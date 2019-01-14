Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız

Merhabalar sevgili okurlar.
Grip, influenza veya enflüanza, viral bir hastalık. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine karşın; vücut direncini düşüren kronik hastalığı olan kişilerde (şeker, kalp-akciğer hastalıkları, vb.) ve yaşlılarda pnömoni (zatürre), meningoensefalit. (beyin iltihabı), miyokardit (kalp kası iltihabı) gibi ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yol açabiliyor
Genellikle kış aylarında yakalandığımız soğuk algınlığı ve grip birbirine karıştırılabiliyor. Oysa her ikisi birbirinden çok farklı. Havaların bir soğuyup bir ılıklaşmasıyla pek çoğumuzda burun akıntısı, hapşırık, baş ağrısı, kırgınlık belirtileri görülüyor. Eğer sizde de bu belirtiler varsa hemen grip olduğunuzu düşünmeyin. Çünkü bunlar soğuk algınlığı belirtileri. Grip ise çok ağır seyreden bir rahatsızlık.
Beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Hastalıklardan korunmak için doğru miktarlarda karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral tüketilmesi gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Başak Coşkun’un verdiği demece göre; grip ve soğuk algınlığından korunmak için bol bol fermente besinler grubunda yer alan kefir, yoğurt, turşu, tarhana, sirke ve boza tüketilmesi gerekiyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vücudun hastalıklara açık hale geldiğini söyleyen Başak Coşkun; fermente besinler grubunda yer alan yiyeceklerin faydalı bakteriler içerdiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, zararlı mikroorganizmalara karşı savunma hattı oluşturarak antikor üretimine yardımcı olduğunu ifade ediyor.
Başak Coşkun ‘Hastalık Savar’ olarak adlandırılan diğer önemli besin gruplarıyla ilgili olarak da şunları söylüyor: “Portakal, mandalina, nar, yaban mersini, kivi ve kuşburnu gibi C vitamini açısından zengin meyvelerin yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, mor lahana, brokoli, karnabahar gibi antioksidan açısından zengin sebzeler de enfeksiyona karşı direnci arttırıyor. Öte yandan antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliğe sahip olan sarımsağı da her gün düzenli olarak tüketmek gerekiyor.”
Coşkun; içerdiği Omega-3 sayesinde kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu ve bağışıklığı güçlendiren bir besin olan balığın haftada iki kez tüketilmesini öneriyor. Ayrıca, balık tüketiminde pişirme şeklinin önem taşıdığını; soğan, sarımsak gibi besinlerle buğulama ya da ızgara şeklinde hazırlanmasının sağlık açısından en doğru şekil olduğunu söylüyor.
Başak Coşkun zencefilin akyuvarların üretimini arttırarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım ettiğini ve sağlığımızı etkileyebilecek mikroorganizmalara karşı koruyucu bir bariyer oluşturduğunu ifade ediyor. Toz zencefilin yoğurda eklenebileceğini ya da kök zencefil olarak bitki çayı şeklinde tüketilebileceğini belirten Coşkun; “Bağışıklık sistemi kalıtsal faktörlerle şekillense de, çevresel faktörler de bu sistemin sürekliliği için oldukça önemlidir.” diyor.
Coşkun; yetersiz ve dengesiz beslenme, stres, uykusuzluk ve bazı hastalıkların bağışıklık sistemini bozabildiğini belirtiyor. Başak Coşkun sözlerini şöyle tamamlıyor: “Her zaman yeterli ve dengeli beslenmek için öğünlerde besin çeşitliliği (süt-yoğurt grubu, et-tavuk-balık, sebze ve tam tahıl ürünleri) sağlanmalıdır. Ayrıca günde sekiz-on bardak su içmeyi ve düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmemek genel sağlık için oldukça önemlidir.”
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim görevlisi Başak Coşkun bir de bağışıklık sistemini güçlendiren çorba tarifi veriyor bizlere.
Bağışıklık Sistemi Güçlendiren Çorba Tarifi
Malzemeler
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 tane kuru soğan
2 dişi sarımsak
1 avuç brokoli
1 tane havuç
1 su bardağı et suyu ya da tavuk suyu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz zencefil
Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı
Soğanı dörde bölün, havuç ve brokolileri doğrayın, sarımsak ve mercimeği de ekleyin. Et suyu ve ardından 3 bardak normal suyu ilave edip haşlamaya bırakın. En son zeytinyağını da ilave edin. Sebzeler yumuşadıktan sonra da blenderden geçirin. Son olarak baharatları ilave ettikten sonra ocaktan alarak sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!
Başak Coşkun’a bu güzel çorba tarifi için teşekkürler…
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Not: Bu yazı için Bayındır Grubu web sitesinden ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin 19 Aralık 2018 tarihli basın bülteninden yararlanılmıştır.
Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız
Merhabalar sevgili okurlar.
Grip, influenza veya enflüanza, viral bir hastalık. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine karşın; vücut direncini düşüren kronik hastalığı olan kişilerde (şeker, kalp-akciğer hastalıkları, vb.) ve yaşlılarda pnömoni (zatürre), meningoensefalit. (beyin iltihabı), miyokardit (kalp kası iltihabı) gibi ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yol açabiliyor
Genellikle kış aylarında yakalandığımız soğuk algınlığı ve grip birbirine karıştırılabiliyor. Oysa her ikisi birbirinden çok farklı. Havaların bir soğuyup bir ılıklaşmasıyla pek çoğumuzda burun akıntısı, hapşırık, baş ağrısı, kırgınlık belirtileri görülüyor. Eğer sizde de bu belirtiler varsa hemen grip olduğunuzu düşünmeyin. Çünkü bunlar soğuk algınlığı belirtileri. Grip ise çok ağır seyreden bir rahatsızlık.
Beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Hastalıklardan korunmak için doğru miktarlarda karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral tüketilmesi gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Başak Coşkun’un verdiği demece göre; grip ve soğuk algınlığından korunmak için bol bol fermente besinler grubunda yer alan kefir, yoğurt, turşu, tarhana, sirke ve boza tüketilmesi gerekiyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vücudun hastalıklara açık hale geldiğini söyleyen Başak Coşkun; fermente besinler grubunda yer alan yiyeceklerin faydalı bakteriler içerdiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, zararlı mikroorganizmalara karşı savunma hattı oluşturarak antikor üretimine yardımcı olduğunu ifade ediyor.
Başak Coşkun ‘Hastalık Savar’ olarak adlandırılan diğer önemli besin gruplarıyla ilgili olarak da şunları söylüyor: “Portakal, mandalina, nar, yaban mersini, kivi ve kuşburnu gibi C vitamini açısından zengin meyvelerin yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, mor lahana, brokoli, karnabahar gibi antioksidan açısından zengin sebzeler de enfeksiyona karşı direnci arttırıyor. Öte yandan antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliğe sahip olan sarımsağı da her gün düzenli olarak tüketmek gerekiyor.”
Coşkun; içerdiği Omega-3 sayesinde kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu ve bağışıklığı güçlendiren bir besin olan balığın haftada iki kez tüketilmesini öneriyor. Ayrıca, balık tüketiminde pişirme şeklinin önem taşıdığını; soğan, sarımsak gibi besinlerle buğulama ya da ızgara şeklinde hazırlanmasının sağlık açısından en doğru şekil olduğunu söylüyor.
Başak Coşkun zencefilin akyuvarların üretimini arttırarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım ettiğini ve sağlığımızı etkileyebilecek mikroorganizmalara karşı koruyucu bir bariyer oluşturduğunu ifade ediyor. Toz zencefilin yoğurda eklenebileceğini ya da kök zencefil olarak bitki çayı şeklinde tüketilebileceğini belirten Coşkun; “Bağışıklık sistemi kalıtsal faktörlerle şekillense de, çevresel faktörler de bu sistemin sürekliliği için oldukça önemlidir.” diyor.
Coşkun; yetersiz ve dengesiz beslenme, stres, uykusuzluk ve bazı hastalıkların bağışıklık sistemini bozabildiğini belirtiyor. Başak Coşkun sözlerini şöyle tamamlıyor: “Her zaman yeterli ve dengeli beslenmek için öğünlerde besin çeşitliliği (süt-yoğurt grubu, et-tavuk-balık, sebze ve tam tahıl ürünleri) sağlanmalıdır. Ayrıca günde sekiz-on bardak su içmeyi ve düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmemek genel sağlık için oldukça önemlidir.”
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim görevlisi Başak Coşkun bir de bağışıklık sistemini güçlendiren çorba tarifi veriyor bizlere.
Bağışıklık Sistemi Güçlendiren Çorba Tarifi
Malzemeler
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 tane kuru soğan
2 dişi sarımsak
1 avuç brokoli
1 tane havuç
1 su bardağı et suyu ya da tavuk suyu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz zencefil
Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı
Soğanı dörde bölün, havuç ve brokolileri doğrayın, sarımsak ve mercimeği de ekleyin. Et suyu ve ardından 3 bardak normal suyu ilave edip haşlamaya bırakın. En son zeytinyağını da ilave edin. Sebzeler yumuşadıktan sonra da blenderden geçirin. Son olarak baharatları ilave ettikten sonra ocaktan alarak sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!
Başak Coşkun’a bu güzel çorba tarifi için teşekkürler…
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Not: Bu yazı için Bayındır Grubu web sitesinden ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin 19 Aralık 2018 tarihli basın bülteninden yararlanılmıştır.