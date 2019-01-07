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Ayşegül Domaniç Yelçe

Ayşegül Domaniç Yelçe

yelcester@gmail.com

Alt Geçitler

7 Ocak 2019

Merhabalar sevgili okurlar.

İstanbul’da oturanlar banliyö hatlarının söküldüğünü, tren yolunun baştan yapılması nedeniyle inşaat çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini bilirler. Okuyucum Ferhat Süzen de bu nedenle Kartal Orhantepe mahallesinde yaklaşık 1,5 yıldır süregiden bir sıkıntıdan dem vurmuş.

“Eski tren yolu yıkıldığında haliyle geçitler de ortadan kalkmıştı.” diyor, Ferhat Bey. Şimdi yerlerine yenileri yapılmış, fakat yeni geçitler engellilerin geçebileceği şekilde tasarlanmamış. Tren yolunu aşmak isteyen engelliler 2 kilometre ilerideki araç üst geçidini kullanmak zorunda kalıyorlarmış. O kadar mesafeyi gidemeyecek olanlar ise erişilebilirliği olmayan geçitte durup birilerinin kendilerine yardım etmesini bekliyorlarmış. Ferhat Bey ve mahalleliler tren yolu inşaatı sırasında devletin tüm ilgili makamlarına başvurmuş olmalarına, ellerinden geleni yapmaya çalışmalarına rağmen bir sonuca varamadıkları için üzgünler.
Söz konusu tren yolu Marmaray Projesi kapsamında Kazlıçeşme-Halkalı, Ayrılık Çeşmesi-Gebze arasına inşa edilen üç yeni hattan biri. TCDD’den verilen bilgiye göre, Marmaray Projesi tamamlandığında; önceden 185 dakika süren 76 km uzunluğundaki Gebze-Halkalı arasındaki seyahat süresi 115 dakikaya inecek. Ayrıca bu sayede Marmaray Anadolu yakasında çeşitli metro hatları ile birleşme noktaları vasıtasıyla Çekmeköy, Ümraniye, Dudullu, Tuzla ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlanacak. 2013 yılından bu yana inşaatı süren bu hattın 2019 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılması bekleniyor. Yeni istasyonlar ve vagonlar yeni yasa uyarınca erişilebilir olmak zorunda. Öte yandan, tren yolunun engelli bireyin yolunda bir engel oluşturması trenin erişilebilir olmasını da gölgede bırakan bir durum.

Bu tren hattında yapılan bazı üst ve alt geçitlerde engellilerin, bebek arabalarının ve bisikletlerin geçebilmesi için düzenleme yapıldığına, erişilebilirlik sağlandığına şahit oldum. Erişilebilirliğin bütün geçitlerde düşünülmemiş olması gerçekten tuhaf. Hadi diyelim ki şu ya da bu sebepten dolayı engelliler için uygun eğimli bir geçiş imkânı sağlanamadı; karayollarındaki üst geçitlerde kullanılan tarzda engelli liftleri pekâlâ monte edilebilir. Umarım yetkililer bu hattaki geçitleri bir de bu gözle değerlendirir ve herkesin erişebilmesini sağlarlar.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

 

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