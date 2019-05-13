Anneler ve çocuklar için bir imza

Merhabalar sevgili okurlar.
Dün Anneler Günü’ydü. Bir yanım çok mutluydu, kızımla birlikteydim. Bir yanım ise hüzün doluydu. Yıllar önce kaybettiğim annem yoktu yanımda. Annelerini kaybeden evlâtları düşündüm… Bir de evlâtlarını kaybeden anneleri. Sonra, evlâtları için hayata sıkı sıkı sarılan anneleri düşündüm… özellikle de engelli çocuk annelerini.
Bir engelli çocuğunuz varsa, yapabileceğiniz en iyi şey onun mümkün olduğunca bağımsız bir hayat sürdürebilecek becerilere veya olanaklara sahip olmasını sağlamaktır. Ben dün bunları düşünürken, posta kutuma bir kampanya güncellemesi geldi.
Sedef Erken, oğlu Ozan okula kabul edilmediği için yıllardır uğraş veren bir anne. 2011 yılında başlattığı kampanya sekiz yıldır devam ediyor. Sedef Hanım pek çok engelli çocuk annesinin endişesini kampanya sayfalarında dile getiriyor:
“Ülkemizdeki otizmli çocukların yüz binlercesi hâlâ uygun eğitimden yoksun, pek çokları evinden dahi çıkamıyor, sosyal alanlara kabul edilmiyor, okullara alınmıyor, yetkin ve tecrübeli eğitimci bulmak mümkün olmadığından durumları giderek kötüleşiyor. Üstelik bizlerin hayatı bir gün bitecek. Her gece ‘ya bizden sonra onlar ne olacak?’ sorusu ile uykularımız kaçıyor.”
Ozan için olduğu kadar benzer zorluklar yaşayan ve benzer engellerle karşılaşan diğer çocukların da eğitim hakkı için sürdürülen kampanyanın bu aşamasında Sedef Hanım ve destekçileri bu kez “otizmli, down sendromlu ve tüm farklı gelişen çocukların hakları için” TBMM Otizm Down Araştırma Komisyonu’na sesleniyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne farklı partilerden milletvekilleri tarafından sunulan araştırma önergelerinin kabulüyle 6 Kasım 2018’de kurulan komisyon, 14 Mayıs’ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonun tam adı aslında yapacakları konusunda da bir hayli bilgi veriyor: Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile ilgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu.
Kampanyayı bugüne kadar yaklaşık 324 bin kişi imzalamış. İlk hedef 500 bin imzaya ulaşmak. Sedef Hanım bu hedefi daha da yükseltmek, milletvekillerinin karşısında 1.000.000 imzayla çıkmak konusunda umutlu. Bu aşamada amaç, milletvekillerinin, konunun ne kadar çok vatandaşı ilgilendirdiğini anlamasını sağlamak; çocukların aileleri, yakınları, dostları olarak bizim bu konudaki taleplerimizin önemine dikkat çekmek; toplumun bu konudaki taleplerin arkasında olduğunu anlamalarına destek vermek. Bunun için kampanyaya destek vermek isterseniz, change.org’dan ulaşabilirsiniz.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Anneler ve çocuklar için bir imza
Merhabalar sevgili okurlar.
Dün Anneler Günü’ydü. Bir yanım çok mutluydu, kızımla birlikteydim. Bir yanım ise hüzün doluydu. Yıllar önce kaybettiğim annem yoktu yanımda. Annelerini kaybeden evlâtları düşündüm… Bir de evlâtlarını kaybeden anneleri. Sonra, evlâtları için hayata sıkı sıkı sarılan anneleri düşündüm… özellikle de engelli çocuk annelerini.
Bir engelli çocuğunuz varsa, yapabileceğiniz en iyi şey onun mümkün olduğunca bağımsız bir hayat sürdürebilecek becerilere veya olanaklara sahip olmasını sağlamaktır. Ben dün bunları düşünürken, posta kutuma bir kampanya güncellemesi geldi.
Sedef Erken, oğlu Ozan okula kabul edilmediği için yıllardır uğraş veren bir anne. 2011 yılında başlattığı kampanya sekiz yıldır devam ediyor. Sedef Hanım pek çok engelli çocuk annesinin endişesini kampanya sayfalarında dile getiriyor:
“Ülkemizdeki otizmli çocukların yüz binlercesi hâlâ uygun eğitimden yoksun, pek çokları evinden dahi çıkamıyor, sosyal alanlara kabul edilmiyor, okullara alınmıyor, yetkin ve tecrübeli eğitimci bulmak mümkün olmadığından durumları giderek kötüleşiyor. Üstelik bizlerin hayatı bir gün bitecek. Her gece ‘ya bizden sonra onlar ne olacak?’ sorusu ile uykularımız kaçıyor.”
Ozan için olduğu kadar benzer zorluklar yaşayan ve benzer engellerle karşılaşan diğer çocukların da eğitim hakkı için sürdürülen kampanyanın bu aşamasında Sedef Hanım ve destekçileri bu kez “otizmli, down sendromlu ve tüm farklı gelişen çocukların hakları için” TBMM Otizm Down Araştırma Komisyonu’na sesleniyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne farklı partilerden milletvekilleri tarafından sunulan araştırma önergelerinin kabulüyle 6 Kasım 2018’de kurulan komisyon, 14 Mayıs’ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonun tam adı aslında yapacakları konusunda da bir hayli bilgi veriyor: Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile ilgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu.
Kampanyayı bugüne kadar yaklaşık 324 bin kişi imzalamış. İlk hedef 500 bin imzaya ulaşmak. Sedef Hanım bu hedefi daha da yükseltmek, milletvekillerinin karşısında 1.000.000 imzayla çıkmak konusunda umutlu. Bu aşamada amaç, milletvekillerinin, konunun ne kadar çok vatandaşı ilgilendirdiğini anlamasını sağlamak; çocukların aileleri, yakınları, dostları olarak bizim bu konudaki taleplerimizin önemine dikkat çekmek; toplumun bu konudaki taleplerin arkasında olduğunu anlamalarına destek vermek. Bunun için kampanyaya destek vermek isterseniz, change.org’dan ulaşabilirsiniz.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…