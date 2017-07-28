Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği 25 yaşında…

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) 25 yıldan beri engellerin kaldırılması, engellilerin sosyal hayatın her alanına aktif olarak katılımının sağlanması için çalışıyor. Engellilerin hak ve taleplerinin savunucusu ve takipçisi olmak, kimsesiz ve yardıma muhtaç engellilerin rehabilitasyonunu sağlamak, ortopedik engelliler için gereken araç gereçleri temin etmek, manevi ve maddi yardımda bulunarak onlara ve ailelerine destek olmak bu derneğin öncelikleri arasında yer alıyor.

BEDD’in kurucusu ve genel başkanı olan Kemal Demirel 1960 yılında İstanbul’da doğmuş. 1970 yılında geçirdiği yanlış omurilik ameliyatı sonucu belden aşağısı felç olmuş ve 11 sene hastanede yatmış. O dönem ailesini de kaybeden Demirel, 1981 yılında hastaneden çıktıktan sonra güçlüklerle dolu bir hayata adım atmış. Önce okuma yazmayı öğrenmiş, ardından kendisini geliştirme yolunda büyük bir mücadele başlatmış. 1989 yılında hayatını Su Ürünleri Mühendisi Nuray Hanım ile birleştirerek bu mücadeleyi sürdürmeye onunla birlikte devam etmiş. 1993 yılında, eşi ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ortopedik engellilerin eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve onların biraz daha özgürce yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla bir dernek kurmuşlar. BEDD, işte böyle geçmiş hayata…

Merkezi çalışmalarla engellilere yeterli hizmetin götürelemiyeceğine inanan Demirel, 1999-2009 yılları arasında bütün ülkeyi gezerek dağıtmaya başlamış yardımlarını. Kemal Demirel uyguladığı yenilikci çalışmalar nedeniyle sayısız devlet ödülüne lâyık görülmüş ve bugüne kadar toplam 300’ ün üzerinde ödül almış.

Engellilik konusunda toplumsal duyarlılık sağlamak adına günümüze değin 75 ilde, yüzlerce ilçede yardım dağıtım programları gerçekleştiren ve bu amaçla bir milyon kilometre yol kateden Demirel, artık engellilerin ve toplumun simgesi haline gelmiş bulunuyor. Kurulduğu günlerde maddi imkânsızlıklarla mücadele eden BEDD, bugün yılda ortalama 5.000 engelliye yardım ulaştırıyor. BEDD’in bugüne değin yurt genelinde dağıtmış olduğu toplam tekerlekli sandalye sayısı ise yaklaşık 45.000’i buluyor. Gönül dostlarının ve bağışçılarının desteği ile her gün daha da güçlenen Dernek, faaliyetlerini engelleri kaldırmak amacıyla sürdürmeye devam ediyor. (Dilerseniz, BEDD Tanıtım Filmi’ni <https://youtu.be/1W4EKSTd0kw> adresli linkten izleyebilirsiniz.)

BEDD 25. Kuruluş Yılı’nı 16 Temmuz Pazar akşamı, kendisini bugünlere getiren bağışçıları ile birlikte kutladı. Birbirinden değerli sponsor firmaların desteği ile düzenlenen, iş dünyasından ve sanat camiasından pek çok katılım olan gecede duygu dolu anlar yaşandı. Gecenin sonlarında BEDD aracılığı ile engelli dünyasına destek olan bağışçılara Kemal Demirel tarafından birer teşekkür belgesi sunuldu. Bu belgenin anlamı, yardımlarını hiçbir karşılık beklemeden yapmış bulunan hayırseverler için çok büyük oldu.

Türkiyede yaklaşık dokuz milyon engelli yaşıyor. Yine yaklaşık 250.000 engellinin ise ihtiyaçlarına uygun, kişisel tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var. Yaygın kanının aksine, herhangi bir tekerlekli sandalye engellinin derdine derman olmuyor. Bu sandalyelerin gerçekten yarar sağlayabilmesi için ebatlarının, tasarımlarının ve özelliklerinin tamamen kişiye özgü olması gerekiyor. BEDD, kişiye özel tekerlekli sandalyelerin güvenlik ve toplumsal yaşam açısından ne kadar önemli olduğunu biliyor ve tekerlekli sandalye dağıtımlarında ihtiyaç sahipleri hakkında kapsamlı çalışmalar yürüterek bireysel engelin yapısına uygun aracı temin ediyor. Böylece destekçiler de yaptıkları bireysel veya kurumsal tekerlekli sandalye bağışlarının doğru kişilere, en yararlı olacak şekilde iletildiğini bilerek huzur içinde yardımda bulunuyorlar.

BEDD aynı zamanda sosyal güvenceden yoksun bireylerin ilaç ve tedavi giderlerini karşılıyor; yardıma muhtaç engellilere burs yardımı yapıyor. Sizler de engelli bir çocuğun öğrenimine katkıda bulunarak hayatını değiştirmek, maddi sıkıntılar yüzünden tedavi olamayan bir engelli bireyi sağlığına kavuşturmak ya da tekerlekli sandalye gereksimi olan bir engelli bireyin bu ihtiyacını karşılayarak onu özgürleştirmek isterseniz, bu arzunuzu BEDD aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Derneğin hesap numaralarına <http://www.bedd.org.tr/?p=bagis-yapin> adresli sayfadan ulaşabilir; BEDD ‘e sponsor olmak için gereken bilgileri <http://www.bedd.org.tr/?p=basin-odasi&alt=sponsorluklar> adresli sayfadan edinebilirsiniz.

Bundan yedi yıl kadar önce engellilik ve engellilerle ilgili konularda yazmaya başladığım ilk günlerde, engelli derneklerinin engellilere yardım dağıtmak yerine yalnızca engellilerle ilgili politikaların oluşturulması, engelli haklarının savunulması ve engellilerin kendi hakları konusunda bilgilendirilmesi için çalışması gerektiğini düşünüyordum. Bana göre, engelliler için gerekli her türlü eğitim ve sağlık hizmetinin karşılanması ve onların sosyal hayata toplumun diğer bireyleri ile eşit oranda katılımlarının sağlanması sosyal devletin görevi olmalıydı. Ancak zaman içinde, Türkiye genelinde ne kadar fazla sayıda engelli bireyin tekerlekli sandalye ihtiyacı içinde olduğunu öğrendikçe, bu düşüncemden uzaklaşmaya başladım. Belli ki devletimizin olanakları, ya da öncelikleri, engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli değildi. Bu yüzden engelli derneklerinden bir taraftan engelliler adına hak temelli çalışmalar yapmaları, diğer taraftan da onların kısa vadeli gündelik ihtiyaçlarını karşılamaları bekleniyordu.

BEDD engelliler ile ilgili farkındalık çalışmaları ve dağıttığı yardımlarla, her iki anlamda da kendini kanıtlamış bir kurum. Dilerim, yüce gönüllü bağışçıları hiç eksik olmaz kamu yararına faaliyet gösteren bu köklü kurumun…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…