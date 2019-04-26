Merhabalar sevgili okurlar.
Geçtiğimiz ay gazetelerde “Denizli’de ormanlık alana atılmış toplam altı kedi ölüsü bulunduğu” haberi yer aldı. Kedilerin zehirlendikten sonra poşetler içinde ormana atıldığı sanılıyordu. Anlaşılan o ki, bazı insanlar adeta zevk alıyorlar hayvanlara eziyet etmekten.
İnsanların bu tür eziyetlere maruz bıraktıkları tüm hayvanların haklarını savunmak, korumak ve yapılan haksızlıkların geniş kitlelere duyurulmasını sağlayarak toplumda farkındalık yaratmak amacı ile kurulmuş bir dernek var ülkemizde. Özge Özder, Aslı Tandoğan ve Ayça Varlıer öncülüğünde kurulmuş olan “Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği” nin yönetim kadrosu, gönüllü destekçileri ve üyelerinin büyük çoğunluğu sanatçılardan oluşuyor. Dernek kurucuları; medyada, sahipsiz hayvanlara ve hayvan haklarına yönelik farkındalık oluşturmak esası ile yola çıkmış, “duyarlı yaşam” savunucusu gönüllü bir ekip olduklarını ifade ediyorlar.
“Toplumda sıkça yaşanan işkence, tecavüz ve hayvanlara yöneltilen her türlü zulmün karşısında durmak; hayvan haklarının hem yasalar hem de toplum vicdanı önünde çiğnenmesine karşı çıkmak; hayvan hakları protestolarına yön vermek, destek olmak ve konunun gündeme gelmesine medya desteği sağlamak” bu derneğin önde gelen amaçları arasında yer alıyor.
Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği topluma, özellikle de çocuklara “bilinçli bir hayvan sever olma” konusunda örnek olmak istiyor. Bu amaçla toplum tarafından sevilen ve örnek alınan dernek üyesi sanatçıların çocuklarla buluşmalarını sağlamak, bu buluşmalarla sanatın ve sanatçının pozitif gücünden de destek alarak hayvan sever ve duyarlı bir nesil yetişmesine vesile olmak istiyor.
Derneğin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği tüm çalışmaların esas amacı; üyeleri olan, medyanın dikkatle takip ettiği sanatçıların hayvanlara duyarlı davranışlarıyla ve içinde yer alacakları medyaya yönelik farkındalık kampanyalarıyla toplumda farkındalık yaratması, örnek teşkil etmesi ve medyada gündem oluşturması.
Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği insanlar tarafından eziyet gören tüm hayvanların haklarını savunurken yine de onların zulmünden koruyamadığı hayvanlar olabiliyor. Bu hayvanların bir kısmı gördükleri eziyet sonunda yaşamlarını yitirirken bazıları da hayatlarına “engelli” olarak devam etmek zorunda kalıyorlar.
Geçtiğimiz yıl Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri engelli hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmak amacı ile Endüstriyel Tasarım Stüdyosu dersinde onlar için protez/ortez, yürüteç ve ataller tasarladılar. Söz konusu öğrenciler doğuştan, hastalık, kaza veya saldırı gibi sebeplerle engelli hale gelmiş hayvanların hayata daha sıkı tutunmalarını ve özgürce hareket edebilmelerini sağlamak için uğraştılar.
Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri; bu hayvanların yeme, içme, sosyalleşme gibi gereksinimlerini sağlıklı bir hayvana en fazla yaklaştırabilecek tasarımlara imza attılar.
Engelli hayvanların yaşamları ya çok sıkıntılı geçiyor ya da çok kısa sürüyor; özellikle de sahipli değiller ise. Bu yüzden, bu gibi projelerle onların hayata tutunmalarını sağlamak son derece yararlı.
Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin tasarımlarının diğer üniversitelerin Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerine de örnek olmasını diliyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
“Bana Göz Kulak Ol”
Merhabalar sevgili okurlar.
Geçtiğimiz ay gazetelerde “Denizli’de ormanlık alana atılmış toplam altı kedi ölüsü bulunduğu” haberi yer aldı. Kedilerin zehirlendikten sonra poşetler içinde ormana atıldığı sanılıyordu. Anlaşılan o ki, bazı insanlar adeta zevk alıyorlar hayvanlara eziyet etmekten.
İnsanların bu tür eziyetlere maruz bıraktıkları tüm hayvanların haklarını savunmak, korumak ve yapılan haksızlıkların geniş kitlelere duyurulmasını sağlayarak toplumda farkındalık yaratmak amacı ile kurulmuş bir dernek var ülkemizde. Özge Özder, Aslı Tandoğan ve Ayça Varlıer öncülüğünde kurulmuş olan “Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği” nin yönetim kadrosu, gönüllü destekçileri ve üyelerinin büyük çoğunluğu sanatçılardan oluşuyor. Dernek kurucuları; medyada, sahipsiz hayvanlara ve hayvan haklarına yönelik farkındalık oluşturmak esası ile yola çıkmış, “duyarlı yaşam” savunucusu gönüllü bir ekip olduklarını ifade ediyorlar.
“Toplumda sıkça yaşanan işkence, tecavüz ve hayvanlara yöneltilen her türlü zulmün karşısında durmak; hayvan haklarının hem yasalar hem de toplum vicdanı önünde çiğnenmesine karşı çıkmak; hayvan hakları protestolarına yön vermek, destek olmak ve konunun gündeme gelmesine medya desteği sağlamak” bu derneğin önde gelen amaçları arasında yer alıyor.
Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği topluma, özellikle de çocuklara “bilinçli bir hayvan sever olma” konusunda örnek olmak istiyor. Bu amaçla toplum tarafından sevilen ve örnek alınan dernek üyesi sanatçıların çocuklarla buluşmalarını sağlamak, bu buluşmalarla sanatın ve sanatçının pozitif gücünden de destek alarak hayvan sever ve duyarlı bir nesil yetişmesine vesile olmak istiyor.
Derneğin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği tüm çalışmaların esas amacı; üyeleri olan, medyanın dikkatle takip ettiği sanatçıların hayvanlara duyarlı davranışlarıyla ve içinde yer alacakları medyaya yönelik farkındalık kampanyalarıyla toplumda farkındalık yaratması, örnek teşkil etmesi ve medyada gündem oluşturması.
Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği insanlar tarafından eziyet gören tüm hayvanların haklarını savunurken yine de onların zulmünden koruyamadığı hayvanlar olabiliyor. Bu hayvanların bir kısmı gördükleri eziyet sonunda yaşamlarını yitirirken bazıları da hayatlarına “engelli” olarak devam etmek zorunda kalıyorlar.
Geçtiğimiz yıl Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri engelli hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmak amacı ile Endüstriyel Tasarım Stüdyosu dersinde onlar için protez/ortez, yürüteç ve ataller tasarladılar. Söz konusu öğrenciler doğuştan, hastalık, kaza veya saldırı gibi sebeplerle engelli hale gelmiş hayvanların hayata daha sıkı tutunmalarını ve özgürce hareket edebilmelerini sağlamak için uğraştılar.
Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri; bu hayvanların yeme, içme, sosyalleşme gibi gereksinimlerini sağlıklı bir hayvana en fazla yaklaştırabilecek tasarımlara imza attılar.
Engelli hayvanların yaşamları ya çok sıkıntılı geçiyor ya da çok kısa sürüyor; özellikle de sahipli değiller ise. Bu yüzden, bu gibi projelerle onların hayata tutunmalarını sağlamak son derece yararlı.
Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin tasarımlarının diğer üniversitelerin Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerine de örnek olmasını diliyorum.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…