arasında da Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi’nin, TOHAD ve Eğitim Reformu Girişimi ile ortaklaşa yürütmüş olduğu, “Ders Kitaplarında Yerini Alan Engellilik Kavramı” ile ilgili araştırma sonuçlarının paylaşılacağı bir seminer olacak. 20.30 – 21.30 saatleri arasında ise “70’lerden 80’lere, Türkiye Panoraması Müzikal Şiir Dinletisi” gerçekleştirilecek.

14 Ekim Cumartesi günü de Erişilebilirlik Stantları 11.00 – 17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu stantlar katılanlara pek çok farklı deneyim yaşatacak. 13.00 – 15.00 saatleri arasında “Bireysellik, Mahremiyet ve Bağımsızlık Forumu” tekrarlanacak. 15.00 – 17.00 saatleri arasında da, Festival’e katılanların Müzisyen Turgay Gümüş ve Benay Gözkaman’dan canlı stant müzikleri ve harika bir doğaçlama konser dinleme şansları olacak.

2017 Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali 14 Ekim günü saat 17.00’de, Baston Şarkıları ile kapanacak.

Ne kadar çok istediysem de, bundan önceki Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivalleri’ne katılamadım. Bu yıl konu ile ilgili şanssızlığımı yenip Festival izleyicileri arasına katılabilmeyi çok arzu ediyorum. Bu arzumun gerçekleşmesini ve sizlere Erişilebilirlik Stantları ile ilgili detaylı bilgi verebilmeyi umuyorum.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…